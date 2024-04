Magdeburg - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 14.04.2024

Unser Magdeburg - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.04.2024 lautet: In einem spannenden Spiel müssen die Hamburger punkten, um sich die Chance auf einen Aufstieg in die Bundesliga zu erhalten. Gegen schwächelnde Magdeburger sehen wir die Norddeutschen in unserem Wett Tipp heute tatsächlich im Vorteil.

Die Hoffnung lebt in Hamburg! Nach einem mühsamen Sieg gegen Kaiserslautern beträgt der Rückstand auf die drittplatzierten Düsseldorfer weiterhin nur einen Punkt. Mit dem Zwölften der Tabelle aus Magdeburg wartet nun ein Gegner, der sich tief im Abstiegskampf befindet und ebenso auf jeden Punkt in den verbliebenen sechs Saisonspielen angewiesen ist.

Wir glauben an den Favoriten im kommenden Match und favorisieren daher für den Wett Tipp heute „Sieg HSV“ mit einer Quote von 2,05 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs HSV auf „Sieg HSV“:

Der HSV verlor nur eines der letzten 7 Auswärtsspiele.

Magdeburg konnte in den letzten 5 Spielen keinen Sieg mehr einfahren.

In den letzten 4 Partien mussten die Magdeburger insgesamt 11 Gegentreffer verkraften.

Magdeburg vs HSV Quoten Analyse:

Auch die besten Wettanbieter ohne Steuer sehen die Gäste aus Hamburg als Favoriten im Duell mit den schwankenden Magdeburgern. Die Quote von 2,05 für einen Sieg des HSV liegt dabei jedoch noch recht hoch, sodass beim ersten Sieg seit fünf Spielen für den 1. FC Magdeburg nur eine Quote in Höhe von 3,25 auf euch wartet.

Die Buchmacher gehen in jedem Fall davon aus, dass beide Teams zumindest einen Treffer im kommenden Duell erzielen werden und vergeben für die entsprechende Wette eine Quote in Höhe von 1,43. Das verwundert aufgrund der Tatsache, dass die Magdeburger seit ganzen fünf Spielen keinen Ball mehr im gegnerischen Tor versenken konnten, schon etwas.

Magdeburg vs HSV Prognose: Können die Magdeburger noch treffen?

Die Magdeburger liegen mit 32 Punkten auf dem zwölften Platz der Tabelle. Was nach gesichertem Mittelfeld klingen mag, ist in Wahrheit tiefer Tabellenkeller, so beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz gerade einmal drei Pünktchen. Das zeigt sehr gut, wie eng es in den unteren Bereichen der Tabelle der 2. Bundesliga zugeht.

Dabei hätte der Start des 1. FC Magdeburg in die Saison kaum besser ausfallen können. Mit drei Siegen und zwei Remis blieb man in den ersten fünf Spielen ungeschlagen. Drei Spiele in Folge ohne Niederlage gab es danach jedoch nur noch ein Mal in der Saison zu bejubeln. Vor allem zur Mitte der Hinrunde lief es überhaupt nicht rund im Team von Trainer Christian Titz, als es sechs Niederlagen in einer Serie von acht sieglosen Spielen setzte. Auch der aktuelle Trend ist mehr als alarmierend: Fünf Spiele in Folge ohne Sieg bei einem Torverhältnis von 0:11!

Da sieht die Welt des Hamburger Sportvereins schon deutlich rosiger aus. Ob dies die Anhänger der Rothosen ebenso sehen, sei mal dahingestellt. Seit nunmehr sechs Jahren fristen die Hanseaten ihr Dasein in der Zweitklassigkeit des deutschen Vereinsfußballs und können nur vom Aufstieg träumen. Auch in dieser Saison steht ein möglicher Sprung in die Bundesliga noch in den Sternen.

Momentan steht der HSV mit 48 Punkten auf dem vierten Platz der Tabelle. Der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz beträgt schon sechs Punkte, was bei sechs ausstehenden Spielen schon einiges ist. Am wahrscheinlichsten wäre daher ein Gang über die Relegation. Doch selbst dafür ist man auf einen Patzer der Düsseldorfer angewiesen.

Magdeburg - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:0 Elversberg (A), 0:3 Hannover (H), 0:7 KSC (A), 0:1 Nürnberg (H), 0:0 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 2:1 Kaiserslautern (H), 1:1 Fürth (A), 3:0 Wiesbaden (H), 0:2 Düsseldorf (A), 1:2 Osnabrück (H)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. HSV: 0:2 (A), 3:2 (H), 3:2 (A), 2:1 (A), 0:1 (H)

Dass der HSV gegen die löchrige Defensive der Magdeburger zumindest einen Treffer erzielen wird, sollte so gut wie sicher sein, zumal die Norddeutschen erst in einem der bisherigen 28 Spiele der Saison kein eigenes Tor erzielen konnten. Wie schon erwähnt, gelang dieses Kunststück dem kommenden Gegner aus Magdeburg zuletzt fünfmal in Folge und über die gesamte Saison gesehen neunmal. In den fünf bisherigen Begegnungen zwischen dem Hamburger Sportverein und dem 1. FC Magdeburg konnte das Team aus Sachsen-Anhalt drei Siege einfahren. Vor heimischem Publikum mussten die Magdeburger jedoch eines der zwei Duelle verloren geben. Im Schnitt fielen in diesen Spielen 3,2 Treffer.

Im Hinspiel zwischen Magdeburg und dem HSV konnten die Rothosen einen ungefährdeten 2:0-Sieg einfahren. Wer im Rückspiel ein ähnliches Ergebnis erwartet, könnte bei Betway für eine „HSV gewinnt zu Null“-Wette eine Quote in Höhe von 4,50 abgreifen. Solltet ihr noch keine Erfahrungen mit dem Top-Anbieter gesammelt haben, findet ihr alles Wissenswerte in unserem Betway Testbericht.

Unser Magdeburg - HSV Tipp: Sieg HSV

Die Hamburger konnten in den letzten drei Spielen immerhin zwei Siege feiern, während Magdeburg aufgrund einer Offensive, die diesen Namen kaum verdient, seit nunmehr fünf Spielen torlos auf ein Erfolgserlebnis wartet. Der HSV sollte gegen dieses Magdeburg aufgrund der höheren Qualität im Kader eigentlich keinerlei Probleme haben, zumal jeder Punkt im Endspurt der Saison eingefahren werden muss, um den Traum vom Aufstieg doch noch wahr machen zu können.