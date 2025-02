Magdeburg - Darmstadt Tipp, Prognose, Quoten | 02.03.2025

SPORT1 Betting 28.02.2025 • 23:00 Uhr Magdeburg - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann der FCM seine Heimbilanz verbessern?

Am vorletzten Spieltag hatte Magdeburg nach fast einem Jahr endlich mal wieder ein Heimspiel in der 2. Bundesliga gewonnen. Diesen Erfolg konnte der sonst so auswärtsstarke FCM aber nicht vergolden. Stattdessen kassierten die Männer von Coach Christian Titz am vergangenen Wochenende eine 1:3-Pleite beim KSC.

Trotzdem liegen die Elbestädter nur einen Punkt hinter dem Relegationsrang 3 zurück. Will sich die Mannschaft weiter nach oben orientieren, sind drei Punkte in der Magdeburg Darmstadt Prognose fast schon Pflicht. Wir sehen bei diesem Spiel aber die Gäste aus Hessen etwas vorne und spielen mit einer Quote von 1,87 bei Bet365 den Magdeburg Darmstadt Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Darmstadt auf “Doppelte Chance X2”:

Der FCM konnte nur eines von 7 Duellen gegen den SVD gewinnen

Magdeburg ging lediglich in einem der vergangenen 16 BL2-Heimspielen als Sieger vom Platz

Darmstadt hat alle Gastspiele bei den Bördestädtern für sich entschieden

Magdeburg vs Darmstadt Quoten Analyse:

In der BL2-Tabelle hat der FCM auf Platz 4 natürlich klare Vorteile gegenüber den Lilien. Die Hessen haben nämlich zehn Punkte weniger auf dem Konto und stehen damit lediglich auf Rang 12. Das zeigt sich auch bei den Magdeburg vs Darmstadt Quoten.

Trotz der schlechten Heimbilanz sind die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von knapp über 1,90 die Favoriten. Für einen Dreier der Gäste bekommt ihr Magdeburg gegen Darmstadt Wettquoten zwischen 3,40 und 3,60.

Magdeburg vs Darmstadt Prognose: Kann der FCM eine Heimserie starten?

Magdeburg war als bestes Auswärtsteam der 2. Liga zum KSC gefahren. Die Männer von Coach Christian Titz hatten zuletzt am 20. Oktober 2024 beim HSV eine Niederlage in der Fremde kassiert. In Karlsruhe musste der FCM allerdings gleich auf fünf Spieler verzichten, die beim vorigen Sieg über Köln (3:0) mitgewirkt hatten. Vor allem in der Abwehr taten die Umstellungen weh. Trotzdem gingen die Gäste im Wildpark in Führung, ließen sich aber zunehmend den Schneid abkaufen. So setzte es am Ende eine 1:3-Niederlage. Trotzdem stehen die Elbestädter weiterhin auf Platz 1 der Auswärtstabelle.

Im Heimranking reichen ein Sieg und insgesamt zehn Punkte aber nur für den vorletzten Platz. Bei keinem anderen Team ist die Differenz zwischen Heim- und Auswärtspunkten so groß wie beim FCM. Mit dem Erfolg gegen die Geißböcke ging immerhin eine Serie von 15 sieglosen Heimpartien zu Ende. Im Unterhaus kommt die Mannschaft auf die beste Chancenverwertung (20 Prozent), die meisten Großchancen (83), die beste “Shot Conversion” (20,2 Prozent) und die zweitbeste „Shooting Accuracy“ (53,8 Prozent). Zudem hat man die letzten vier BL2-Spiele gegen Absteiger aus der Bundesliga alle gewonnen. Ihr sucht für euren Magdeburg Darmstadt Tipp einen Wettanbieter mit Paysafecard ? Dann wird euch unser Überblick sicher eine Hilfestellung geben.

Die Mannschaft von Coach Florian Kohfeldt stand nach nur einem Punkt aus zuvor sechs Zweitliga-Partien am vergangenen Wochenende daheim gegen Schalke unter Druck. Der Trainer konnte dabei aber immerhin erstmals seit mehr als zwei Monaten wieder seinen etatmäßigen Angriff mit Isaac Lidberg und Fraser Hornby in die Startelf stecken. Stürmer Lidberg erzielte auch in den ersten fünf Spielminuten den frühesten Doppelpack eines Darmstädters in der eingleisigen zweiten Liga. Diesen Vorsprung brachte der SVD am Ende nach Hause.

