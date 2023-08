Ludogorets - Ajax Amsterdam Tipp, Prognose, Quoten | 24.8.23

Unser Ludogorets Razgrad - Ajax Amsterdam Tipp zum Europa League Playoff Spiel am 24.08.2023 lautet: Bulgariens Serienmeister ist durchwachsen in die neue Saison gestartet, hat zu Hause jedoch geliefert. Ajax bot in beiden Ligaspielen Über 3,5 Tore in der Partie.

Platz 3 war für die Ansprüche von Ajax zu wenig, mit Maurice Steijn steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Vier Punkte nach zwei Spielen hören sich solide an. Allerdings waren sechs Tore nötig, um Gegentreffer gegen mittelmäßige Konkurrenten zu überwinden.

Der bulgarische Gastgeber hat sich in den ersten Wochen der Saison ebenfalls schwer getan. Punkte und Siege wurden vorrangig im eigenen Stadion gefeiert, sodass zumindest für das Hinspiel gerechtfertigte Hoffnungen auf eine gute Ausgangslage bestehen. Unser Tipp: „Über 2,5 Tore & Beide treffen“ mit einer Quote von 1,85 bei Betano.

Darum tippen wir bei Ludogorets Razgrad vs Ajax Amsterdam auf „Über 2,5 Tore & Beide treffen“:

Ajax hat bisher 2 Pflichtspiele absolviert. Beide Spiele hätten die Wette „Über 2,5 Tore & Beide treffen“ erfüllt.

Ludogorets hat nach erwartbaren Toren 9 von 11 Pflichtspielen gewonnen.

Zudem haben die bulgarischen Gastgeber bisher 2,8 Tore pro Ligaspiel erzielt.

Ludogorets Razgrad vs Ajax Amsterdam Quoten Analyse:

Der bulgarische Serienmeister hat in der heimischen Liga zwölf Meisterschaften in Folge gefeiert. International sind die Nordost-Bulgaren ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt: 2014 und 2016 waren die Adler in der Gruppenphase der Königsklasse vertreten. Nach zwei Heimsiegen in Serie vergeben die Buchmacher für einen Sieg von Ludogorets Quoten bis 4,50.

Ajax Amsterdam hat dennoch einen deutlich größeren internationalen Bekanntheitsgrad erreicht. Beim Saisonstart fielen de Joden eher durch torreiche Spiele als dominante Leistungen auf. Auf der Suche nach den besten Quoten haben wir auch bei den neuen Wettanbietern Siegquoten zwischen 1,64 und 1,78 für Ajax gefunden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ludogorets Razgrad vs Ajax Amsterdam Prognose: Zu Hause sind die Adler ein besseres Team

Im Gegensatz zu Ajax Amsterdam hat Ludogorets Razgrad bereits mehrere Qualifikationsspiele hinter sich. Die dritte Champions-League-Teilnahme kommt nach einem Zweitrunden-Aus gegen NK Olimpija nicht mehr in Frage. Für die Europa League müssen die Bulgaren Ajax Amsterdam bezwingen.

Bessere Chancen als im eigenen Stadion werden die Adler nicht bekommen. Ludogorets hat wettbewerbsübergreifend fünf von sechs Auswärtsspielen verloren. Zu Hause sind die Leistungen auf einem völlig anderen Niveau: Vier Siege und ein Remis aus fünf Partien.

Wenn wir uns die bisherigen elf Pflichtspiele aus der aktuellen Saison genauer anschauen, fällt uns besonders folgender Fakt auf: Der bulgarische Serienmeister hätte neun dieser elf Partien laut erwartbaren Toren gewonnen. Durchschnittlich lagen die erwartbaren Tore pro Spiel bei 2,38:0,87 xG.

In der Huvepharma Arena passen 9.000 Zuschauer hinein und die bekommen von ihrer Mannschaft einen Haufen Anlässe zum Jubeln. Fünf Heimspiele boten den Anhängern im Schnitt 3,6 Tore ihrer Mannschaft.

Ludogorets Razgrad - Ajax Amsterdam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ludogorets Razgrad: 0:1 Cherno More (A), 5:1 Astana (H), 3:0 ZSKA Sofia (H), 1:2 Astana (A), 5:0 Vratsa (A).

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 2:2 Excelsior (A), 4:1 Heracles (H), 1:3 Dortmund (A), 1:3 Augsburg (A), 0:3 Anderlecht (A).

Letzte Spiele Ludogorets Razgrad vs. Ajax Amsterdam: -

Ajax hat eine schwache Vorbereitung hinter sich und in den ersten beiden Ligaspielen keinen unantastbaren Eindruck hinterlassen. Die Defensive ist noch längst nicht auf dem gewünschten Niveau. 15 Gegentore in den vergangenen fünf Partien sollten aussagekräftig genug sein.

Den Ligastart konnte die Offensive erfolgreich gestalten (4:1). Bereits im folgenden Auswärtsspiel kamen die Rot-Weißen nicht mehr über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Für unsere Wette sind die Ergebnisse positiv, denn beide Partien endeten mit „Über 2,5 Toren & Beide treffen“.

Individuell gesehen haben De Godenzonen sicherlich das bessere Team, doch die anfällige Defensive könnte vor allem in Bulgarien zu einem offenen Spiel führen. Ein Ausscheiden in der EL-Qualifikation wäre für den neuen Trainer Steijn ein fataler Start und ein Anzeichen dafür, dass der dritte Platz in der letzten Eredivisie-Saison als Warnsignal zu verstehen ist.

Wer in diesem Spiel ein etwas höheres Risiko eingehen will, kann eine Wette mit Fokus auf die Hausherren platzieren. Betano stellt für eine Wette mit einer „Doppelten Chance 1X“ eine Quote von 2,10 bereit. Erfreulicherweise könnt ihr zusätzlich diesen Betano Bonus verwenden.

Unser Ludogorets Razgrad - Ajax Amsterdam Tipp: Über 2,5 Tore & Beide treffen

Ajax Amsterdam hat in den ersten zwei Ligaspielen gegen mittelmäßige Konkurrenten der Eredivisie jeweils mindestens ein erwartbares Gegentor zugelassen. Auf der anderen Seite haben die Adler neun von elf Pflichtspielen laut erwartbaren Toren gewonnen.