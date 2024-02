Luton - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2024

Unser Luton - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 18.02.2024 lautet: Langsam breitet sich leichter Optimismus in Manchester aus. Erik ten Hag gewann mit den Red Devils drei Ligaspiele in Folge und hat in unserem Wett Tipp heute die Chance auf einen weiteren Erfolg.

Luton Town konnte seinen fulminanten Lauf (8 Tore in 2 Spielen) gegen Sheffield United zuletzt nicht fortsetzen. Stattdessen kamen die Hatters im Duell der beiden abstiegsgefährdeten Aufsteiger mit 1:3 unter die Räder. Selbiges könnte der Mannschaft von Rob Edwards am kommenden Wochenende gegen Manchester United auch zustoßen.

Luton verlor neun der letzten zehn Premier-League-Duelle gegen die Red Devils und wartet seit zwölf Pflichtspielen auf einen Erfolg gegen Manchester United. Wir haben in unserem Wett Tipp heute keinen Zweifel an einem „Sieg Manchester United“. Oddset entlohnt uns mit einer fürstlichen Quote von 1,85.

Darum tippen wir bei Luton vs Manchester United auf „Sieg Manchester United“:

Die Red Devils haben 5 ihrer letzten 6 Pflichtspiele gewonnen.

Luton hat 9 der letzten 10 PL-Duelle gegen Manchester United verloren.

Manchester United hat 13 der letzten 14 PL-Duelle gegen Aufsteiger gewonnen.



Luton vs Manchester United Quoten Analyse:

Rob Edwards überraschte mit seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen mehrfach, holte dank acht Toren gegen Brighton (4:0) und Newcastle (4:4) erstaunliche vier Zähler. Am letzten Spieltag kehrte jedoch die bittere Realität zurück nach Luton Town, denn im Aufsteiger-Duell gegen Sheffield United unterlagen die Hausherren mit 1:3. Daher sind Siegquoten bis 4,00 in unseren Augen eher außen vor zu lassen.

Luton vs Manchester United Prognose: Die Aufholjagd hat begonnen

Erik ten Hag ging mit seiner Mannschaft in dieser Spielzeit bereits durch mehrere Täler und drohte des Öfteren, den Anschluss an die europäischen Plätze zu verlieren. Pünktlich zum Saison-Finale scheint Manchester United die beste Form der Saison erreicht zu haben und einen Angriff auf die Top-4 der Premier League zu starten.

Die Red Devils entschieden fünf ihrer vergangenen sechs Pflichtspiele für sich und sollten gegen den Abstiegskandidaten Luton Town einen weiteren Dreier folgen lassen. Zuletzt ließen sich die Gäste kaum von Aufsteigern düpieren und gewannen 13 ihrer 14 vorangegangenen Duelle gegen eine Mannschaft im ersten Premier-League-Jahr.

Genau in diese Kategorie fallen die Hatters, die seit 12 Pflichtspielen auf einen Sieg gegen die Red Devils warten (2 Remis, 10 Niederlagen). In der gesamten Vereinshistorie gelangen den Hausherren nur vier Siege gegen Manchester United (7 Remis, 30 Niederlagen).

Wir können uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Reds ihre Serie von drei Liga-Siegen in Folge gegen die drittschwächste Defensive der Premier League (2,0 Gegentore pro Spiel) beenden werden.

Luton - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Luton: 1:3 Sheffield (H), 4:4 Newcastle (A), 4:0 Brighton (H), 2:1 Everton (A), 2:1 Bolton (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:1 Aston Villa (A), 3:0 West Ham (H), 4:3 Wolverhampton (A), 4:2 Newport County (A), 2:2 Tottenham (H).

Letzte 5 Spiele Luton vs. Manchester United: 0:1 (A), 0:3 (H), 1:1 (H), 0:5 (A), 1:4 (A).



Besonders im Sturm wachen die Gäste rechtzeitig zum Liga-Endspurt auf. Erik ten Hag sah in den letzten vier Pflichtspielen seiner Mannschaft insgesamt 13 Treffer. Drei der vorangegangenen vier Partien endeten mit „Über 2,5 Toren“ der Red Devils.

Ein entscheidender Faktor in der Phase des Aufschwungs ist Angreifer Rasmus Højlund. Nachdem er in seinen ersten 14 Liga-Spielen keine Kugel im gegnerischen Kasten versenken konnte, war er in seinen letzten fünf Spielen jeweils erfolgreich (5 Tore).

Ebenso wichtig ist ein besonderer Einwechselspieler. Bei Bedarf kann sich Erik ten Hag zu 100 Prozent auf Scott McTominay verlassen. Der beste Liga-Torschütze der Gäste erzielte vier seiner sieben Saison-Treffer nach seiner Einwechslung.

Unser Luton - Manchester United Tipp: Sieg Manchester United

Die Form der Red Devils steigt seit Wochen an. Vor allem die Stürmer zeigten sich in den vergangenen Begegnungen in bester Verfassung. Wenn es ans Eingemachte geht, ist vor allem Scott McTominay ein wichtiger Spieler. Der Stürmer brachte die Red Devils mit acht seiner letzten zehn Premier-League-Tore in Führung.