Maccabi Haifa - Young Boys Tipp, Prognose, Quoten | 23.8.23

Unser Maccabi Haifa - Young Boys Tipp zum Champions League Playoff Spiel am 23.08.2023 lautet: Die Young Boys wollen in die CL-Gruppenphase einziehen, stehen gegen Haifa aber vor einer schweren Aufgabe. Das Hinspiel verspricht Tore auf beiden Seiten.

Der BSC Young Boys startet in seine Europapokal-Saison 2023/24. Nachdem die Gelb-Schwarzen im vergangenen Jahr komplett ohne UEFA-Gruppenphase auskommen mussten, will YB nun zum dritten Mal in eine CL-Gruppe einziehen.

Dabei bekommt es der Schweizer Meister in den Playoffs mit Maccabi Haifa zu tun. Die Israelis genießen im Hinspiel Heimrecht und werden dabei von den Buchmachern auch leicht favorisiert. Wir spielen bei dieser Partie mit einer Quote von 1,50 bei NEObet die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Maccabi Haifa vs Young Boys auf „Beide Teams treffen“:

Maccabi blieb in dieser Saison in allen CL-Quali-Heimspielen noch nicht ohne Gegentor

Die Young Boys haben in der heimischen Liga die schwächste Defensive der Top 6

Haifa hat daheim in den letzten 3 Europapokal-Spielen 9 Mal getroffen - Bern steht nach 4 Ligaspielen schon bei 10 Treffern

Maccabi Haifa vs Young Boys Quoten Analyse:

Schaut man auf den Marktwert der beiden Kader, haben die Schweizer mit 71 zu 21 Millionen Euro recht klar die Nase vorne. Bei der Maccabi Haifa vs Young Boys Prognose schlagen sich die Bookies, unter denen es auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung gibt, aber leicht auf die Seite der Hausherren.

So gibt es für einen Sieg der Gastgeber durchschnittliche Quoten von 2,34. Doch auch die Gäste aus Bern dürfen mit Quoten im Schnitt von 2,78 auf einen Erfolg hoffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Maccabi Haifa vs Young Boys Prognose: Bekommt YB die Defensiv-Probleme in den Griff?

Maccabi Haifa wurde in der vergangenen Saison zum insgesamt 15. und zum dritten Mal in Folge Meister in Israel. Die neue Saison der Ligat Ha‘Al beginnt erst am kommenden Wochenende. Dafür mussten die „Ha-Yerukim“ in der laufenden CL-Saison schon ab der ersten Quali-Runde ran. Über die Hamrun Spartans aus Malta (4:0, 2:1), Sheriff Tiraspol (0:1, 4:1) und Slovan Bratislava (2:1, 3:1) zog die Mannschaft von Coach Messay Dego in die Playoffs ein.

Nun wollen die Grünen zum vierten Mal in eine Champions-League-Gruppenphase einziehen. Im Vorjahr erreichte Haifa nach zwölf Jahren Abwesenheit wieder eine CL-Gruppe. Dort gab es in einer Hammergruppe mit PSG, Juve und Benfica fünf Niederlagen. Dabei reichte es aber am vierten Spieltag immerhin für einen 2:0-Heimsieg gegen Juve. Daheim konnte Maccabi vier seiner letzten fünf Europapokal-Spiele gewinnen. In dieser Saison muss der Verein vor allem den Abgang von Top-Torjäger Omer Atzili kompensieren.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Nach der verpassten Meisterschaft 2022/23 stellten die Young Boys in der Vorsaison unter Trainer Raphael Wicky die Kräfteverhältnisse in der Schweiz wieder her und holten sich mit einem Vorsprung von 16 Punkten auf den ersten Verfolger den fünften Titel in den letzten sechs Spielzeiten. Zudem gewann man das dritte Double der Vereinsgeschichte. Auch in dieser Spielzeit ist YB wieder der große Favorit. Nach vier Spieltagen sind die Gelb-Schwarzen noch ungeschlagen.

Mit zwei Siegen und zwei Remis hat man allerdings zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Zürich. Vor allem die Abwehr macht mit sechs Gegentoren in den ersten vier Partien etwas Sorgen. Nachdem man im letzten Jahr in den Playoffs zur Conference League gegen Anderlecht nach Elfmeterschießen scheiterte, hat Bern dieses Jahr eine Gruppenphase schon sicher. Scheidet man gegen Haifa aus, spielt der Schweizer Champion in der EL mit.

Maccabi Haifa - Young Boys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Maccabi Haifa: 2:0 Petah Tikva (A), 3:1 Slovan Bratislava (H), 2:1 Slovan Bratislava (A), 4:1 Sheriff Tiraspol (H), 0:1 Sheriff Tiraspol (A)

Letzte 5 Spiele Young Boys: 5:0 Breitenrain (A), 1:1 Luzern (A), 5:2 Winterthur (H), 2:2 Yverdon Sport (A), 2:1 Lausanne-Sport (H)

Letzte Spiele Maccabi Haifa vs Young Boys: -

Beide Teams treffen erstmals aufeinander. Für Bern ist es auch das erste Duell gegen einen Verein aus Israel. Haifa bekommt es am Mittwoch ebenfalls erstmalig mit einem Gegner aus der Schweiz zu tun.

In den ersten drei Heimspielen der laufenden CL-Quali hat Maccabi insgesamt neun Tore erzielt. Treffen die Gastgeber am Mittwoch auch mehr als nur einmal ins gegnerische Gehäuse, gibt es dafür bei Anbieter Tipwin, der für seine Kunden die Tipwin App parat hat, Quoten von 2,05.

Unser Maccabi Haifa - Young Boys Tipp: Beide Teams treffen

Ein Ergebnistipp fällt schwer. Maccabi erreichte schon im letzten Jahr die CL-Gruppenphase und war zuletzt vor allem daheim stark. Auch YB hat in seinen letzten neun internationalen Gastspielen nur zwei Pleiten kassiert. Am Ende spricht bei einem Duell zweier offensiv ausgerichteter Teams mit defensiven Schwächen alles für Tore auf beiden Seiten.