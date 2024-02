Ludogorez Rasgrad - Servette Genf Tipp, Prognose & Quoten

Unser Ludogorez Rasgrad - Servette Genf Sportwetten Tipp zum Europa Conference League Spiel am 22.02.2024 lautet: Die Grenats würden als Nummer 2 der Schweiz noch gerne eine Weile im Europapokal verweilen. In unserem Wett Tipp heute droht im Rückspiel gegen den bulgarischen Serienmeister aber das Ende der europäischen Reise.

In den meisten der acht Hinspiele der K.o.-Playoff-Phase der Europa Conference League sind noch keine wirklichen Vorentscheidungen gefallen. Vor allem das Duell zwischen dem bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad und dem Schweizer Vizemeister Servette FC ist noch komplett offen. Denn das Hinspiel in der Vorwoche in Genf endete mit einem torlosen Remis. Im Rückspiel am Donnerstag geht es uns ähnlich wie den Buchmachern.

Wir sehen die Gastgeber nun leicht vorne und spielen mit einer Quote von 1.50 bei NEObet die Wette „Rasgrad kommt weiter“ an.

Darum tippen wir bei Ludogorez Rasgrad vs Servette Genf auf „Rasgrad kommt weiter“:

Rasgrad hat die letzten 4 ECL-Heimspiele alle ohne Gegentor gewonnen.

Servette ist zu Gast in Bulgarien noch ohne Punkt und Tor.

Die Grenats konnten nur eines der jüngsten 9 Europapokal-Gastspiele für sich entscheiden

Ludogorez Rasgrad vs Servette Genf Quoten Analyse:

Im Rückspiel sehen die besten Sportwetten Anbieter den bulgarischen Meister mit dem Heimvorteil im Rücken etwas vorne. Auch der Marktwert spricht mit 38 Mio. Euro zu 23 Mio. Euro leicht für die Adler.

So gibt es für einen Sieg der Gastgeber in 90 Minuten eine Quote von im Schnitt 1.98. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste in der regulären Spielzeit eine durchschnittliche Quote von 3.73.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ludogorez Rasgrad vs Servette Genf Prognose: Daheim sind die Adler eine Macht

In der Saison 2011/12 sicherte sich Ludogorez Rasgrad die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Seitdem gab es in der bulgarischen Liga keinen anderen Champion mehr. In diesem Jahr wollen die Adler den 13. Titel in Serie holen. Allerdings herrscht in diesem Jahr große Spannung. Der PFC ist eines von drei Teams, welches nach 21 Spieltagen mit 45 Punkten an der Tabellenspitze steht. Da Rasgrad aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, könnte sich der Titelverteidiger hier noch etwas absetzen.

Mit 51 Treffern in 20 Partien stellen die Männer von Coach Georgi Dermendzhiev die beste Offensive der Liga. In der ECL-Gruppenphase sicherte sich Ludogorez in der Gruppe H den zweiten Platz hinter Fenerbahce. Im Wettbewerb hat der bulgarische Meister die letzten vier Heimspiele alle ohne Gegentor gewonnen. Von den jüngsten acht Europapokal-Heimspielen hat man auch nur eines verloren: im August 2023 mit 1:4 gegen Ajax Amsterdam. Von neun Duellen gegen Schweizer Vereine konnten die Adler dagegen nur eines gewinnen (4U, 4N).

Ludogorez Rasgrad - Servette Genf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ludogorez Rasgrad: 3:1 Cherno More (H), 0:0 Servette (A), 1:1 ZSKA Sofia (H), 1:1 Mlada Boleslav (A), 3:1 Sigma Olmütz (H)

Letzte 5 Spiele Servette Genf: 2:1 Lugano (H), 0:0 Ludogorez Rasgrad (H), 1:2 Yverdon Sport (A), 3:1 Stade Lausanne (H), 2:0 St. Gallen (A)

Letzte 5 Spiele Ludogorez Rasgrad vs Servette Genf: 0:0 (A)

In der vergangenen Woche waren beide Vereine das erste Mal aufeinandergetroffen. In Genf haben die Statistiken mit 23:7 Schüssen, 52 Prozent Ballbesitz, 9:1 Ecken und 1,24:0,32 Expected Goals für die Hausherren gesprochen.

Am Ende stand trotzdem ein torloses Remis auf der Anzeigetafel. Auch im Rückspiel rechnen die Buchmacher eher mit einem torarmen Spiel. So gibt es bei Tipwin beispielsweise für die Wette „Unter 2,5 Tore“ eine Quote von 1.85.

Für die Tippabgabe bei dem Anbieter können wir euch die Tipwin App empfehlen.

Unser Ludogorez Rasgrad - Servette Genf Tipp: Rasgrad kommt weiter

Schon das Hinspiel war eine enge Kiste. Die Genfer konnten ihre Feldvorteile gegen eine gute Abwehr der Adler nicht in Tore ummünzen. Nun stehen die Grenats am Donnerstag in Rasgrad vor einer schweren Aufgabe.

Auch das Rückspiel verspricht natürlich spannend zu werden. Daheim ist Ludogorez aber ein ganz unangenehmer Gegner. Am Ende sprechen die Qualität, die Heimstärke und die internationale Bilanz etwas mehr für die Hausherren.