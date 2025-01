Magdeburg - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten 24.1.2025

Unser Magdeburg - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.01.2025 lautet: Die Fakten sprechen sich klar für das Heimteam aus, das überraschend auf Platz 2 der Tabelle steht und auf den Vorletzten trifft. Im Wett Tipp heute gibt es somit kaum Zweifel am Erfolg des FCM.

Am 24. Januar 2025 erwarten wir ein packendes Duell in der 2. Bundesliga, wenn Magdeburg auf Braunschweig trifft. Anpfiff ist um 18:30 Uhr in der MDCC-Arena.