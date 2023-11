Luxemburg – Bosnien Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2023

Unser Luxemburg - Bosnien Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 16.11.2023 lautet: Wie schon im Hinspiel sehen wir keinen fußballerischen Leckerbissen und gehen in unserem Wett Tipp heute von wenig Toren aus.

Trotz der 0:1-Niederlage gegen die Slowaken besteht für Luxemburg noch eine minimale Chance, sich für die EM-Endrunde in Deutschland zu qualifizieren. Als herbe Enttäuschung treten die Bosnier bisher auf, die bisweilen in der EM-Qualifikation keine Sonne gesehen haben. Die erstmalige Teilnahme an einer Europameisterschaft wird weiterhin auf sich warten lassen.