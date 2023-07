Ludogorets - Ljubljana Tipp, Prognose, Quoten | 26.7.2023

Unser Ludogorets - Ljubljana Tipp zum Champions League Qualifikationsspiel am 26.07.2023 lautet: Rechtzeitig zur 2. Runde der CL-Qualifikation hat Ludogorets seine Form verbessert. Zwei deutliche Siege in Folge haben die Favoritenrolle der Bulgaren gestärkt.

Ein ernüchterndes 0:2 im Hinspiel konnte Ludogorets nicht aus dem Konzept bringen. Der bulgarische Serienmeister erledigte im Rückspiel vor heimischer Kulisse die Pflichtaufgabe gegen Ballkani und schob sich mit einem 4:0-Erfolg in die nächste Qualifikationsrunde.

Dort starten die Adler mit einem Heimspiel gegen Ljubljana. Die slowenische Mannschaft setzte ihren Ligaauftakt in den Sand und verlor mit 1:2 in der Ferne beim FC Koper. Unter diesen Voraussetzungen lautet unser Tipp: „Sieg Ludogorets (HC -1)“ mit einer Quote von 2,50 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Ludogorets vs Ljubljana auf „Sieg Ludogorets (HC -1)“:

Ludogorets gewann die letzten beiden Pflichtspiele mit insgesamt 9:0 - beide fanden im eigenen Stadion statt.

Ljubljana verlor auswärts zuletzt 1:2 gegen den FC Koper und hat noch nie die CL-Gruppenphase erreicht.

Mit 72 Treffern hatte Ludogorets im vergangenen Jahr mit Abstand die beste Offensive der eigenen Liga.

Ludogorets vs Ljubljana Quoten Analyse:

Ljubljana stand in der Vereinshistorie noch kein einziges Mal in der Gruppenphase der Champions League. Ludogorets hingegen ist regelmäßig international vertreten. Dementsprechend sind die Adler auch bei den Wettanbietern ohne Steuern mit Quoten bis 1,57 klar favorisiert.

Dem slowenischen Gegenüber gelangen in der ersten Runde zwei 2:1-Erfolge gegen Valmiera. Fügt Ljubljana dem Favoriten eine Niederlage zu, warten Quoten zwischen 5,75 und 6,70 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ludogorets vs Ljubljana Prognose: International erfahrener Favorit

Der Titel in der bulgarischen Efbet Liga ist Ludogorets seit Jahren nicht zu nehmen. Die Grün-Weißen haben im vergangenen Jahr ihre zwölfte Meisterschaft in Folge gefeiert und mit 72 Treffern die beste Offensive auf den Platz gebracht. Gleichzeitig zählte die Hintermannschaft (21 Gegentore) zu den drei besten der Liga.

Ihre nationalen Erfolge geben den Adlern regelmäßig die Möglichkeit, sich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. In den Jahren 2014/15 und 2016/17 stand Ludogorets in der CL-Gruppenphase. Zuletzt qualifizierte sich der bulgarische Vertreter drei Mal in Folge für die Europa League.

Das spricht für jede Menge Erfahrung, die bereits in der ersten Runde geholfen hat. Nach einer 0:2-Auswärtsniederlage haben die Orlitte von ihrer Heimstärke profitiert und durch einen 4:0-Erfolg gegen Ballkani die zweite Quali-Runde erreicht. Die vergangenen beiden Pflichtspiele im eigenen Stadion endeten insgesamt mit 9:0 für Ludogorets.

Somit hat die Mannschaft von Ivaylo Petev rechtzeitig ein Momentum aufgebaut, von dem sie im ersten Vergleich mit Ljubljana zehren kann. Aktuell stehen die Gastgeber bei vier Heimsiegen in Folge mit einem Torverhältnis von 12:0 Toren.

Ludogorets - Ljubljana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ludogorets: 5:0 Etar (H), 4:0 Ballkani (H), 1:3 FC Krumovgrad (A), 0:2 Ballkani (A), 2:0 Uni Craiova (A).

Letzte 5 Spiele Ljubljana: 1:2 FC Koper (A), 2:1 Valmiera (A), 2:1 Valmiera (H), 4:1 Rudar (H), 4:2 Primorje (H).

Letzte Spiele Ludogorets vs. Ljubljana: -

Die Vorbereitung der slowenischen Gäste verlief vielversprechend: Ljubljana gewann fünf von sechs Testspielen und siegte in beiden Qualifikationsspielen der ersten Runde (je 2:1). Der verpatzte Ligaauftakt beim FC Koper (1:2) war allerdings ein Rückschlag.

Im vergangenen Jahr feierten die Zmaji die erste Meisterschaft seit fünf Jahren. Allerdings wurde dort bereits eine gewisse Auswärtsschwäche offensichtlich: Pro Gastauftritt in der slowenischen Liga sammelte Ljubljana nur 1,44 Punkte. Außerdem kassierte das Team von Joao Henriques sieben der neun Niederlagen in der Ferne.

International versuchten sich die Slowenen in der Qualifikation zur Conference League. Selbst dort wurde ihnen die mangelnde Konstanz in Auswärtsspielen zum Verhängnis: Zu Gast beim Sepsi OSK verlor Ljubljana in der zweiten Runde das Auswärtsspiel mit 1:3 - ein Rückstand, den sie nicht wieder gerade biegen konnten.

Ludogorets kam in den letzten drei Pflichtspielen jeweils auf mindestens 2,44 erwartbare Tore. Das eröffnet die Möglichkeit, auch in der NEObet App auf Über 1,5 Tore der Adler zu setzen und dafür eine Quote von 1,70 zu ergattern.

Unser Ludogorets - Ljubljana Tipp: Sieg Ludogorets (HC -1)

Die Gäste aus Ljubljana kamen im Hinspiel gegen Ballkani bereits nicht über 0,72 erwartbare Treffer hinaus. Ludogorets hingegen weiß um seine Stärke im eigenen Stadion und kann dort einen extremen Druck mit dem eigenen Angriff ausüben.