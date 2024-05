Magdeburg – Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 10.05.2024

Unser Magdeburg - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.05.2024 lautet: Magdeburg legte kürzlich Probleme an den Tag und dürfte in unserem Wett Tipp heute selbst auf heimischem Boden gegen die Kleeblätter aus Fürth keinen leichten Stand haben.

Magdeburg wurde am vergangenen Samstag am Betzenberg mit 1:4 vom Platz gefegt und hatte den Hausherren aus Kaiserslautern nur sehr wenig entgegenzusetzen. Fürth zeigte zuletzt gegen Braunschweig Moral und drehte einen 0:2-Rückstand in eine zwischenzeitliche 3:2-Führung. Am Ende reichte es aufgrund eines verschossenen Elfmeters nur zum 3:3.

Wir tendieren zu einem engen Spiel, das leichte Vorteile der Mittelfranken mit sich bringt. Für “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” gewährt Sunmaker eine Quote von 2,28.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Fürth auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Nur eines der vergangenen 9 Liga-Duelle des FCM war siegreich (4U, 4N).

Fürth verlor nur 2 der vergangenen 8 Auswärtsspiele gegen Teams der unteren Tabellenhälfte (3S, 3U).

Die Mittelfranken verfügen mit 29,88 Millionen Euro im Vergleich zu den Hausherren (17,18 Mio) über den deutlich besseren Kader.



Magdeburg vs Fürth Quoten Analyse:

Bereits im Hinspiel boten beide Konkurrenten ein ausgeglichenes Duell und teilten beim Remis am Ende die Punkte. Sportwetten-Fans, die erneut von einem Unentschieden ausgehen, dürfen sich teilweise über den beinahe vierfachen Wetteinsatz freuen.

Beide Aufeinandertreffen in der MDCC-Arena führten zu drei oder mehr bzw. beiderseitigen Toren und waren somit von offensiver Natur. Auch beim erneuten Kräftemessen zeichnet sich eine Tendenz zu drei oder mehr Toren ab. Darüber hinaus schließen sich die Wettanbieter unserer Einschätzung an und trauen beiden Teams mindestens einen Treffer zu. In der Sunmaker Sportwetten App wird dafür eine Quote von 1,49 geboten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs. Fürth Prognose: Bleibt Magdeburg im 5. Heimspiel am Stück sieglos?

Seit nunmehr zwei Jahren agiert der FCM im deutschen Unterhaus und belegt in diesem wie bereits im Vorjahr derzeit den 11. Platz. Zwei Spieltage vor Saisonschluss beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz, der aktuell von Wiesbaden belegt wird, fünf Punkte. Sollte Wiesbaden am kommenden Spieltag nicht punkten, wäre der Klassenerhalt bereits fix.

Dennoch spielten die Magdeburger zuletzt alles andere als überzeugend und holten nur einen Sieg an den letzten neun Bundesliga-Spieltagen (4U, 4N).

Immerhin 23 der insgesamt 37 erbeuteten Punkte wurden vor heimischer Kulisse eingefahren. Dennoch wartet der FCM zu Hause seit vier Begegnungen auf ein Erfolgserlebnis. Neben den beiden Niederlagen gegen Nürnberg (0:1) und Hannover (0:3) setzte es zudem zwei Remis gegen den Hamburger SV (2:2) und das Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück (1:1).

Nur eines der sieben Kräftemessen auf heimischem Boden gegen Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 wurde gewonnen (4U, 2N). Lediglich zwei der insgesamt 16 Duelle im eigenen Stadion brachten keinen eigenen Treffer mit sich. Die Abwehr hielt zu Hause dreimal hinten die Null.

Magdeburg - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:4 1. FC Kaiserslautern (A), 1:1 VfL Osnabrück (H), 2:0 Hansa Rostock (A), 2:2 Hamburger SV (H), 0:0 SV Elversberg (A).

Letzte 5 Spiele Fürth: 3:3 Eintracht Braunschweig (H), 5:3 SV Wehen Wiesbaden (A), 0:1 Fortuna Düsseldorf (A), 2:1 1. FC Kaiserslautern (H), 0:2 VfL Osnabrück (A).

Letzte Spiele Magdeburg vs. Fürth: 1:1 (A), 0:3 (A), 2:1 (H), 2:1 (H), 2:3 (A).



Seit dem Abstieg aus dem deutschen Oberhaus sind in Fürth zwei Jahre vergangen. Nachdem im vergangenen Jahr Platz 12 herausgesprungen war, verbesserten sich die Kleeblätter in dieser Saison auf Rang 7. Dennoch beträgt der Rückstand auf den Tabellendritten aus Düsseldorf mittlerweile 13 Punkte. In Sachen Aufstieg hatte die Spielvereinigung auch in dieser Spielzeit kein Mitspracherecht.

Die Mittelfranken beendeten kürzlich in der Ferne einen Negativtrend von sechs Niederlagen. Bei SV Wehen Wiesbaden stand ein souveräner 5:3-Erfolg zu Buche, es war erst der vierte Auswärtserfolg in dieser Saison. Trotzdem gingen nur zwei der acht Auswärtsspiele gegen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte verloren (3S, 3U). Mit 17 Auswärtstoren in 16 Begegnungen ist den Kleeblättern in der Ferne ein gewisser Offensivdrang zu attestieren. Die Defensive stand auswärts alles andere als sicher und hielt nur dreimal die Null. Viele Bookies gewähren eine Freiwette ohne Einzahlung. Einfach das erste Wettkonto eröffnen und anschließend die Konto-Verifizierung vollziehen. Sobald die Verifizierung abgeschlossen wurde, wird in der Regel die Gratiswette gutgeschrieben.

Unser Magdeburg – Fürth Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Wir gehen von einer engen Angelegenheit aus. Bereits im Hinspiel trennten sich beide Konkurrenten mit einem Remis (1:1). Auch diesmal muss das direkte Aufeinandertreffen nicht zwingend einen Sieger mit sich bringen. Fürth verfügt zumindest auf dem Papier über mehr Qualität in den eigenen Reihen und spielte obendrein die bessere Saison. Zudem holte der FCM nur einen Sieg an den vergangenen neun Spieltagen. Zum Saisonende geht den Recken aus Sachsen-Anhalt die Puste aus.