Damit beendeten die Hessen auch eine Serie von vier torlosen Spielen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt sieben Punkte. Seit Beginn des 17. Spieltags holte jedoch kein anderes Team so wenige Punkte wie Darmstadt (4). Kein Zweitligist erzielte in diesem Zeitraum weniger Tore (5). Die Lilien sind zudem seit fünf BL2-Auswärtsspielen sieglos (2U, 3N), Auswärts kassierte der SVD die drittmeisten Gegentore (23), erzielte aber auch die zweitmeisten Tore (21). Eine Problemzone bleibt die Abwehr. Darmstadt kommt auf die wenigsten Weißen Westen im Unterhaus (2).

Magdeburg - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:3 Karlsruher SC (A), 3:0 1. FC Köln (H), 3:4 Nürnberg (H), 5:2 Schalke (A), 1:1 Braunschweig (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 2:0 Schalke (H), 0:1 Braunschweig (A), 0:3 Elversberg (H), 0:1 Nürnberg (A), 0:1 Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs Darmstadt: 2:1 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 2:3 (H), 0:1 (H)

Diese Paarung gab es im deutschen Fußball erst siebenmal. Das Hinspiel in dieser Saison gewann der FCM mit 2:1 bei den Lilien. Das war der erste Sieg für Magdeburg gegen Darmstadt nach sechs Pleiten.

Gegen kein Team kassierten die Magdeburger mehr BL2-Niederlagen als gegen die Lilien (4). Zudem haben die Elbstädter alle vier Heimspiele gegen die Hessen verloren (2x DFB-Pokal, 2x BL2). Das müssen wir bei unserer Magdeburg vs Darmstadt Prognose natürlich berücksichtigen.

Die Gastspiele der Lilien in dieser BL2-Saison stehen für viele Tore. In elf Partien gab es hier 44 Treffer zu sehen (4 Tore pro Spiel). Auch am Sonntag gehen wir von einer torreichen Partie aus.

Für den Magdeburg Darmstadt Tipp "Über 2,5 Tore" gibt es bei Betano eine Quote von 1,55.

So seht ihr Magdeburg - Darmstadt im TV oder Stream:

02. März 2025, 13:30 Uhr, Avnet Arena, Magdeburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga liegen in dieser Saison bei Sky. Übertragen wird das Spiel zwischen Magdeburg und Darmstadt aus der Avnet Arena am Sonntag ab 13:30 Uhr.

Über die App „Sky Go“ können die Sky-Kunden die Partie auch im Live-Stream verfolgen.

Magdeburg vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber - Hercher, Gnaka, El-Zein, Nollenberger - Burcu, Kaars, El Hankouri

Ersatzbank Magdeburg: Kruth (Tor), Chahed, Dzogovic, Krempicki, Stalmach, Amaechi, Musonda, Michel, Teixeira, Müller

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Dreskovic, Vukotic, Guille Bueno - A. Müller, Papela - P. Förster, Corredor - Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Brunst (Tor), Arnold, Kempe, Thiede, Lakenmacher, Vilhelmsson, Maglica, Riedel, Marseiler

Bei der Magdeburg Darmstadt Prognose müssen beide Seiten auf wichtige Spieler verzichten. So fallen bei den Hausherren nicht nur Bockhorn und Kuhinja aus, sondern mit Atik auch der BL2-Rekordscorer (16 Tore, 17 Assists).

Die Gäste werden dagegen Kapitän Clemens Riedel schmerzlich vermissen. Zudem verpassen Bader, Holland, Nürnberger, Will und Zimmermann die Partie.

Unser Magdeburg - Darmstadt Tipp: Doppelte Chance X2

Die Magdeburger wollen am Sonntag eine Reaktion auf die erste Auswärtspleite seit Oktober zeigen. Zudem soll die Heimbilanz weiter verbessert werden. Dabei wird aber vor allem Atik schmerzlich vermisst werden.

Die Lilien wollen dagegen zeigen, dass der Erfolg gegen Schalke keine Eintagsfliege war. Wir sehen die Gäste etwas vorne. Das hat in erster Linie mit der guten Bilanz von Darmstadt gegen den FCM zu tun. Zudem sind die Hausherren nicht umsonst das zweitschwächste Heimteam im Unterhaus.