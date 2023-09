Lyon – PSG Tipp, Prognose & Quoten | 03.09.2023

Unser Lyon - PSG Tipp zum Ligue 1 Spiel am 03.09.2023 lautet: Lyon wartet nach drei Spieltagen noch aufs erste Erfolgserlebnis. Auch gegen PSG nimmt das Warten kein Ende.

Mit dem 0:0 am vergangenen Matchday in Nizza war Lyon sehr gut bedient. Über das gesamte Spiel hinweg ließen die Gäste jeglichen Drang zum gegnerischen Kasten vermissen. PSG gewann mit einem 3:1 gegen Lens deutlich an Spielstärke und gestaltete die Paarung sehr souverän. Kylian Mbappé glänzte mit zwei Toren.

Der dritte Spieltag brachte für den französischen Serienmeister den ersten Saisonsieg mit sich. Gegen Lyon ist mit einem weiteren Erfolgserlebnis zu rechnen. Darüber hinaus gehen wir von Unter 4,5 Toren aus. Für diese Wette hält Betano eine Quote von 2,15 bereit.

Darum tippen wir bei Lyon vs PSG auf „Sieg PSG & Unter 4,5 Tore“:

Lyon bestritt in der vergangenen Spielzeit 84 Prozent seiner Heimspiele mit weniger als 4,5 Toren.

PSG absolvierte in der letzten Saison beinahe 90 Prozent seiner Fernduelle mit 4 oder weniger Treffern und war das auswärtsstärkste Team der Liga (14S, 2U, 3N).

Seit Februar 2019 hat Olympique zuhause nicht mehr gegen PSG gewonnen (1U, 4N). 10 der letzten 12 direkten Duelle endeten in Lyon mit weniger als 4,5 Toren.

Lyon vs PSG Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt vertreten die Bookies eine sehr deutliche Meinung und lassen anhand der Lyon PSG Wettquote die Gäste aus der Hauptstadt als Favoriten erkennen. Eine Tatsache, die mittels einer durchschnittlichen Quote in Höhe von 1,50 untermauert wird. Wer hingegen an den ersten Saisonsieg der Hausherren glaubt, darf sich im Erfolgsfall über den bis zu 5,75-fachen Wetteinsatz freuen.

Laut Buchmacher-Bewertung ist mit einem offensiven Match, in dem Tore auf beiden Seiten fallen, zu rechnen. Wer das Maximum aus seinen Lyon vs PSG Wetten herausholen möchte und noch nicht Kunde bei Betano ist, startet beispielsweise mit einem vielversprechenden Betano Bonus ins erste Wettabenteuer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lyon vs. PSG Prognose: Kann Lyon Mbappé stoppen?

Der Vorjahres-Siebte aus Lyon hat einen alles andere als glanzvollen Start in die neue Saison hingelegt. Auch nach drei Spieltagen wartet die Elf von Trainer Laurent Blanc, der bereits seit Anfang Oktober 2022 auf der Bank Platz nimmt, auf ein Erfolgserlebnis.

Fairerweise muss erwähnt werden, dass die Gegner mit Straßburg (1:2), Montpellier (1:4) und Nizza (0:0) alles andere als leicht gewesen sind. Der nächste Konkurrent stellt mit PSG das Maß aller Dinge im französischen Vereinsfußball dar.

Die letzten Heimspiele machen nur bedingt Mut. Lediglich fünf von zehn Ligue-1-Ansetzungen im Groupama Stadium brachten drei Punkte als Ertrag (3U, 2N). 14 der letzten 16 Heimspiele endeten im Oberhaus des französischen Fußballs mit vier oder weniger Toren.

PSG-Superstar Kylian Mbappé hat nach wie vor seinen bis 2024 laufenden Vertrag nicht verlängert und liebäugelt im kommenden Jahr mit einem ablösefreien Wechsel zu Real Madrid.

Lyon - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lyon: 0:0 Nizza (A), 1:4 Montpellier (H), 1:2 Straßburg (A), 1:3 Nizza (A), 3:0 Reims (H)

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 Lens (H), 1:1 Toulouse (A), 0:0 Lorient (H), 2:3 Clermont (H), 1:1 Straßburg (A)

Letzte Spiele Lyon vs. PSG: 1:0 (A), 0:1 (H), 1:1 (H), 1:2 (A), 2:4 (H)

Der französische Ausnahmekönner wurde in der vergangenen Saison mit 29 Treffern Torschützenkönig der Ligue 1. Drei der vier Tore in dieser Saison gehen ebenfalls schon wieder auf das Konto des Superstars. Fünf der letzten sechs Meisterschaftstitel gingen nach Paris. Der Scheich-Klub dominierte den französischen Vereinsfußball nach Belieben und gilt auch in dieser Saison als Favorit auf den Titel.

In der vergangenen Spielzeit fungierte PSG als auswärtsstärkstes Team der Liga (14S, 2U, 3N) und behielt achtmal auf gegnerischem Boden einen „Clean Sheet“. Das einzige Auswärtsspiel in dieser Saison endete bei Toulouse mit einem 1:1-Remis. Wer seine Lyon PSG Wetten auf mobilem Weg abschließen möchte, könnte die Betano App verwenden. Um gleichzeitig das eigene Verlustrisiko zu minimieren, empfiehlt sich die Nutzung von Gratiswetten & Freebets.

Unser Lyon – PSG Tipp: Sieg PSG & Unter 4,5 Tore

Die Hauptstädter zeigen mehr als den vierfachen Kader-Marktwert der Hausherren aus Lyon auf und sind den Gastgebern in sämtlichen Belangen überlegen. Nach seiner Suspendierung zeigte sich Kylian Mbappé sehr gut aufgelegt und erzielte drei der vier Tore in den vergangenen beiden Spielen.

Lyons Viererkette dürfte große Probleme mit dem Superstar bekommen. Selbst wenn es gelingt, den gelernten Neuner in den Griff zu bekommen, hat PSG mit Marco Asensio und Ousmane Dembélé zwei weitere brandgefährliche Offensiv-Kräfte.