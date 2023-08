Lübeck - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 14.08.2023

Unser Lübeck - Hoffenheim Tipp zum DFB Pokal Spiel am 14.08.2023 lautet: Hoffenheim blieb im vergangenen Jahr hinter den eigenen Erwartungen zurück. In der ersten Pokalrunde musste der Bundesligist sogar nachsitzen.

Über 15 Spiele saß Pellegrino Matarazzo in der vergangenen Saison auf der Trainerbank der TSG 1899 Hoffenheim. Nach einem verkorksten Auftakt und fünf Niederlagen in Folge sammelte er mit den Sinsheimern genügend Punkte für den Klassenerhalt. Jetzt soll er einen ähnlich holprigen Auftakt im Pokal verhindern.

Das könnte jedoch kniffliger werden als gedacht. Lübeck hat gerade erst den Wiederaufstieg in die 3. Liga geschafft und zum Saisonauftakt ein 0:0 gegen Zweitliga-Absteiger Sandhausen geholt. Unser Tipp: „Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Lübeck vs Hoffenheim auf „Unter 3,5 Tore“:

Lübeck hat letztes Jahr in der 1. Runde bereits Hansa Rostock mit 1:0 überrumpelt.

Lübeck hat in der vergangenen Saison 15 Tore weniger kassiert als die zweitbeste Abwehr der Regionalliga Nord.

Beim Drittliga-Auftakt erzwang Lübeck ein 0:0 gegen Zweitliga-Absteiger Sandhausen.

Lübeck vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Der VfB Lübeck hat mit Lukas Pfeiffer die richtige Wahl getroffen. Der Trainer des Drittliga-Aufsteigers führte den VfB nach nur zwei Jahren wieder zurück in die 3. Liga. Trotz des Erstrunden-Siegs im vergangenen Jahr gegen Rostock starten die Hausherren mit Quoten zwischen 6,00 und 7,00 in diesen Vergleich.

In Sinsheim liegt die gesamte Aufmerksamkeit auf einem konzentrierten Saisonstart. Hoffenheim steckte in der abgelaufenen Saison viel zu lange mit einem guten Kader im Abstiegskampf. Obwohl der Start im DFB-Pokal ebenfalls holprig verlief, ist die TSG mit Wettquoten bis 1,43 der klare Favorit. Wettanbieter ohne Steuern sollte sich dennoch keiner entgehen lassen.

Lübeck vs Hoffenheim Prognose: Wie hoch sind die Siegchancen von Lübeck?

Der VfB Lübeck hat sich nicht lange in der Regionalliga aufgehalten. Unmittelbar nach dem Abstieg in der Saison 2020/21 wurde die Mission Wiederaufstieg in Angriff genommen. Nach zwei Jahren war es soweit und der VfB meldete sich zurück in der 3. Liga.

Beim dortigen Auftaktspiel holten sich die Spieler von Lukas Pfeiffer schnellstmöglich den ersten Zähler. Beim Unentschieden gegen Zweitliga-Absteiger Sandhausen ließen die Lübecker kein Gegentor zu.

Diese Stärke ist aus der Vorsaison bekannt. Nach 38 Spieltagen der Regionalliga Nord stand der frischgebackene Meister mit einem Torverhältnis von 74:29 an der Tabellenspitze. Die zweitbeste Defensive hatte im selben Zeitraum 15 Treffer mehr zugelassen.

Selbst größere Gegner hatten starke Probleme mit der Abwehr der Lübecker. Erst im letzten Jahr überstand die Pfeiffer-Elf ihr Erstrundenspiel gegen Hansa Rostock. Das Ergebnis: 1:0.

Lübeck - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lübeck: 0:0 Sandhausen (H), 1:1 Osnabrück (A), 7:0 Eutin (A), 1:2 BFC Dynamo (A), 1:0 Norderstedt (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:2 Fulham (A), 2:2 Rangers (H), 4:2 Feyenoord (H), 1:2 Strasbourg Alsace (H), 1:2 Elversberg (H)

Letzte Spiele Lübeck vs. Hoffenheim: 1:0 (A)

Zudem hat die TSG bereits schlechte Erfahrungen mit dem VfB Lübeck gemacht. Tatsächlich trafen sich beide Mannschaften in der Saison 2003/04 im Viertelfinale des DFB-Pokals. Lübeck gewann das Spiel mit 1:0 und schied erst im Halbfinale gegen den späteren Pokalsieger Werder Bremen aus.

Ein holpriger Start in die Saison wäre für 1899 Hoffenheim nichts Neues. Letztes Jahr zwang der SV Rödinghausen die Sinsheimer in der ersten Runde in die Verlängerung. Dort konnte sich die TSG mit 2:0 in die nächste Runde schleppen.

Ein ähnliches Szenario war bereits aus dem Jahr davor bekannt. In der Saison 2021/22 schickte Viktoria Köln die Sinsheimer in der ersten Pokalrunde in die Verlängerung.

Noch ein Jahr weiter zurück quälte sich Hoffenheim ebenfalls in der ersten Pokalrunde. Damals gegen den Chemnitzer FC. Das ging so weit, dass der Bundesligist sich erst im Elfmeterschießen durchsetzen konnte. NEObet bietet euch für ein erneutes Remis nach 90 Minuten eine Quote von 4,85 an.

Unser Lübeck - Hoffenheim Tipp: Unter 3,5 Tore

Natürlich ist Hoffenheim aufgrund der vorhandenen individuellen Qualität der Quotenfavorit. Allerdings war dies auch in den Vorjahren der Fall und damals tat sich die TSG insbesondere in der ersten Pokalrunde des Öfteren schwer. Lübeck hat eine starke Defensive und könnte damit das Spiel eng halten.