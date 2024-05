Lyon - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 25.05.2024

Unser Lyon - PSG Sportwetten Tipp zum Coupe de France Spiel am 25.05.2024 lautet: Pierre Sage hat mit Olympique Lyon die beste Rückrunde aller Ligue-1-Teams gespielt. In unserem Wett Tipp heute fokussieren wir uns auf die Schlüsselfigur bei “Les Gones”.

Fehlende Torchancen sollten in diesem Endspiel kein Problem sein. PSG erzielte 20 Tore in fünf Pokal-Partien, Lyon steuerte mit zehn Toren auf das Endspiel zu. Für unseren Wett Tipp heute wählen wir bei Intertops eine Quote von 3,00 für “Alexandre Lacazette trifft”.