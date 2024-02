Luton - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten|27.02.2024

Unser Luton - Manchester City Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 27.02.2024 lautet: Bei Aufsteiger Luton Town sind die Skyblues auf den ersten Blick zurecht die haushohen Favoriten. Wir trauen den Hausherren im Wett Tipp heute aber einen engen Fight zu.

Manchester City kann in dieser Saison wie im Vorjahr das Triple aus Meisterschaft, Champions League und FA Cup gewinnen. Dazu darf man sich aber im Achtelfinale des Verbandspokals keinen Ausrutscher leisten. Hier sind die Männer von Pep Guardiola zu Gast bei Aufsteiger Luton.

Während sich die Wettquoten extrem deutlich auf die Seite der Skyblues schlagen, spielen wir mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten die Wette „Sieg Luton mit HC+2″.

Darum tippen wir bei Luton vs Manchester City auf „Sieg Luton mit HC +2″:

Manchester City hat die letzten beiden Pflichtspiele nur mit 1:0 gewonnen

Das Hinspiel in der Liga war mit einem 2:1 für die Skyblues eine knappe Angelegenheit

Die Wette „Sieg Luton mit HC +2″ hätte 2023/24 in 14 von 15 Heimspielen der „Hatters“ Erfolg gehabt



Luton vs Manchester City Quoten Analyse:

Der Aufsteiger empfängt am Dienstag den Meister. Die Ausgangslage bei der Luton vs Manchester City Prognose ist mehr als klar. Alles andere als ein Weiterkommen der Gäste wäre für die Buchmacher eine große Überraschung.

So bekommt ihr für einen Sieg der Skyblues in der regulären Spielzeit gerade mal durchschnittliche Quoten von 1,32. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Erfolg der Hausherren bis auf einen Schnitt von 8,79. Wenn ihr dem Außenseiter trotzdem etwas zutraut, könnt ihr mit der Freiwette ohne Einzahlung völlig risikolos einen Versuch wagen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Luton vs Manchester City Prognose: Haben sich die „Hatters“ von der Negativserie erholt?

Luton Town schaffte mit dieser Saison den ersten Aufstieg in die Premier League und die erste Rückkehr in die höchste Spielklasse seit 1991/92. Angesichts finanzieller und struktureller Nachteile waren die „Hatters“ zu Saisonbeginn einer der großen Außenseiter in der Premier League. Der Start verlief für die Elf von Rob Edwards auch sehr holprig. Aus den ersten 16 Liga-Partien holte der LTFC nur zwei Siege und neun Punkte (17:32 Tore).

An den vergangenen neun Spieltagen kamen aber immerhin elf Punkte hinzu (3S, 2U, 4N), bei 18:19 Toren. Immer wieder konnte der Aufsteiger den Gegner mit selbstbewusstem Angriffsfußball überraschen. Noch stehen die „Hatters“ auf dem ersten Abstiegsplatz. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt jedoch nur noch vier Punkte. Nach einer Serie von sechs Pflichtspielen ohne Niederlage kassierte die Mannschaft zuletzt wieder drei Liga-Pleiten in Serie. In der vorigen FA-Cup-Runde konnte Luton mit einem 2:1 auswärts bei Everton immerhin schon einen Liga-Konkurrenten ausschalten.

Manchester City kann auch minimalistisch. Im Nachholspiel in der vergangenen Woche daheim gegen Brentford reichte es bei 70 Prozent Ballbesitz, 25:6 Gesamt-Schüssen und 2,45:0,35 Expected Goals nur zum knappen 1:0-Sieg. Am Samstag zu Gast in Bournemouth entschied sich Trainer Pep Guardiola dann für eine gewagte Aufstellung und schonte einige Stammspieler. Auch hier kamen die Skyblues auf 62 Prozent Ballbesitz. Die Statistiken der Expected Goals (1,64:0,93) und der Gesamt-Schüsse (15:13) fielen aber viel knapper aus.

Trotzdem stand auch hier nach dem Schlusspfiff ein 1:0 für Man City auf der Anzeigetafel. So bleibt der amtierende Meister mit einem Punkt Rückstand der erste Verfolger von Tabellenführer Liverpool. Seit 17 Pflichtspielen sind die Skyblues ungeschlagen. Alle drei Niederlagen in der Liga kassierten die Citizens in der Fremde. Im laufenden FA-Cup setzte sich United daheim mit 5:0 gegen Huddersfield und dann mit 1:0 bei Tottenham durch.

Luton - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Luton: 1:4 Liverpool (A), 1:2 Manchester United (H), 1:3 Sheffield United (H), 4:4 Newcastle United (A), 4:0 Brighton (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:0 Bournemouth (A), 1:0 Brentford (H), 1:1 Chelsea (H), 3:1 FC Kopenhagen (A), 2:0 Everton (H)

Letzte 5 Spiele Luton vs Manchester City: 1:2 (H), 0:2 (A), 1:1 (H), 0:4 (A), 2:2 (H)



Im Hinspiel der laufenden Premier-League-Saison trafen beide Mannschaften erstmals seit der Saison 1991/92 in einem Liga-Spiel aufeinander. Hier waren die Citizens kurz vor der Pause in Rückstand geraten. Die Gäste drehten die Partie aber kurz nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten in einen 2:1-Sieg. Die Statistik hatte mit 18:4 Schüssen klar für Manchester City gesprochen.

In den beiden Pokal-Wettbewerben haben die Skyblues mit sieben Siegen, drei Remis und drei Niederlagen auch die Nase vorne. Doch auch hier folgt nun der erste Vergleich seit der Saison 1988/89. Die letzten beiden Pflichtspiele hat Man City mit 1:0 gewonnen. Folgt nun das dritte 1:0 in Serie, bekommt ihr dafür bei Winamax eine Quote von 8,00. Dieser Tipp lässt sich mit dem Winamax Bonus deutlich einfacher spielen. Der Buchmacher bietet euch für eine erste Einzahlung von maximal 100 Euro einen 100-Prozent-Bonus in Freebets an.

Unser Luton - Manchester City Tipp: Sieg Luton mit HC +2

Natürlich zweifeln wir auch nicht am Weiterkommen der Skyblues. Dafür sprechen Formkurve und Qualität einfach zu deutlich für die Gäste. Doch es könnte eine enge Kiste werden. Denn daheim konnten die „Hatters“ bisher mit jedem Gegner mithalten. Zudem sind die Citizens minimalistisch unterwegs. Schon das Hinspiel gewann Man City nur mit 2:1.