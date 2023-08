Magdeburg - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 6.8.23

Unser Magdeburg - Braunschweig Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.08.2023 lautet: Als eines von vier Teams hat Eintracht Braunschweig am ersten Spieltag keinen Treffer erzielt. Magdeburg hingegen trat dominant, aber zu inkonsequent auf.

Jens Härtel ist der neue Trainer bei Eintracht Braunschweig. Mit seinem aktuellen Verein trifft er auf seine alte Liebe Magdeburg. Beim FCM war er von 2014 bis 2018 als Trainer aktiv und führte das Team aus Sachsen-Anhalt in die 2. Bundesliga. Nach einem zweifelhaften Auftakt der Löwen sollen an alter Wirkungsstätte die ersten Zähler her.

Magdeburg erspielte sich am ersten Spieltag einen Zähler beim Aufsteiger aus Wiesbaden. Im Nachhinein zu wenig, denn der 1. FCM agierte über längere Zeit in Überzahl. Unser Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei Admiralbet.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Braunschweig auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Magdeburg ließ am 1. Spieltag nur 0,12 erwartbare Tore aus dem Spiel heraus zu.

Braunschweig sammelte am 1. Spieltag 0,37 erwartbare Tore - nur Hertha, Nürnberg und Paderborn blieben ebenfalls torlos.

Beide beendeten den 1. Spieltag mit Unter 2,5 Toren - die letzten vier direkten Duelle blieben Unter 3,5 Toren.

Magdeburg vs Braunschweig Quoten Analyse:

Im Sommer hat sich Braunschweig zu einem Trainerwechsel entschieden. Mangelnde Inspiration und eine eindimensionale Herangehensweise im Angriffsspiel zählten zu den Argumenten, die für eine Veränderung sprachen. Am ersten Spieltag wirkte der BTSV unter der Anleitung von Jens Härtel nicht wirklich kreativer.

Magdeburg steht unter Christian Titz für ballbesitzorientierten Fußball. Vergangene Saison landete der 1. FCM damit sieben Zähler hinter den Löwen. Gewinnt die Titz-Elf das Heimspiel, warten Quoten bis 1,81. Ein Auswärtssieg der Löwen sorgt in den verschiedenen Sportwetten Apps für Wettquoten zwischen 4,00 und 4,33.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Braunschweig Prognose: Es fehlt an Inspiration

Die Verantwortlichen von Eintracht Braunschweig wollten mit ihrem Wechsel auf der Trainerbank eine Veränderung im Offensiv-Bereich anregen. Verständlich, wenn wir uns die 42 Saisontore (14.) beziehungsweise 1,2 Treffer pro Partie aus der vergangenen Spielzeit ansehen.

Am ersten Spieltag bekamen sie wenig Veränderungen zu sehen. Vor allem wurde der Abgang von Immanuel Pherai sichtbar. Vergangene Saison hatte der offensive Mittelfeldspieler mit 43 herausgespielten Chancen (21. ligaweit) für die nötige Kreativität im Angriff der Löwen gesorgt. Stand jetzt konnte sein Wechsel nicht aufgefangen werden.

Der BTSV ist eines von vier torlosen Teams und war im Duell gegen Kiel nicht einmal in der Nähe eines Treffers. Anthony Ujah wurde in der Offensive weitgehend allein gelassen. Zwei Halbchancen und 0,37 erwartbare Tore sollten genügend über die Versuche im Angriffsspiel der Niedersachsen aussagen.

Jens Härtel bot mit Kapitän Jannis Nikolaou und Neuzugang Sebastian Griesbeck ein defensiv orientiertes Sechser-Duo auf. Zumindest zahlte sich dieser Ansatz für die Verteidigung aus: Obwohl Braunschweig über weite Strecken der zweiten Halbzeit in Unterzahl agierte, erlaubten die Löwen nur 1,32 erwartbare Gegentore. Darüber hinaus fiel das einzige Tor des Tages erst in der 92. Spielminute. Magdeburg kann sich also auf eine Mannschaft einstellen, die in der Arbeit gegen den Ball ihre Stärken hat.

Magdeburg - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:1 Wiesbaden (A), 3:1 Sevilla (H), 2:0 Nordsjaelland (H), 8:1 Zakakiou (H), 4:0 SV Westerhausen (A).

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:1 Kiel (H), 1:0 Essen (H), 0:0 Hapoel Tel Aviv (H), 3:1 Real Betis (H), 1:3 Münster (A).

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. Braunschweig: 2:1 (A), 0:2 (H), 1:2 (A), 2:0 (H), 2:2 (A).

In der vergangenen Saison gab es in beiden Begegnungen jeweils einen Auswärtssieg. Die Spielzeit davor endete mit zwei Heimsiegen im direkten Vergleich. Was wir bei allen vier Aufeinandertreffen gleichermaßen sehen: Unter 3,5 Tore in der Partie.

Sehr gut möglich, dass wir zum wiederholten Male ein Spiel mit maximal drei Treffern geboten bekommen. Beide Mannschaften beendeten ihre Begegnung am ersten Spieltag mit Unter 2,5 Toren. Magdeburg sammelte trotz Überzahl nur 1,39 erwartbare Treffer, ließ aber Wehen Wiesbaden im Gegenzug nur 0,12 xG aus dem Spiel heraus zu.

Obwohl Christian Titz und sein Team eine ganze Saisonvorbereitung zur Verfügung hatten, machte der erste Spieltag deutlich: Standards kann der FCM weiterhin nicht verteidigen! Schon in der abgelaufenen Spielzeit hat Magdeburg die meisten Standard-Gegentore der Liga kassiert (16). Am ersten Spieltag klingelte es erneut nach einem ruhenden Ball.

Wir erwarten in diesem Spiel, dass Magdeburg zügig das Zepter in die Hand nehmen wird und Braunschweig sich erneut auf das Umschaltspiel konzentriert. Die letzten beiden Begegnungen in Magdeburg erfüllten die Voraussetzungen für eine Wette auf „Beide treffen: Nein“. Bleibt es in diesem Duell dabei, bietet Admiralbet eine Quote von 2,30.

Unser Magdeburg - Braunschweig Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Braunschweig wirkte am ersten Spieltag einfallslos. Magdeburg hat unter Christian Titz eine feste DNA entwickelt, die sie auf Biegen und Brechen durchziehen. Wir sehen die eingespielten Hausherren mit leichten Vorteilen, erwarten jedoch kein Feuerwerk an Toren.