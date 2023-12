Luton - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten|10.12.2023

Unser Luton - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 10.12.2023 lautet: Aufsteiger Luton empfängt den amtierenden Meister Manchester City. Die Citizens strauchelten zuletzt in der Liga, sollten gegen den Underdog aber deutliche Vorteile haben.

Drei Remis und eine Niederlage aus den letzten vier Spielen, diese Bilanz liest sich nicht so, als würde sie zu Manchester City gehören. Zur Ehrenrettung der Skyblues muss erwähnt werden, dass mit Tottenham, Liverpool und Aston Villa drei der Top 5 der Premier League auf der Gegenseite standen. Mit Luton Town wartet nun ein anderes Kaliber, das jedoch nicht unterschätzt werden sollte. Wir glauben zwar an einen Favoriten-Sieg, jedoch sehen wir durchaus Chancen, dass Luton Nadelstiche in der Offensive setzen kann.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Manchester City & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,62 bei Betano.

Darum tippen wir bei Luton vs Manchester City auf „Sieg Manchester City & Beide Teams treffen“:

Luton traf in 6 der 7 Heimspiele mindestens ein Mal ins gegnerische Tor.

Manchester City blieb in den letzten 9 Spielen nur ein Mal ohne Gegentreffer.

In den letzten 4 Spielen fing sich Manchester City ganze 9 Gegentreffer ein.

Luton vs Manchester City Quoten Analyse:

Der amtierende Meister geht naturgemäß als haushoher Favorit ins Duell mit dem kleinen Klub aus Luton, was eine Auswärtssieg-Quote in Höhe von 1,17 beweist. Ein Sieg der Aufsteiger wäre ein kleines Fußballwunder und würde eine stolze Gewinnquote von 15,50 einbringen.

Als wahrscheinlichster Torschütze kann natürlich nur Erling Haaland gelten, der mit 14 Treffern die Torjägerliste der Premier League anführt. Eine Wette auf ein Tor des Norwegers gegen Luton steht mit einer Quote von nur 1,44 zu Buche. Solltet ihr übrigens noch keine Erfahrungen beim von uns für dieses Spiel favorisierten Buchmacher gesammelt haben, findet ihr hier unseren Betano Sportwetten Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Luton vs Manchester City Prognose: Bleibt Haaland im 3. Spiel in Folge ohne eigenen Treffer?

Luton Town konnte sich in der vergangenen Saison in der Championship durchsetzen und den Traum vom ersten Aufstieg in die Premier League seit der Saison 1991/92 Wirklichkeit werden lassen. In den ersten 15 Partien musste der Underdog zwar viel Lehrgeld bezahlen, steht jedoch mit neun Punkten immerhin auf Rang 17 und somit nicht auf einem Abstiegsplatz. Mit 30 Gegentreffern bei 16 erzielten Toren haben die Männer aus Luton jedoch das drittschlechteste Torverhältnis.

Vor allem in der ersten Halbzeit der Spiele können die Hutmacher die Anzeigetafel recht effektiv leer halten, so mussten erst acht Gegentreffer, aber auch erst magere drei eigene Tore vor dem Pausenpfiff notiert werden. Die besten Scorer im von Trainer Rob Edwards bevorzugten 3-4-2-1-Spielsystem sind die beiden Mittelstürmer Carlton Morris und Elijah Adebayo mit jeweils drei Toren.

Manchester City startete wie erwartet bärenstark in die Saison und zeigte sich in den ersten sechs Partien siegreich. In den folgenden neun Partien konnten aber nur drei weitere Erfolge gefeiert werden. So stehen die Citizens mit 30 Punkten nur auf Rang 4 der Tabelle.

Mit 89 Prozent (Platz 1) Passgenauigkeit und 61 Prozent (Platz 1) Ballbesitz im Schnitt pro Partie zeigen sich die Skyblues, wie von einem von Trainer Pep Guardiola trainierten Team üblich, gewohnt dominant im Spielaufbau. Mit durchschnittlich 2,4 Toren pro Spiel stellt Manchester City zudem weiterhin die beste Offensive der gesamten Premier League.

Luton - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Luton: 3:4 Arsenal (H), 1:3 Brentford (A), 2:1 Crystal Palace (H), 0:1 Manchester United (A), 1:1 Liverpool (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 0:1 Aston Villa (A), 3:3 Tottenham (H), 3:2 RB Leipzig (H), 1:1 Liverpool (H), 4:4 Chelsea (A).

Letzte 5 Spiele Luton vs. Manchester City: 0:2 (A), 1:1 (H), 0:4 (A), 2:2 (H), 0:3 (A).

Gleich vorneweg, die beiden kommenden Gegner spielten zuletzt vor über 30 Jahren in einem Profispiel gegeneinander, sodass wir den Blick gar nicht auf den direkten Vergleich werfen brauchen. Dass man Luton Town, auch als haushoher Favorit, nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, zeigte sich am vergangenen Spieltag, als Spitzenreiter Arsenal nach Luton reiste und erst in der 97. Minute einen glücklichen Sieg einfahren konnte. Bis zur 57. Minute hatte der Aufsteiger noch mit 3:2 in Führung gelegen, verlor letztlich jedoch mit 3:4.

Manchester City hingegen zeigte am vergangenen Spieltag bei Aston Villa eine enorm schwache Leistung und verlor am Ende mit 0:1. Ganze zwei Torschüsse konnten am Ende der 90 Minuten für die Skyblues notiert werden. Dies dürfte sich gegen die verhältnismäßig schwache Defensive von Luton jedoch drastisch ändern. So dürfte auch ein Tipp auf einen hohen Handicap-Sieg der Citizens, vor allem wenn Starstürmer Erling Haaland nach zwei torlosen Partien mal wieder Feuer fangen sollte, durchaus eine Überlegung wert sein, am bequemsten abgegeben über eine der tollen Sportwetten Apps.

Unser Luton - Manchester City Tipp: Sieg Manchester City & Beide Teams treffen

Luton Town erlaubt den Gegnern in dieser Saison im Schnitt 2,0 Tore. Wir erwarten, dass Manchester City diese Einladung annimmt und diese Marke knacken wird. Jedoch ist der Aufsteiger daheim immer für einen eigenen Treffer gut, zuletzt musste dies Spitzenreiter Arsenal am eigenen Leibe erfahren und gleich drei Gegentore hinnehmen. Wir erwarten ein kurzweiliges Spiel, in dem sich der strauchelnde Meister aus Manchester den Frust von der Seele schießen kann, jedoch abermals ohne eine Weiße Weste vom Platz gehen wird.