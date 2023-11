Luton – Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 05.11.2023

Der Aufsteiger aus Luton gastierte am vergangenen Wochenende bei Aston Villa und war kurzum chancenlos. Nach 90 Minuten resultierte eine 1:3-Niederlage. Über das gesamte Match gaben die Gäste nur einen Torschuss ab. Liverpool mühte sich jüngst in der 4. Runde des EFL-Cups gegen Bournemouth zu einem wenig glanzvollen 2:1.

Wir rechnen mit einem knappen Spiel, in dem die Reds die Nase vorne haben. Ein Wett Tipp heute auf „Sieg Liverpool & Unter 4,5 Tore“ bringt bei Bet3000 eine Quote von 1,65 .

Darum tippen wir bei Luton vs Liverpool auf „Sieg Liverpool & Unter 4,5 Tore“:

Luton vs Liverpool Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine sehr deutliche Tendenz in Richtung Auswärtssieg ab. Für diesen Spielausgang servieren die Bookies eine Luton Liverpool Wettquote von durchschnittlich 1,20. Tipp-Freunde, die von einem Heimsieg ausgehen, dürfen sich im Erfolgsfall auf den bis zu zwölffachen Wetteinsatz freuen.

Luton vs. Liverpool Prognose: Muss der Aufsteiger weiterhin auf den ersten Heimsieg warten?

Erschreckend schwach sind die Leistungen auf heimischem Boden. Nur ein Punkt resultierte aus den vier Ansetzungen an der Kenilworth Road. Dem Angriff scheint mit drei Heimtoren jegliche Zielstrebigkeit im Abschluss abhandengekommen zu sein. Kein anderer Klub in der Premier League zeigte sich zu Hause so harmlos vor dem gegnerischen Kasten. Obwohl im eigenen Stadion kein „Clean Sheet“ errungen wurde, musste Luton zu Hause lediglich sechs Gegentore in vier Liga-Duellen hinnehmen. Mit drei erzielten Toren geht ein Drittel aller Premier-League-Treffer auf das Konto von Carlton Morris. Der 27-jährige Stürmer war aber seit vier Spieltagen nicht mehr erfolgreich.