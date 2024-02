Maccabi Haifa - Gent Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Maccabi Haifa - Gent Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 15.02.2024 lautet: Auf den ersten Blick sprechen beim Wett Tipp heute einige Faktoren gegen den israelischen Meister. Gegen die formschwachen Büffel aus Gent trauen wir den Hausherren aber trotzdem mindestens ein Remis zu.

In der heimischen Liga ist Meister Maccabi Haifa in dieser Saison besonders heimstark. Auf europäischer Ebene müssen die „Greens“ ihre Heimspiele wegen der angespannten Lage in Israel aber auf neutralem Boden austragen.

So fällt der Heimvorteil für MHA auch in der K.o.-Runde der UEFA Europa Conference League weg. Im Hinspiel am Donnerstag empfangen die Israelis die KAA Gent demnach in der Bozsik Arena von Budapest.

Wir entscheiden uns trotzdem mit einer Quote von 1,85 bei Sportwetten.de für die Wette „DC 1/x & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Maccabi Haifa vs Gent auf „DC 1/x & Über 1,5 Tore“:

Gent ist seit 6 Pflichtspielen ohne Sieg (1U, 5N)

Haifa ist in der heimischen Liga daheim noch ohne Niederlage

Die KAA hat schon im Dezember zu Gast bei Maccabi Tel Aviv mit 1:3 verloren



Maccabi Haifa vs Gent Quoten Analyse:

Schaut man auf den Marktwert, haben die Gäste mit 80 Mio. Euro zu 26 Mio. Euro klar die Nase vorne. Zudem geht den Grünen aus Israel ja der Heimvorteil flöten. Trotzdem rechnen die Buchmacher mit einer engen Kiste.

Die Hausherren sind bei der Maccabi Haifa vs Gent Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2.66 nur die minimalen Außenseiter. Denn für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr auch nur eine durchschnittliche Quote von 2.52.

Ein Unentschieden wird mit Quoten von maximal 3.55 belohnt. Die Höchstquote für diesen Spielausgang hat aktuell Interwetten parat. Auch bei diesem Anbieter wartet ein toller Sportwetten Neukundenbonus auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Maccabi Haifa vs Gent Prognose: Können die Gäste ihre Qualität auf den Rasen bringen?

Maccabi Haifa sicherte sich in der Vorsaison in der Ligat Ha‘al den dritten Titel in Serie und den 15. der Vereinsgeschichte. Damit ist man in der Heimat die Nummer 2 hinter Maccabi Tel Aviv (23). Auch in diesem Jahr liegt die Truppe von Coach Messay Dego wieder auf Meisterkurs und steht nach 21 Spieltagen auf Platz 1 der Tabelle. Allerdings beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Maccabi Tel Aviv lediglich zwei Punkte. Die Grünen stellen auch die beste Offensive (47) und die beste Abwehr (15).

Vor allem daheim ist die Mannschaft stark. Hier ist Haifa noch ungeschlagen (8S, 2U) bei 23:4 Toren. Die einzigen beiden Saisonniederlagen in der Liga setzte es somit auswärts. Der israelische Meister startete 2023/24 in der CL-Quali, scheiterte aber an den Young Boys. Dafür erreichte Maccabi immerhin zum ersten Mal seit zehn Jahren eine Europa-League-Gruppenphase. In einer Gruppe mit Villarreal, Stade Rennes und Panathinaikos reichten am Ende fünf Punkte für Rang 3.

Gent ist nicht gut ins neue Jahr gekommen. In den sechs Pflichtspielen im Jahr 2024 blieb die KAA ohne Sieg. Dabei reichte es nur zu einem Remis. Vor allem die jüngste der fünf Pleiten war bitter. Im Heimspiel gegen Cercle Brügge am Wochenende durften die Büffel ab der 23. Minuten in Überzahl spielen, verloren am Ende aber trotzdem mit 1:2. Mit der aktuellen Serie ist die Mannschaft von Coach Hein Vanhaezebrouck auf Platz 6 der Tabelle abgerutscht und muss um die Teilnahme an der Meisterrunde bangen.

Das Polster auf Rang 7 beträgt noch zwei Zähler. In die laufenden Gruppenphase war Gent mit einem Remis und vier Siegen gut gestartet. Erst im letzten Gruppenspiel zu Gast in Tel Aviv setzte es eine Niederlage. So verpassten die Belgier das direkte Ticket fürs Achtelfinale und müssen nun in die K.o.-Runde. Mit 16 Treffern hatte die KAA (zus. mit PAOK) die beste Offensive der ECL-Gruppenphase. Im Vorjahr stand der Verein im Viertelfinale des Wettbewerbs und schied dort gegen den späteren Gewinner West Ham aus.

Maccabi Haifa - Gent Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Maccabi Haifa: 2:0 Beitar Jerusalem (A), 2:0 Maccabi Tel Aviv (H), 1:2 Hapoel Be‘er Sheva (A), 6:3 Hapoel Kfar Saba (A), 0:0 Maccabi Tel Aviv (A)

Letzte 5 Spiele Gent: 1:2 Cercle Brügge (H), 0:1 RSC Anderlecht (A), 1:4 VV St. Truiden (A), 2:2 KVC Westerlo (H), 1:2 KV Mechelen (H)

Letzte 5 Spiele Maccabi Haifa vs Gent: -



Beide Teams treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Maccabi bekam es bisher nur in der Saison 2011/12 im Champions-League-Playoff mit einem belgischen Verein zu tun. Da Hin- und Rückspiel mit einem 2:1 endeten, musste das Elfmeterschießen entscheiden.

Hier schieden die Israelis am Ende aus. Gent traf in der diesjährigen Gruppenphase erstmals auf einen Gegner aus Israel. Nach einem 2:0-Heimsieg folgte eine 1:3-Pleite im Rückspiel.

Die Belgier waren in der Gruppenphase sehr treffsicher. Setzt sich diese Serie auch in der K.o.-Runde fort, bekommt ihr bei Oddset für die Wette „Gent über 1,5 Tore“ eine hohe Quote von 2.20.

Zuvor findet ihr bei uns alle Infos zur Oddset Anmeldung.

Unser Maccabi Haifa - Gent Tipp: DC 1/x & Über 1,5 Tore

Natürlich hat Gent beim Marktwert einen klaren Vorteil. Zudem stand die KAA schon in der Vorsaison im ECL-Viertelfinale. Dann fällt bei den Hausherren, die in der Liga so heimstark sind, auch noch der Heimvorteil weg.

Trotzdem trauen wir den Israelis mindestens ein Remis zu. Das hat damit zu tun, dass Haifa die deutlich bessere Form vorweisen kann. Zudem haben die Belgier schon im Dezember zu Gast bei Maccabi Tel Aviv an einem neutralen Spielort mit 1:3 verloren.