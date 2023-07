Los Angeles FC - St. Louis City Tipp, Prognose & Quoten | 13.07.2023

Unser Los Angeles FC - St. Louis City Tipp zum MLS Spiel am 13.07.2023 lautet: Die beiden Vereine des LAFC und des St. Louis City SC treffen erstmals aufeinander. Wir trauen dem überraschend starken Liga-Neuling dabei mindestens einen Punkt zu.

Etwas überraschend wurde vor der MLS-Saison 2022 Steven Cherundolo vom Coach der zweiten Mannschaft zum Cheftrainer des Los Angeles FC befördert. Doch der Ex-Bundesliga-Profi von Hannover 96 rechtfertigte das Vertrauen und führte die „Black and Gold“ zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Auch in diesem Jahr mischt der Titelverteidiger in der Western Conference wieder oben mit. Doch der Weg in die Playoffs ist noch lang. Am Donnerstag kommt es im BMO Stadium von LA zum ersten Kräftemessen der „Falcons“ gegen den St. Louis City SC. Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 2.50 bei Bet365 für die Wette „Doppelte Chance x/2″.

Darum tippen wir bei Los Angeles FC vs St. Louis City auf „DC x/2″:

Der LAFC hat nur 1 der letzten 7 Heimspiele gewonnen

St. Louis ist Tabellenführer der Western Conference

City hat die jüngsten 3 Partien „on the road“ alle gewonnen

Los Angeles FC vs St. Louis City Quoten Analyse:

Der LAFC ist der amtierende MLS-Champion und genießt gegen Neuling St. Louis Heimrecht. So schicken die besten Buchmacher bei der Los Angeles FC vs St. Louis City Prognose die Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 1.52 als klare Favoriten aufs Feld. Ein Sieg der Gäste wird von den Bookies mit Quoten im Schnitt von 5.74 belohnt. Dabei konnte LA nur eines der letzten 7 Heimspiele gewinnen und trifft auf den Tabellenführer der Western Conference.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Los Angeles FC vs St. Louis City Prognose: Baut der LAFC seine Serie gegen Liga-Neulinge aus?

Der Los Angeles FC gönnte sich in der Vorsaison mit Giorgio Chiellini und Gareth Bale gleich zwei namhafte europäische Profis. Die beiden Stars machten am Ende aber gar nicht den Unterschied aus. Coach Cherundolo knüpfte stattdessen nahtlos an die Arbeit von Vorgänger Bob Bradley an, drehte lediglich an ein paar Stellschrauben und sorgte für viel Pragmatismus sowie Stabilität. Der Gewinn des ersten MLS-Titels der Vereinsgeschichte weckte natürlich Begehrlichkeiten.

So musste man Top-Stürmer Cristian Arango nach Mexiko ziehen lassen. Zudem sorgte der Salary Cup dafür, dass der Kader des Titelverteidigers in dieser Saison nicht mehr so breit aufgestellt ist, wie im Vorjahr. So hat der LAFC aktuell 5 Punkte Rückstand auf Platz 1. Von den letzten 7 Pflicht-Heimspielen konnten die „Black and Gold“ nur eines gewinnen. Die Heimbilanz steht 2023 bei 6 Siegen, 2 Niederlagen und 3 Remis. In 5 Duellen gegen MLS-Neulinge sind die „Falcons“ seit 2019 unbesiegt.

Mit Beginn der Saison 2023 kam der St. Louis City SC als 29. Team in die MLS. Mit Lutz Pfannenstiel zieht hier ein aus der Bundesliga bekannter Sportchef hinter den Kulissen die Fäden. Auf der Trainerbank sitzt der Ex-VfB- und KSC-Profi Bradley Carnell. Zudem steht der ehemalige Dortmunder Roman Bürki im Tor von City. Der Neuling ist überraschend gut in seine Premierensaison gestartet. Der „Soccer Club“ führt nach 20 absolvierten Partien die Tabelle der Western Conference mit 3 Punkten Vorsprung an.

Das 1:0 am Sonntag war der dritte Sieg in Folge. St. Louis hat mit 40 Treffern die zweitbeste Offensive der MLS hinter Columbus (43) und mit +18 die beste Tordifferenz in der gesamten Liga. Dabei verteilen sich die Treffer auf 13 verschiedene Spieler. Nach 21 Spielen der Regular Season hatte kein MLS-Neuling bisher so viele Punkte auf dem Konto wie die Männer von Coach Carnell. Keeper Bürki steht zudem mit 82 Paraden im Ligavergleich auf Rang 2.

Los Angeles FC - St. Louis City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Los Angeles FC: 1:1 SJ Earthquakes (H), 1:2 LA Galaxy (A), 0:2 Dallas (A), 2:3 Whitecaps (H), 1:0 Seattle Sounders (H)

Letzte 5 Spiele St. Louis City: 1:0 Toronto (A), 2:0 Colorado Rapids (H), 2:1 SJ Earthquakes (A), 1:3 Real Salt Lake (H), 1:3 Nashville SC (A)

Letzte Spiele Los Angeles FC vs St. Louis City: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander.

Unser Los Angeles FC - St. Louis City Tipp: Doppelte Chance x/2

Für die Buchmacher scheint die Ausgangslage vor diesem Duell klar. Dabei ist LA aktuell weder besonders form- noch heimstark. Auf der Gegenseite ist Neuling St. Louis die große Überraschung der Saison. Als einziges Team der MLS hat City schon mindestens fünf Heimsiege und fünf Auswärtserfolge auf dem Konto. So trauen wir den Gästen auch beim amtierenden Meister mindestens einen Punkt zu.