Ludogorez Rasgrad - FC Ballkani Tipp, Prognose & Quoten | 19.07.2023

Unser Ludogorez Rasgrad - FC Ballkani Tipp zum Champions League Quali-Spiel am 19.07.2023 lautet: Der bulgarische Serienmeister ist nach der peinlichen Hinspiel-Pleite auf Wiedergutmachung aus. Im Rückspiel stehen nun alle Zeichen auf Heimsieg.

Ludogorez Rasgrad stand schon zweimal in der Champions-League- und siebenmal in der Europa-League-Gruppenphase. Dementsprechend war der bulgarische Serienmeister in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation in der Vorwoche gegen den FC Ballkani aus dem Kosovo der klare Favorit. Doch im Hinspiel in Pristina kassierten die „Adler“ eine überraschende 0:2-Pleite.

Am Mittwoch bekommen die Männer von Coach Ivaylo Petev in der heimischen Huvepharma Arena die Chance zur Wiedergutmachung. Kann Rasgrad das Ruder nochmal rumreißen? Warum wir uns mit einer Quote von 1.57 bei Betano für die Wette „Sieg Rasgrad & Über 1.5 Tore“ entscheiden, soll der folgende Tipp aufzeigen.

Darum tippen wir bei Ludogorez Rasgrad vs FC Ballkani auf „Sieg Rasgrad & Über 1.5 Tore“:

Rasgrad scheiterte in 11 CL-Teilnahmen lediglich 3-mal in der Auftaktrunde

Ludogorez kassierte in den letzten 16 Pflicht-Heimspielen gerade mal 1 Niederlag

Der Kader von Ballkani ist nur ein Zehntel so viel wert wie der des PFC

Ludogorez Rasgrad vs FC Ballkani Quoten Analyse:

Eigentlich zeigt der Kaderwert von 40 Mio. beim bulgarischen Meister im Gegensatz zu 4 Mio. bei den Kosovaren das Kräfteverhältnis zwischen beiden Vereinen deutlich auf. Doch schon im Hinspiel konnten die Adler aus ihrer klaren Favoriten-Stellung überhaupt keinen Vorteil ziehen.

Auch im Rückspiel schlagen sich die Bookies, darunter auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung, wieder auf die Seite des PFC. Bei der Ludogorez Rasgrad vs FC Ballkani Prognose werden für einen Sieg der Hausherren durchschnittliche Quoten von 1.35 bezahlt. Mit Siegquoten im Schnitt von 9.68 sind die Gäste dagegen die klaren Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ludogorez Rasgrad vs FC Ballkani Prognose: Kann Rasgrad den Rückstand aufholen?

Bei Ludogorez Rasgrad hängt der Haussegen schon nach dem zweiten Pflichtspiel der Saison schief. Im März 2023 hatte Ivaylo Petev die Mannschaft übernommen und zum 12. Meistertitel in Serie geführt. Zudem reichte es für die Adler sogar zum dritten Double der Vereinsgeschichte. In der Vorbereitung auf die neue Saison absolvierten die Adler drei Testspiele, die alle ohne Gegentor gewonnen wurden. Doch dann folgte die bittere Pleite gegen Ballkani.

Nach der Niederlage erklärte der Coach, dass er sich für die Leistung seiner Mannschaft schäme. Doch nur drei Tage später startete der Serienmeister auch mit einer 1:3-Pleite bei Aufsteiger Krumovgrad in die neue Spielzeit der Parva Liga. Dabei hatte man im aktuellen Transferfenster lediglich Stürmer Thiago nach Brüggen ziehen lassen müssen. In der Vorsaison stellten die Grün-Weißen mit 72 Toren in 30 Ligaspielen die mit Abstand stärkste Offensive. Letztmals scheiterte Rasgrad in der Saison 2019/20 gegen Ferencvaros in der ersten CL-Quali-Runde.

Der Football Club Ballkani aus Suhareka spielt erst seit der Saison 2017/18 kontinuierlich in der kosovarischen Super League. In der Spielzeit 2021/22 feierte der Verein die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte und konnte diesen Titel in der Vorsaison verteidigen. Danach konnten sich die Orange-Schwarzen als erster Klub des Landes für eine UEFA-Gruppenphase qualifizieren. Über SP La Fiorita, Kl Klaksvik und Shkupi zog der FCB in die Conference League ein.

Dort landeten die Kosovaren hinter Sivasspor, Cluj und Slavia Prag nur auf dem letzten Platz. In 6 Spielen der Gruppenphase hatte es immerhin für ein Remis und einen Sieg gereicht. In der vergangenen Spielzeit war die Mannschaft von Cheftrainer Ilir Daja in der heimischen Liga vor allem in der Fremde stark gewesen und hatte in 18 Gastspielen gerade mal eine Niederlage kassiert. Im Europapokal steht die Auswärtsbilanz von Ballkani bei 3 Siegen und vier Niederlagen.

Ludogorez Rasgrad - FC Ballkani Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ludogorez Rasgrad: 1:3 Krumovgrad (A), 0:2 Ballkani (A), 2:0 Craiova (H), 3:0 Lok Plovdiv (A), 1:0 Marek (H)

Letzte 5 Spiele FC Ballkani: 2:0 Ludogorez Rasgrad (H), 2:2 Struga (A), 0:0 Gjilani (A), 2:0 Ferizaj (H), 1:0 Podujeve (H)

Letzte Spiele Ludogorez Rasgrad vs FC Ballkani: 0:2

Beide Vereine trafen in der Vorwoche zum ersten Mal aufeinander. Für Ludogorez war es auch das erste Duell gegen eine Mannschaft aus dem Kosovo. Der FC Ballkani bekommt es ebenfalls zum ersten Mal mit einem bulgarischen Team zu tun.

Nach dem Hinspiel sind die Gäste bei den Buchmachern inzwischen die Favoriten aufs Erreichen der nächsten Runde. Das Weiterkommen von Rasgrad wird bei Buchmacher Winamax, der aktuell auch den tollen Winamax Bonus parat hat, beispielsweise mit einer Quote von 2.15 (im Gegensatz zu 1.62) bezahlt.

Unser Ludogorez Rasgrad - FC Ballkani Tipp: Sieg Rasgrad & Über 1.5 Tore

Der bulgarische Serienmeister muss nach zwei Pleiten zum Auftakt der neuen Saison dringend liefern. Am Mittwoch werden wir sicher eine andere Mannschaft sehen, die auch als Sieger den Platz verlassen dürfte. Ob es zum Weiterkommen reicht, ist allerdings fraglich. Dabei dürften ein paar Tore fallen.