Luton Town - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2024

Unser Luton Town - Everton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 03.05.2024 lautet: Die 0:6-Niederlage gegen Chelsea hat die Toffees offensichtlich angestachelt. Seither gewann Everton drei Ligaspiele in Folge ohne Gegentor. Die Abwehr der Gäste ist in unserem Wett Tipp heute entscheidend.

Die Formkurven beider Mannschaft bilden jeweils ein Extrem. Luton Town hat drei Ligaspiele in Serie verloren und dabei insgesamt 12 Gegentore zugelassen. Everton gewann seine letzten drei Partien in der Premier League und kassierte in keiner dieser Begegnungen einen Gegentreffer.

Offensiv konzentriert sich die Mannschaft von Sean Dyche auf Standardsituationen. Nur Arsenal (20) war bisher nach ruhenden Bällen erfolgreicher als die Gäste (18). In unserem Wett Tipp heute konzentrieren wir uns lieber auf die Defensive der Toffees und spielen bei Sportwetten.de eine Quote von 3,60 für „Luton Town Unter 0,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Luton Town vs Everton auf „Luton Town Unter 0,5 Tore“:

Everton hat an 4 der letzten 5 Spieltage kein Gegentor kassiert.

Nur Arsenal (19) und Liverpool (23) haben aus dem Spiel heraus weniger Gegentore kassiert als Everton (26).

Luton Town (40,1 xG) hat die drittwenigsten erwartbaren Tore der Premier League.



Luton Town vs Everton Quoten Analyse:

Die letzten drei Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Teams endeten jeweils mit einem Sieg für die Auswärtsmannschaft. Setzt Everton diese Serie fort, könnt ihr euch auch bei den deutschen Wettanbietern über das 2,50-fache eures Einsatzes freuen.

Luton Town hat in der Rückrunde jedenfalls nur zwei von 16 Begegnungen gewonnen (4U, 10N), hat aber weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt. Dafür müssen die Hatters aber unbedingt gegen Everton gewinnen. Gelingt den Hausherren der dritte Sieg in Serie gegen die Toffees, warten Siegquoten bis zu 2,80 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Luton Town vs Everton Prognose: Über die Defensive zum Sieg

Zwölf Siege sind den Toffees in dieser Spielzeit bislang gelungen. Zehn dieser zwölf Dreier gehörten Everton nach einer Partie ohne Gegentor. Das ist ein ziemlich eindrucksvoller Verweis auf die Stärke der Gäste.

Everton kämpfte sich in den letzten Wochen aus der Abstiegsregion und gewann vier von fünf Partien - alle Siege gelangen der Truppe von Sean Dyche natürlich ohne Gegentor.



Aus dem Spiel heraus lässt Everton kaum Gegentore zu (26) und stellt nach Arsenal (19) und Liverpool (23) die beste Defensive in dieser Kategorie. Das könnte Luton Town zum Verhängnis werden, denn die Gastgeber können mit 26,05 xG aus dem Spiel heraus nur Sheffield United (22,99 xG) hinter sich lassen.

Ruhende Bälle sind der kritische Faktor für unseren Wett Tipp heute. Der Aufsteiger hat bereits 14 Tore nach einem Standard erzielt (4.). Umso beruhigender sind die 0,66 erwartbaren Gegentore der Toffees nach einem ruhenden Ball (5.).

Luton Town - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Luton Town: 1:2 Wolverhampton (A), 1:5 Brentford (H), 1:5 Manchester City (A), 2:1 Bournemouth (H), 0:2 Arsenal (A)

Letzte 5 Spiele Everton: 1:0 Brentford (H), 2:0 Liverpool (H), 2:0 Nottingham (H), 0:6 Chelsea (A), 1:0 Burnley (H)

Letzte 5 Spiele Luton Town vs. Everton: 2:1 (A), 2:1 (A), 0:0, 0:1 n.V. (H), 0:4 (A), 1:1 (A)

Im Vergleich der erspielten Großchancen ist Luton Town (60) zwar der beste Aufsteiger, liegt aber hinter dem Rest der Premier League. Everton hingegen erspielte sich deutlich mehr „Big Chances“ (86).

Sean Dyche lässt seine Mannschaft im Aufbau nur wenig Risiko eingehen. Stattdessen favorisieren die Toffees lange Bälle in die Spitze (27,1 - Liga-Höchstwert). Diese bereiten die Gäste extrem gut vor, sodass sie trotzdem deutlich mehr erwartbare Tore (50,5 xG) als Luton Town (40,1 xG) herausgespielt haben.

Das Festhalten an dieser Strategie half Everton dabei, in der Rückrunde deutlich mehr Zähler zu sammeln (26) als der kommende Gegner (15). Zudem luden die Hatters ihre Kontrahenten in der Rückrunde zu 38 Toren ein - der zweithöchste Wert in der Premier League!

Für uns ist ein Sieg der Toffees das deutlich realistischere Szenario, auch wenn die Offensive der Gäste nicht immer erfolgreich ist. Unser alternativer Vorschlag lautet daher: „Sieg Everton (DNB)“ mit einer Quote von 1,75 bei Sportwetten.de.

Unser Luton Town - Everton Tipp: „Luton Town Unter 0,5 Tore“

Everton hat sich über die letzten Wochen enormes Selbstvertrauen aufgebaut und dabei stets die Null als oberstes Gebot ausgeschrieben. Eine Wette auf einen klassischen Auswärtssieg ist uns etwas zu unsicher. Ein Spiel ohne Gegentor verspricht dagegen einen hohen „Value“.