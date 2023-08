Lok Leipzig - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 13.8.23

Unser Lok Leipzig - Frankfurt Tipp zum DFB Pokal Spiel am 13.08.2023 lautet: Letztes Jahr hat Frankfurt zum zweiten Mal seit der Saison 2017/18 das Pokalfinale erreicht. Lok Leipzig darf sich nach dem Erstrundenaus in der Spielzeit 2021/22 gegen Leverkusen (0:3) erneut im DFB-Pokal zeigen.

Eintracht Frankfurt war in den vergangenen Jahren eine herausragende Pokalmannschaft. Neben dem Pokalsieg 2017/18 konnten die Hessen vor zwei Jahren den Titel in der Europa League feiern. Rechtzeitig zur ersten Pokalrunde scheint das Team in Form zu sein.

Für einen guten Start in die neue Spielzeit muss die SGE den Regionalligisten Lokomotive Leipzig aus dem Wettbewerb befördern. Die Sachsen sind mit einem Sieg und einer Niederlage durchwachsen ins neue Fußballjahr gestartet. Unser Tipp: „Sieg Frankfurt (HC -2)“ mit einer Quote von 1,87 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Lok Leipzig vs Frankfurt auf „Sieg Frankfurt (HC -2)“:

Lok Leipzig nahm zuletzt in der Saison 2021/22 am DFB-Pokal teil. Damals verlor „Loksche“ in der 1. Runde mit 0:3 gegen Leverkusen.

Frankfurt steigerte sich im Laufe der Vorbereitung und brachte kontinuierlich mehr erwartbare Tore auf den Zettel - zuletzt 2,58 xG im Duell mit Nottingham.

Frankfurt ist eine gute Pokalmannschaft, stand letztes Jahr im DFB-Pokalfinale und gewann 2021/22 die Europa League.

Lok Leipzig vs Frankfurt Quoten Analyse:

Für den Regionalligisten aus Leipzig ist die zweite Pokalteilnahme der 2000er ein schönes Ereignis. Der Saisonstart (1 Niederlage, 1 Sieg) hält die Hoffnungen für eine Sensation jedoch in Grenzen. Sollte Lok Leipzig den letztjährigen Finalisten in der 1. Runde aus dem Pokal werfen, könnt ihr Quoten von 15,00 bis 26,00 einplanen.

Wirklich realistisch ist ein Außenseitersieg allerdings nicht. Auf unserer Suche nach Siegquoten für die Eintracht sind wir maximal auf eine Siegquote von 1,13 gestoßen. Wer sich für eine Wette ohne Einzahlung interessiert, kann unsere verlinkten Buchmacher nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lok Leipzig vs Frankfurt Prognose: Frankfurt kennt sich im Pokal aus

In der Saison 2017/18 spielten die Hessen eine fantastische Pokalserie. Die ersten beiden Runden gegen Erndtebrück (3:0) und Schweinfurt 05 (4:0) stellten keine großen Herausforderungen dar. Im Finale konnte die SGE mit einem 3:1-Sieg gegen Bayern den Pokalsieg perfekt machen.

Ähnliche Beispiele hat Eintracht Frankfurt auch in der jüngeren Vergangenheit geboten. Erst in der Saison 2021/22 verloren die Hessen kein einziges Spiel in der Europa League. Verdientermaßen sicherten sich die Frankfurter im Finale gegen die Glasgow Rangers sogar den Titel.

Solche Ergebnisse sprechen durchaus für einen Verein, der die besonderen Gegebenheiten eines Pokalbewerbs gut kennt. Am kommenden Wochenende soll mit dem neuen Trainer Dino Toppmöller eine weitere erfolgreiche Saison eingeläutet werden.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Vorbereitung und zwei Niederlagen in Serie hat sich das Team langsam aber sicher gefunden. Beim 1:1 gegen Vitesse (1,63:0,17 xG) und 0:0 gegen Nottingham (2,58:0,39 xG) sahen wir einen immer stärker werdenden Bundesligisten. Die Form stimmt und die passende Pokal-Mentalität ist vorhanden.

Lok Leipzig - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lok Leipzig: 2:3 Meuselwitz (A), 2:1 Altglienicke (H), 1:0 Duisburg (H), 1:0 Phönix Lübeck (H), 0:0 Halle (H).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 0:0 Nottingham (H), 1:1 Vitesse (H), 2:3 Barockstadt Fulda-Lehnerz (A), 1:2 Steinbach (A), 15:1 FSV Braunfels (A).

Letzte Spiele Lok Leipzig vs. Frankfurt: -

Die Favoritenrolle des Bundesligisten wird durch den wechselhaften Saisonstart der Leipziger gestärkt. Nach einem knappen 2:1-Erfolg zum Auftakt in die neue Regionalliga-Saison hat „Loksche“ eine 2:3-Auswärtsniederlage gegen Meuselwitz kassiert.

Defensiv scheinen die Hausherren angreifbar zu sein und genau das ist gegen einen qualitativ überlegenen Kontrahenten oft ein nicht auszugleichender Nachteil.

Wenn wir uns die Pokalhistorie von Lok Leipzig anschauen, sehen wir in den 1990ern acht Teilnahmen in Folge. Der bisher einzige Auftritt seit 1998/99 fand in der Spielzeit 2021/22 gegen Leverkusen statt. Leipzig hatte keine Chance und flog mit 0:3 in der 1. Runde raus.

Hält Frankfurt weiterhin den Trend und wird von Spiel zu Spiel stärker, könnte in dieser Erstrunden-Partie der sogenannte Knoten platzen. Für eine Wette auf „Über 3,5 Tore“ bekommt ihr bei Oddset eine Quote von 1,83.

Unser Lok Leipzig - Frankfurt Tipp: Sieg Frankfurt (HC -2)

Frankfurt hat im letzten Testspiel zwar nur 0:0 gespielt, doch die erwartbaren Tore von 2,58:0,39 xG gegen eine Mannschaft aus der Premier League zeigen eindeutig, dass sich die Hessen auf dem richtigen Weg befinden. Wir sehen Lok Leipzig nicht in der richtigen Verfassung, um den Frankfurtern über die gesamten 90 Minuten Paroli bieten zu können.