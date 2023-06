Lustenau - Austria Wien Tipp, Prognose & Quoten | 07.06.2023

Unser Lustenau - Austria Wien Tipp zum Bundesliga Österreich Playoff Spiel am 07.06.2023 lautet: Beide Konkurrenten wollen das Hinspiel nutzen, um das Tor zum internationalen Geschäft ein Stück weit aufzustoßen. Einen Favoriten sehen wir nicht, tendieren aber zu Toren auf beiden Seiten.

Lustenau steht aufgrund einer starken Leistung gegen den Wolfsberger AC im Endspiel der österreichischen Conference-League-Playoffs. Im nur in einem Spiel ausgetragenen Halbfinale stand es nach 90 Minuten 1:1. Dabei gelang dem Außenseiter durch Darijo Grujcic erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit der Lucky Punch zum Ausgleich. In der Verlängerung avancierte Lukas Fridrikas mit seinem Treffer zum 2:1 zum Matchwinner.

Als Tabellen-Fünfter der österreichischen Meistergruppe rutschte Austria Wien direkt ins Endspiel der Playoffs. Das letzte Match der Meisterschaft brachte ein 1:1-Remis gegen Meister RB Salzburg mit sich. Dabei gingen die Salzburger durch einen Elfmeter in Front. Der Ausgleich gelang den Hausherren erst in der Nachspielzeit durch Andreas Gruber.

In einem ausgeglichenen Spiel tendieren wir zu Toren auf beiden Seiten. Für diesen Sportwetten-Tipp hält Betano eine Quote von 1,72 bereit.

Darum tippen wir bei Lustenau vs Austria Wien auf „Beide Teams treffen“:

Lustenau tat sich in der Qualifikationsgruppe auf heimischem Boden sehr schwer und setzte sich in weniger als 50 Prozent seiner Heimspiele durch (2S, 1U, 2N).

In der Meistergruppe hatte Austria Wien in der Ferne Probleme und gewann keine seiner fünf Partien (3U, 2N).

Unabhängig vom Austragungsort brachten 3 der letzten 5 direkten Kräftemessen beider Teams Tore auf beiden Seiten mit sich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lustenau vs Austria Wien Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt räumt den Gästen leichte Vorteile ein. Eine Tatsache, die sich anhand einer Quote von durchschnittlich 1,88 für den Auswärtssieg herauskristallisiert. Bei den schwachen Auswärtsleistungen in der Meisterrunde (0S, 3U, 2N) ist dieser niedrige Wert aber nur bedingt nachvollziehbar.

Viele Sportwetten Anbieter ohne Steuer lassen eine Wette auf den Heimsieg als attraktiv erscheinen. Teilweise wird mehr als der 3,8-fache Wetteinsatz geboten.

Zudem trauen die Bookies beiden Mannschaften Tore zu und preisen den Markt „Beide Teams treffen“ dementsprechend ein.

Lustenau vs. Austria Wien Prognose: „Kann der Aufsteiger für eine weitere Überraschung sorgen?“

Vor dem Start der Saison hatte kaum jemand die Grün-Weißen auf dem Zettel. Dennoch reichte es in der Qualifikationsrunde hinter dem WAC, der überraschend im Halbfinale der Playoffs ausgeschaltet wurde, für Rang 2.

Einen großen Anteil an der starken Leistung des Teams trägt der Übungsleiter Markus Mader. Bereits seit Juni 2021 sitzt der 55-jährige Österreicher auf der Bank und blickt in seinen 67 Pflichtspielen auf einen Schnitt von 1,82 Punkten. Mit ihm gewann die Elf im Vorjahr die Zweitliga-Meisterschaft.

Nach fünf sieglosen Partien ist jüngst wieder ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Die letzten zwei Spiele gegen Hartberg (5:1) und WAC (2:1) brachten Erfolgserlebnisse mit sich.

Trotz allem boten die Mannen von Trainer Mader in der Quali-Gruppe zuhause keine starke defensive Leistung und mussten sich zehn Gegentore in fünf Spielen ankreiden lassen. Die Offensive traf hingegen in jedem Heimspiel.

Der Traditionsverein befindet sich in der Krise und gewann in der gesamten Meistergruppe nur eine Begegnung. Dem 3:1-Derbysieg gegen Rapid stehen fünf Remis und vier Niederlagen gegenüber.

Lustenau - Austria Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lustenau: 2:1 n. V. WAC (Playoff, A), 5:1 Hartberg (BL, H), 1:1 Altach (BL, A), 2:4 WSG Tirol (BL, H), 2:2 WAC (BL, A).

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 1:1 Salzburg (BL, H), 1:3 LASK (BL, A), 1:1 Klagenfurt (BL, A), 3:1 Rapid (BL, H), 1:2 Sturm Graz (BL, H).

Letzte 5 Spiele Lustenau vs. Austria Wien: 1:0 (BL, H), 2:2 (BL, A), 1:2 (Pokal, H), 4:0 (Pokal, A), 1:2 (BL, H).

Wenngleich den Hauptstädtern auswärts kein Erfolgserlebnis in der Meistergruppe gelang, ist dennoch ein gewisser Zug zum Tor zu vernehmen. In jedem Fernduell stand mindestens ein Tor zu Buche, insgesamt zehn Treffer waren es an der Zahl.

Die von Trainer Michael Wimmer präferierte Dreierkette steht nur selten sicher und muss sich 13 Gegentore in zuletzt fünf Meisterschaftsspielen in der Fremde ankreiden lassen. Kein einziges Auswärtsspiel wurde als „Clean Sheet“ bestritten.

Unser Lustenau - Austria Wien Tipp: „Beide Teams treffen“

Beide Konkurrenten haben jeweils in der Qualifikations- bzw. Meistergruppe ihre Torgefährlichkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt und blicken auf 21 (Lustenau) bzw. 18 Treffer (Austria Wien).

Markus Mader wird gegen die Wiener vermutlich am 4-2-3-1 festhalten. Dabei könnte einmal mehr Mittelstürmer Lukas Fridrikas, der über die gesamte Saison auf 13 erzielte Treffer blickt, den Unterschied ausmachen.

Bei den Violetten sind hingegen alle Augen auf Haris Tabakovic, der mit 17 Toren seine Abschlussstärke in dieser Saison eindrucksvoll unter Beweis stellte, gerichtet. Der Mittelstürmer ist im 3-4-1-2 gesetzt.