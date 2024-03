Luton - Aston Villa Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2024

Unser Luton - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.03.2024 lautet: Zum jetzigen Zeitpunkt werden die drei Abstiegsplätze von den drei Aufsteigern besetzt. Aston Villa schickt die Hatters in unserem Wett Tipp heute tiefer in den Abstiegs-Sumpf.

Im Vergleich zu den anderen beiden Aufsteigern (Burnley, Sheffield United) hat Luton Town eine stärkere Offensive (35). Das half den Gastgebern zuletzt überhaupt nicht. Die Hatters haben ihre letzten vier Pflichtspiele allesamt verloren und jeweils Über 1,5 Gegentore zugelassen (insgesamt 15 Gegentore). Aston Villa hat seine Form in den vorangegangenen beiden Pflichtspielen wiedergefunden, besiegte zunächst Fulham (2:1) und legte am vergangenen Spieltag mit einem 4:2-Heimsieg gegen Nottingham nach.

In unserem Wett Tipp heute prognostizieren wir einen weiteren „Sieg Aston Villa“, der bei Tipwin zu einer Quote von 1,75 ausgeschrieben ist.

Darum tippen wir bei Luton vs Aston Villa auf „Sieg Aston Villa“:

Aston Villa hat mit Ollie Watkins (14 Tore, 10 Assists) den besten Scorer der Premier League.

Luton hat mit 52,3 erwartbaren Gegentoren die schwächste Defensive der Liga.

Luton hat 5 der letzten 7 Heimspiele verloren.



Luton vs Aston Villa Quoten Analyse:

Während der vergangenen Pflichtspiele wurden die defensiven Mängel der Hatters gnadenlos aufgedeckt. Vor allem bei der vergangenen 2:6-Niederlage im FA Cup gegen Manchester City hatte Luton keine Chance. Die Siegchancen gegen Aston Villa fallen mit Quoten zwischen 4,00 und 4,20 erneut gering aus.

Nur zu Beginn seiner Zeit bei Aston Villa fuhr Unai Emery mit den Villans drei Liga-Auswärtssiege in Serie ein. Das könnte der Spanier nach den vorangegangenen Siegen gegen Fulham (2:1) und Sheffield United (5:0) jetzt wiederholen. Der Blick auf die Quoten in den Sportwetten Apps verrät, dass die Gäste mit Siegquoten bis 1,79 als klarer Favorit auf den Rasen treten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Luton vs Aston Villa Prognose: Knackpunkt Defensivverhalten

An Unterhaltungswert mangelt es den Partien mit Beteiligung der Hatters nicht. Noch vor wenigen Spieltagen gewann Luton völlig überraschend mit 4:0 gegen Brighton und ließ ein 4:4-Spektakel gegen Newcastle folgen.

Die eigene Offensive ist in der höchsten englischen Spielklasse angekommen. Luton Town erzielte in zwölf der 13 Premier-League-Heimspiele mindestens ein Tor und hat den eigenen Fans in den vorangegangenen 13 Liga-Spielen stets einen Treffer geschenkt.

Problematisch ist jedoch das Defensivverhalten der Hausherren. Die Verteidigung der Hatters ist mit der immensen Qualität der Konkurrenten überfordert. Kein anderes Team ließ in dieser Spielzeit mehr erwartbare Gegentore als die Gastgeber zu (52,3 xGA).

Rob Edwards konnte die Schwierigkeiten seiner Hintermannschaft bislang nicht abstellen. Somit ergeben sich häufig torreiche Begegnungen, an deren Ende die Hatters als Verlierer vom Feld gehen. Zuletzt kassierte Luton Town drei Liga-Niederlagen in Serie und verlor fünf von sieben Heimspielen.

Luton - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Luton: 2:6 Manchester City (H), 1:4 Liverpool (A), 1:2 Manchester United (H), 1:3 Sheffield United (H), 4:4 Newcastle (A).

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 4:2 Nottingham (H), 2:1 Fulham (A), 1:2 Manchester United (H), 1:3 Chelsea (H), 5:0 Sheffield United (A).

Letzte Spiele Luton vs. Aston Villa: 1:3 (A), 3:1 (H), 2:0 (H).



Diese Negativ-Serie könnte gegen die Villans weiteres Futter erhalten. Aston Villa gewann zuletzt zwei Pflichtspiele in Serie (6:3 Tore) und verließ den Rasen in den vorangegangenen beiden Auswärtsspielen als Sieger.

Die Villans haben nicht nur die viertbeste Offensive der englischen Beletage (49,2 xG), sondern auch eine der fünf besten Defensiven der Premier League (37,1 xGA). Pro Spieltag erlaubten die Emery-Schützlinge nicht mehr als 1,3 Gegentore (5.).

Darüber hinaus zählen die Gäste zu den Frühstartern der Saison, erzielten die meisten Tore im ersten Durchgang (27) und gingen nach Manchester City (13) mit den meisten Führungen aller Erstligisten in die Pause (12).

Unai Emery hat mit Ollie Watkins den besten Scorer der Liga im Kader (24 Scorerpunkte), der in seinen letzten 13 Premier-League-Auswärtsspielen an 13 Toren direkt beteiligt war. Erzielt Watkins gegen Luton ein Tor, erhaltet ihr bei Tipwin eine Quote von 2,15.

Unser Luton - Aston Villa Tipp: Sieg Aston Villa

Die Villans erspielten sich in dieser Saison bereits 77 Großchancen (6.), während Luton Town nur auf 44 sogenannte „Big Chances“ kommt. Viel entscheidender ist jedoch die fatale Defensive der Hausherren, die im Laufe der Spielzeit 51 Gegentore zuließ und damit den Großteil der Niederlagen der Hatters besiegelte.