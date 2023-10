Magdeburg - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2023

Unser Magdeburg - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.10.2023 lautet: Bei unserem Wett Tipp heute steht Magdeburg unter Druck und möchte endlich seine Negativserie beenden. Daheim gegen Aufsteiger Elversberg dürfte es aber nicht für mehr als einen Zähler reichen.

Elversberg war nicht gut in die Zweitliga-Saison 2023/24 gestartet. Nach dem 4. Spieltag war die SVE noch das Schlusslicht der Tabelle. Zu diesem Zeitpunkt lag Magdeburg als Vierter 14 Plätze vor dem Aufsteiger. Doch seitdem sind die Saarländer sechs Spiele in Folge ungeschlagen und mit dieser Serie auf den 7. Platz geklettert.

Der FCM wartet dagegen seit fünf Partien auf einen Dreier. Am Sonntag treffen beide Teams in Magdeburg aufeinander. Laut den Wettquoten sind die Hausherren in dieser Partie des 11. Spieltages trotzdem leicht favorisiert. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1.73 bei Interwetten für die Wette „Doppelte Chance x/2″.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Elversberg auf „DC x/2″:

Magdeburg wartet seit 5 Spielen auf einen Sieg

Elversberg ist seit 6 Spielen ungeschlagen

Die SVE ist aktuell das drittbeste Auswärtsteam

Magdeburg vs Elversberg Quoten Analyse:

Die Formkurve und die Tabellenposition, der FCM steht 3 Plätze und 2 Punkte hinter der SVE, sprechen bei der Magdeburg vs Elversberg Prognose eigentlich für die Gäste. Dennoch sind die Hausherren aus Sicht der Bookies die Favoriten.

Die Buchmacher, die immer wieder auch Freiwetten im Angebot haben, belohnen einen Heimsieg mit durchschnittlichen Quoten von 2.07. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 3.21.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Elversberg Prognose: Bleibt der FCM weiter so heimstark?

Magdeburg war gut in die neue Saison gestartet. Doch seit dem Gastspiel auf Schalke am 6. Spieltag ist die Mannschaft in eine Krise gerutscht. Gegen S04 gab der FCM eine 2:0- und 3:2-Führung aus der Hand. Seit dieser 3:4-Niederlage stottert das Angriffsspiel. In den vergangenen vier Spielen erzielten die Elbstädter nur drei Treffer. Dafür konnte Coach Christian Titz die Abwehrschnitzer aber nicht abstellen. Das 1:2 am Freitag in Hannover war die dritte Niederlage aus den letzten 5 Partien. Alle 3 Pleiten kamen auswärts zustande.

In diesem Zeitraum holte Magdeburg nur 2 Punkte. Hoffnung macht die gute Heimbilanz. Die letzte Pleite vor den eigenen Fans setzte es am 15. April 2023 gegen den SV Sandhausen. Danach gab es in der MDCC-Arena 4 Siege und 3 Remis. Die 19 Saisontore werden auf 11 verschiedene Spieler aufgeteilt. Das ist der Liga-Höchstwert. Aktuell macht der FCM im eigenen Spielaufbau und bei gegnerischen Standards aber zu viele Fehler. Zudem tritt man im Spiel nach vorne nicht entschlossen genug auf.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Nach einer 0:5-Niederlage zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf am 4. Spieltag schien es so, als sei die 2. Bundesliga für Elversberg doch eine Nummer zu groß. Der Liga-Neuling belegte den letzten Tabellenplatz. Doch die Verantwortlichen blieben ruhig, arbeiteten an kleinen Details und setzten vor allem auf die mannschaftliche Geschlossenheit. Das 3:0 am Freitag gegen Braunschweig war inzwischen schon das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage.

Aktuell ist im Unterhaus nur Tabellenführer St. Pauli länger ungeschlagen. 15 Punkte nach 10 Partien sind die beste Bilanz eines Aufsteiger-Neulings seit Holstein Kiel 2017/18 (22). Auch die Abwehr hat sich stabilisiert. Nach den ersten vier Runden hatte die SVE mit 12 Gegentoren die Schießbude der Liga. Seitdem gab es in sechs Partien nur drei Gegentreffer. Das ist der beste Wert ligaweit in diesem Zeitraum. Auch verlor die Spielvereinigung nur eins ihrer fünf Auswärtsspiele in der 2. Liga (2S, 2U).

Magdeburg - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:2 Hannover (A), 1:1 KSC (H), 0:1 Nürnberg (A), 1:1 Paderborn (H), 3:4 Schalke (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 3:0 Braunschweig (H), 2:4 Darmstadt (A), 1:1 Kiel (A), 1:1 Greuther Fürth (H), 2:0 Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs Elversberg:

Beide Teams treffen am Sonntag erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Magdeburg spielt grundsätzlich gern gegen Liga-Neulinge. Der FCM verlor in der 2. Liga bisher nur eins von sieben Spielen gegen Aufsteiger (2S, 4U).

Im direkten Duell zwischen FCM und SVE gehen die Buchmacher von einigen Treffern aus. So gibt es für Wetten wie „Über 2,5 Tore“ oder „Beide Teams treffen“ nur recht niedrige Quoten.

Beide Teams haben in der 2. HZ mehr Tore erzielt und mehr Tore kassiert. Fallen im direkten Duell nach dem Seitenwechsel auch mehr Treffer, wird das von Interwetten mit einer Quote von 2.05 belohnt.

Weitere Infos über den Bookie liefert unser ausführlicher Interwetten Test!

Unser Magdeburg - Elversberg Tipp: Doppelte Chance x/2

Die Heimbilanz von Magdeburg und die Serie gegen Aufsteiger kann sich eigentlich sehen lassen. Doch die Formkurve spricht klar für die SVE. Zudem gibt es beim FCM durch zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle und Formkrisen von wichtigen Spielern wenig Hoffnung für eine Trendwende. So trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu.