Maccabi Tel Aviv - Olympiakos Tipp, Prognose, Quote | 14.3.

Unser Maccabi Tel Aviv - Olympiakos Piräus Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 14.03.2024 lautet: Nach dem klaren Hinspiel-Sieg haben die Israelis im Kampf ums Viertelfinale bessere Karten. Im Wett Tipp heute steht dem Weiterkommen nichts im Wege.

In den Achtelfinal-Hinspielen der UEFA Europa Conference League gab es in der Vorwoche einige überraschende Ergebnisse. So kassierte Olympiakos mit einem 1:4 daheim gegen Maccabi Tel Aviv die erste Niederlage unter Coach José Luis Mendilibar. Noch nie zuvor hatte Piräus zudem ein internationales Heimspiel mit mehr als zwei Toren verloren. Die Griechen wollen die Hoffnung auf das Weiterkommen vor dem Rückspiel in Backa Topola in Serbien aber noch nicht aufgeben. Auch die Wettquoten befeuern diese Einschätzung.

Wir spielen dagegen mit einer Quote von 1,60 bei Oddset die Wette „Doppelte Chance 1X“.

Darum tippen wir bei Maccabi Tel Aviv vs Olympiakos Piräus auf „Doppelte Chance 1X“:

Tel Aviv kommt in dieser ECL-Saison auf 10 Siege, 2 Remis und nur eine Niederlage

Maccabi ist daheim gegen griechische Vereine noch ungeschlagen

Olympiakos wartet auswärts gegen israelische Teams auf den ersten Sieg

Maccabi Tel Aviv vs Olympiakos Piräus Quoten Analyse:

Beim Marktwert kommen die Griechen auf 110 Millionen Euro. Der Kader der Israelis wird dagegen nur mit 19 Mio. Euro bewertet. „Den Gelben“ geht in Serbien zudem noch der Heimvorteil flöten.

So sind die Gäste für die besten Wettanbieter bei der Maccabi Tel Aviv vs Olympiakos Piräus Prognose die Favoriten. Für einen Dreier der „Thrylos“ gibt es Quoten im Schnitt von 2,18. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gastgeber durchschnittliche Quoten von 3,08.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Maccabi Tel Aviv vs Olympiakos Piräus Prognose: Findet Olympiakos zurück in die Spur?

Mit 23 Triumphen ist Maccabi Tel Aviv in Israel immer noch der Rekordmeister. Seit 2020 konnten „die Gelben“ ihrer Sammlung aber keinen Titel mehr hinzufügen. Im vergangenen Sommer wurde die irische Fußball-Legende Robbie Keane als neuer Coach verpflichtet. Für den Ex-Profi der Spurs ist das Amt in der Hafenstadt der erste Job als Cheftrainer. Bisher läuft es für MTA unter dem neuen Trainer mehr als ordentlich. In 43 Spielen gab es nur drei Niederlagen (33S, 7U).

Damit stehen die „Yellows“ in der Ligat Ha‘al auf Rang 1, drei Punkte vor Titelverteidiger Maccabi Haifa. Auch im laufenden ECL-Wettbewerb kassierte die Mannschaft zu Gast in Gent nur eine Niederlage. Die anderen fünf Gruppenspiele wurden alle gewonnen. 13 der letzten 16 Heimspiele im Europapokal konnte Tel Aviv für sich entscheiden, bei nur einer Niederlage. Insgesamt hat Maccabi die letzten sechs Pflichtspiele alle siegreich gestaltet. Zudem ließ man in sechs Heimspielen gegen griechische Teams keinen Punkt liegen.

In der Vorsaison musste sich der griechische Rekordmeister Olympiakos Piräus in der Liga mit dem dritten Platz begnügen. In dieser Spielzeit sollte es unter dem spanischen Trainer Diego Martinez wieder aufwärts gehen. Anfang Dezember wurde der Coach aber entlassen. Nachfolger Carlos Carvalhal blieb auch nur gut zwei Monate im Amt. Seit dem 12. Februar wird Olympiakos nun von José Luis Mendilibar, der den FC Sevilla in der Vorsaison zum Europa-League-Titel geführt hat, betreut.

Der dritte Coach führte sich mit sechs Siegen am Stück bestens ein. Doch nach dem 1:4 in der Vorwoche gegen Tel Aviv folgte am Wochenende in der Liga mit dem 1:3 daheim gegen Panathinaikos gleich die zweite Pleite. In der höchsten griechischen Spielklasse steht Piräus auf Rang 3 und hat drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer PAOK. Im Europapokal konnte Olympiakos nur zwei der letzten 15 Gastspiele gewinnen (7U, 6N). Seit sechs Vergleichen gegen israelische Teams warten die Rot-Weißen auf einen Sieg.

Maccabi Tel Aviv - Olympiakos Piräus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Maccabi Tel Aviv: 1:0 Beitar Jerusalem (A), 4:1 Olympiakos Piräus (A), 4:0 Maccabi Petah Tikva (H), 3:1 Maccabi Kabilio Jaffa (H), 1:0 Hapoel Be‘er Sheva (H)

Letzte 5 Spiele Olympiakos Piräus: 1:3 Panathinaikos Athen (H), 1:4 Maccabi Tel Aviv (H), 3:0 Volos NFC (H), 2:1 Panaitolikos (A), 2:1 Asteras Tripolis (H)

Letzte Spiele Maccabi Tel Aviv vs Olympiakos Piräus: 4:1 (A), 1:0 (H), 1:2 (A)

Beide Vereine trafen in der Europa-League-Qualifikation der Saison 2010/11 erstmals aufeinander. Die Griechen gewannen das Hinspiel daheim mit 2:1, schieden aber nach einer 0:1-Niederlage im Rückspiel doch noch aus. In der Vorwoche führte Tel Aviv in Piräus nach neun Minuten schon mit 2:0. Der Ballbesitz (64 Prozent) und die Gesamt-Schüsse (18:11) sprachen für die Hausherren. Maccabi führte aber bei den Expected Goals (2,04:1,20).

Unser Maccabi Tel Aviv - Olympiakos Piräus Tipp: Doppelte Chance 1X

Maccabi Tel Aviv kann den Heimvorteil im Rückspiel nicht wahrnehmen, was schon eine große Schwächung bedeutet. Zudem spricht die Qualität für Olympiakos. Doch wir glauben, dass die Männer von Robbie Keane dies kompensieren können.

Denn Maccabi spielt sowohl national als auch international eine tolle Saison. In den vergangenen 14 Pflichtspielen ging man nur einmal als Verlierer vom Platz. Auf der Gegenseite musste Piräus die ersten Rückschläge unter dem neuen Coach hinnehmen.

Zudem haben die Griechen auswärts noch nie gegen eine israelische Mannschaft gewonnen. Wir glauben, dass sich diese Serie fortsetzt und trauen den Gästen nicht mehr als ein Remis zu.