Lyon - Benfica Frauen Tipp, Prognose, Quoten | 27.03.2024

Unser Lyon - Benfica Frauen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 27.03.2024 lautet: Lissabon konnte Olympique im Hinspiel lange auf Augenhöhe begegnen. Im Wett Tipp heute dürfte sich am Ende aber auch wieder der Favorit durchsetzen.

Im Hinspiel des Frauen-Champion-League-Viertelfinales spielte Benfica gegen den großen Favoriten Lyon sehr mutig und ging sogar in Führung. Der CL-Rekordgewinner zeigte nach dem Seitenwechsel aber ein anderes Gesicht und drehte, als bei Lissabon die Kräfte schwanden, die Partie noch in einen 2:1-Sieg. Am Mittwoch treffen beide Mannschaften nun in Lyon zum Rückspiel aufeinander. Während das Ergebnis durchaus noch eine gewisse Spannung verspricht, erwarten die Wettquoten eine eindeutige Angelegenheit.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,65 bei Bet3000 für die Wette „Sieg Lyon & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Lyon vs Benfica Frauen auf „Sieg Lyon & Beide Teams treffen“:

Lyon hat alle bisherigen Duelle gegen Benfica gewonnen

OL ist in dieser Saison nach 90 Minuten noch ohne Niederlage

Olympique ist der CL-Rekordgewinner - Lissabon steht erstmals in der Runde der letzten Acht

Lyon vs Benfica Frauen Quoten Analyse:

Die EM 2024 Wettanbieter haben sich bei der Lyon vs Benfica Frauen Prognose eine klare Meinung gebildet. Für einen Heimsieg klettern die Quoten maximal auf eine niedrige 1,15. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Sieg der Roten den bis zu 21-fachen Wetteinsatz.

Olympique gehört in dieser Saison zusammen mit den Frauen des FC Barcelona bei den Buchmachern zu den Top-Favoriten auf den Champions-League-Titel.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lyon vs Benfica Frauen Prognose: Begegnet Lissabon dem Favoriten wieder auf Augenhöhe?

Mit acht Titeln ist Lyon der UWCL-Rekordgewinner. In den letzten drei Spielzeiten schied Olympique allerdings zweimal im Viertelfinale aus. 2020/21 hatte OL auch das Hinspiel bei PSG (1:0) gewonnen, dann aber das Rückspiel daheim verloren (1:2). In der vergangenen Spielzeit verlor man im eigenen Stadion mit 0:1 gegen Chelsea, schied dann an der Stamford Bridge nach Elfmeterschießen aus. In diesem Jahr sind „Les Lyonnaises“ aber fast noch ungeschlagen.

Die einzige Niederlage setzte es im Pokal-Halbfinale vor den eigenen Fans gegen Fleury 91 nach Elfmeterschießen. Die heimische Division 1 Féminine führt Lyon mit 17 Siegen und einem Remis bei 70:9 Toren nach 18 Spieltagen mit sieben Punkten Vorsprung auf Paris St. Germain an. In der Champions League hat OL nur eines der letzten 14 Spiele verloren (9S, 4U). In der UWCL steht der Verein zum 15. Mal im Viertelfinale und gewann zwölf der bisherigen 14 Duelle in dieser Wettbewerbsphase.

Benfica spielt eine tolle CL-Saison. Die Adler landeten in der Gruppe A auf dem zweiten Platz hinter Barcelona und ließen die Frankfurter Eintracht hinter sich. Im Rückspiel der Gruppenphase daheim hatten die Roten den „Blaugrana“ daheim sogar ein 4:4 abgetrotzt und waren mit nur einer Niederlage als erster Verein aus Portugal ins Viertelfinale der Frauen-Champions-League eingezogen. Dabei hatte der Verein gerade mal 2018/19 seine erste Spielzeit im portugiesischen „Campeonato Nacional Feminino“ absolviert.

Seit 2021 stehen in der Heimat drei Meisterschaften zu Buche. Auch in der laufenden Saison sind die Frauen von Trainerin Filipa Patao auf Kurs. Nach 18 Spieltagen führt Benfica mit 47 Punkten (15S, 2U, 1N) die Tabelle an. Das Polster auf den ersten Verfolger beträgt fünf Zähler. In der Königsklasse sind die „Aguias“ seit drei Gastspielen ohne Sieg. Dafür sind die „Encarnadas“ aber seit elf Pflichtspielen auf des Gegners Platz ohne Niederlage. Am Wochenende gab es ein 4:1 daheim gegen den Tabellendritten Sporting Braga.

Lyon - Benfica Frauen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lyon: 7:0 Lille (A), 2:1 Benfica (A), 4:0 Fleury 91 (H), 4:5 n.E. Fleury 91 (H), 3:1 Dijon (A)

Letzte 5 Spiele Benfica: 4:1 Sporting Braga (H), 1:2 Lyon (H), 1:1 Damaiense (A), 2:0 Famalicao (H), 6:0 Albergaria (A)

Letzte Spiele Lyon vs Benfica: 2:1 (A), 5:0 (H), 5:0 (A)

Beide Mannschaften trafen in der Saison 2021/22 in der Champions-League-Gruppenphase erstmals aufeinander. Damals konnte Lyon beide Duelle klar mit 5:0 für sich entscheiden. Die Zuschauer dürfen sich auch dieses Mal auf Tore freuen. OL hat in 49 der letzten 52 UWCL-Spiele immer mindestens einmal getroffen. Zudem feierten „Les Fenottes“ vier Tage nach ihrem Erfolg in Lissabon in der Liga ein souveränes 7:0 in Lille.

Wird am Mittwoch der Wert von 3,5 Toren übertroffen, bekommt ihr dafür bei Interwetten eine Quote von 1,90. Die Erklärung, warum der Anbieter zu den beliebtesten Buchmachern in Deutschland gehört, liefert euch unser ausführlicher Interwetten Test.

Unser Lyon - Benfica Frauen Tipp: Sieg Lyon & Beide Teams treffen

Benfica hat im Hinspiel trotz eines Torschuss-Verhältnisses von 20:6 für die Französinnen bewiesen, dass man mit den besten Mannschaften der Welt mithalten kann. Am Ende setzten sich aber die Erfahrung und die Klasse von OL durch. Auch dieses Mal trauen wir den Roten zu, dass sie wieder gut mitspielen und das Ergebnis enger gestalten können, als die Wettquoten dies implizieren. Die Gastgeber müssen nach dem knappen Erfolg aus dem Hinspiel am Mittwoch auf Sieg spielen.