Magdeburg - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 02.09.2023

Unser Magdeburg - Hertha Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.09.2023 lautet: Nach den ersten Toren und Punkten am vergangenen Wochenende will die Hertha in Magdeburg nachlegen. Mehr als ein Punkt dürfte an der Elbe aber nicht drin sein.

Absteiger Hertha hatte einen klassischen Fehlstart in die Zweitliga-Saison 2023/24 hingelegt. Nach drei Spieltagen war die „Alte Dame“ mit null Punkten und null Toren das Schlusslicht der Tabelle. Doch am Samstag glückte mit dem 5:0 daheim gegen Greuther Fürth endlich der Befreiungsschlag.

Am kommenden Wochenende möchte der BSC nun das Momentum nutzen und weiter nachlegen. Die Aufgabe beim bisher noch ungeschlagenen 1. FC Magdeburg wird aber gar nicht so einfach. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,64 bei Bet-at-home für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Hertha auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Magdeburg kassierte in den letzten 11 Pflichtspielen nur eine Niederlage

Der FCM ist in dieser Saison noch ungeschlagen

Die Hertha war in der vergangenen Spielzeit das schwächste Auswärtsteam der Bundesliga

Magdeburg vs Hertha Quoten Analyse:

Magdeburg beendete die vergangene Saison im gesicherten Mittelfeld mit neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. In der Heimtabelle landete der FCM mit nur sechs Siegen lediglich auf Platz 13.

So tun sich die Buchmacher, bei denen es auch immer wieder Gratiswetten & Freebets gibt, bei der Magdeburg vs Hertha Prognose mit einer Favoritenrolle schwer. Mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,24 sind die Hausherren leicht favorisiert. Doch auch für einen Dreier der Gäste klettern die Quoten gerade mal auf einen Schnitt von 2,91.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Hertha Prognose: Bleibt der FCM ohne Niederlage?

Der 1. FC Magdeburg ist gut in die neue Saison gekommen und reiste am Sonntag als punktgleicher Tabellenzweiter hinter dem HSV zum Gastspiel ans Millerntor. Gegen den Angstgegner St. Pauli gerieten die Männer von Coach Christian Titz unter Druck und konnten im Mittelfeld keine Kontrolle erlangen. Darunter litt auch Baris Atik, der mit drei Vorlagen der Top-Vorbereiter der Liga ist. Am Ende kam St. Pauli auf einen Expected-Goal-Wert von 1,80 und zu 27:5 Schüssen in Richtung Tor.

Trotzdem stand nach dem Schlusspfiff ein torloses Remis auf der Anzeigetafel. Torwart Dominik Reimann hielt mit insgesamt zwölf Paraden erstmals in dieser Saison seinen Kasten sauber. So zeigte sich, dass Magdeburg nicht nur offensiv glänzen, sondern Spiele auch ohne Gegentor nach Hause bringen kann. Nach vier Partien der neuen Saison sind die Elbstädter mit zwei Siegen und zwei Remis immer noch ungeschlagen. Zudem ist der FCM mit durchschnittlich 60 Prozent Ballbesitz die Nummer 1 in der Liga.

Die zwei 0:1-Niederlagen in Düsseldorf und daheim gegen Wiesbaden hatte man bei der Hertha noch als „unglücklich“ verbuchen können. Das 0:3 beim HSV war aber dann besonders bitter und zeigte dem Absteiger die Grenzen auf. Gegen die Hamburger waren die Männer von Coach Pal Dardai chancenlos. Doch schon am Samstag zeigte die Mannschaft eine Reaktion auf die Pleite bei den Rothosen. Die Hausherren begannen gegen Fürth sehr druckvoll und ließen den Gegner nie ins Spiel kommen.

Am Ende gab es einen befreienden 5:0-Sieg. Mittelstürmer Haris Tabakovic hatte dabei seine ersten beiden Ligatore erzielt und zudem noch einen Treffer vorbereitet. Zudem war der neue linke Verteidiger Michal Karbownik mit seiner Agilität und seinen Qualitäten ein wichtiger Faktor. Hertha kam bei den Expected Goals nur auf einen Wert von 2,17 und lag bei den Schüssen in Richtung Tor sogar knapp hinten (14:17). Vor dem gegnerischen Gehäuse war die Dardai-Elf aber brutal effektiv und gierig.

Magdeburg - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:0 St. Pauli (A), 4:2 Kiel (A), 2:1 Regensburg (A), 2:1 Braunschweig (H), 1:1 Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 5:0 Greuther Fürth (H), 0:3 HSV (A), 5:0 Carl Zeiss Jena (A), 0:1 Wiesbaden (H), 0:1 Düsseldorf (A)

Letzte Spiele Magdeburg vs Hertha: -

Beide Vereine treffen am Samstag das erste Mal aufeinander. In der vergangenen Saison fielen in den 17 Heimspielen von Magdeburg insgesamt 45 Treffer. Die Hertha war dagegen in der Bundesliga mit einem Torverhältnis von 18:42 und nur acht Punkten das schwächste Heimteam.

Unser Magdeburg - Hertha Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Geht es bei der Hertha nun weiter aufwärts? Diese Frage muss man mit Vorsicht behandeln. Denn Magdeburg kassierte in den letzten elf Pflichtspielen nur eine Niederlage. Zudem ist der FCM gut in die neue Saison gestartet. Da wir nicht glauben, dass beim BSC schon genug Baustellen geschlossen werden konnten, trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu.