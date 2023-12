Magdeburg - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten | 2.12.23

Unser Magdeburg - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.12.2023 lautet: Am Samstag treffen mit Magdeburg und Kaiserslautern zwei der formschwächsten Teams der 2. Bundesliga aufeinander. Aufgrund schwacher Defensiven auf beiden Seiten sehen wir im Wett Tipp heute Tore auf beiden Seiten im Netz zappeln.

Nach einem beeindruckenden Lauf der Roten Teufel mit sieben Ligaspielen in Folge ohne Niederlage (5S 2U) setzte es in den letzten fünf Spielen vier Pleiten (1U). Magdeburg konnte zwar das letzte Spiel gewinnen, musste davor jedoch vier Niederlagen in Folge hinnehmen.

So sehen wir im anstehenden Duell der beiden Teams keinen Favoriten und entscheiden uns lieber für einen Wett Tipp heute auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Kaiserslautern auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In den Auswärtsspielen von Kaiserslautern fallen im Schnitt 3,7 Tore.

In den 6 Heimspielen von Magdeburg wurden durchschnittlich 3,8 Tore erzielt..

Magdeburg konnte in 9 der letzten 10 Spiele keine Weiße Weste wahren.

Magdeburg vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Der 1. FC Magdeburg geht laut den Buchmachern als leichter Favorit in die anstehende Partie gegen Kaiserslautern und bekommt auf dem Drei-Weg-Markt eine Siegquote von 2,10 zugewiesen. Ein Auswärtssieg der Lauterer wird mit einer Quote von 3,10 etwas unwahrscheinlicher gesehen. Bei einem Remis winkt eine Gewinnquote von 3,80.

Dass beide Teams ein Tor im Laufe des Spiels erzielen werden, wird indes als recht wahrscheinliches Szenario betrachtet, so liegt die Quote für „Beide Teams treffen“ recht niedrig bei 1,47. Wer noch keine Erfahrungen mit dem von uns für dieses Spiel favorisierten Wettanbieter gemacht hat, findet hier unseren übersichtlichen Oddset Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Kaiserslautern Prognose: Kann Magdeburg mal wieder daheim ein Spiel gewinnen?

Magdeburg legte einen sehr soliden Saisonstart hin, verlor keines der ersten fünf Spiele und fuhr drei Siege ein. Dabei legte die Offensive eine Menge Durchschlagskraft an den Tag und konnte in den ersten fünf Partien 13 Tore erzielen. Daraufhin folgten neun Spiele mit nur einem Sieg bei sechs Niederlagen und zwei Remis. Mit 16 Punkten stehen die Blau-Weißen nun auf Rang 13 der Tabelle, aber nur drei Zähler vom Relegationsplatz entfernt.

Die Magdeburger legen in dieser Saison beeindruckende Werte in Sachen Spielaufbau hin, so finden 83 Prozent der Pässe den eigenen Mann (Platz 4) und man hält den Ball mit starken 62 Prozent Ballbesitz im Schnitt am längsten in den eigenen Reihen. Diese Überlegenheit resultierte zuletzt jedoch in zu wenigen Treffern. In den letzten acht Partien konnten nur sieben Treffer markiert werden.

Die Roten Teufel starteten mit zwei Niederlagen in die aktuelle Saison, fanden dann jedoch ihre Form und sammelten 17 Punkte in sieben Spielen, was am Ende für Platz 3 der Tabelle reichte. Seitdem konnte in fünf Partien nur noch ein einziger Punkt eingefahren werden. So wurden die Pfälzer bis auf Platz 11 der Tabelle durchgereicht. Mit 28 Gegentreffern stellt man die drittschwächste Defensive der gesamten Liga.

Eine wichtige Rolle im kommenden Match gegen Magdeburg könnte jedoch die Kopfballstärke der Lauterer spielen. Mit sieben erzielten Toren per Kopf führen sie die Liga an. Magdeburg hingegen musste schon fünf Gegentreffer per Kopf hinnehmen, die drittmeisten der Liga.

Magdeburg - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:0 Osnabrück (A), 1:2 Rostock (H), 0:2 HSV (A), 3:3 (7:6 n.E.) Kiel (Pokal, A), 1:2 Elversberg (H).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:3 Kiel (H), 1:2 Wiesbaden (A), 0:2 Fürth (H), 2:3 Köln (Pokal, H), 3:3 HSV (H).

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. Kaiserslautern: 2:0 (H), 4:4 (A), 2:2 (A), 1:0 (H), 1:0 (H).

So durchwachsen die Leistungen der beiden Teams im Ligabetrieb zurzeit sind, lief es im DFB-Pokalwettbewerb deutlich besser. Beide Mannschaften konnten sich nach Siegen in der zweiten Runde für das Achtelfinale qualifizieren.

Ein Blick auf den direkten Vergleich der beiden Teams zeichnet ein deutlich positives Bild für die Gastgeber aus Magdeburg. In den acht gespielten Partien im Profi-Fußball mussten die Blau-Weißen erst eine Niederlage hinnehmen. Die beiden bisherigen Begegnungen in der 2. Bundesliga endeten mit einem Sieg der Magdeburger und einem Remis, dabei fielen im Schnitt 5,00 Tore pro Partie. Solltet ihr für eure Magdeburg Kaiserslautern Wette noch auf der Suche nach dem besten Wettanbieter Bonus sein, werdet ihr hier definitiv fündig.

Unser Magdeburg - Kaiserslautern Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

In den bisherigen Spielen von Magdeburg fielen im Schnitt 3,2 Tore, in denen von Kaiserslautern sogar 3,8 Tore pro Partie. Beide Mannschaften konnten zuletzt nicht mit einer sicheren Abwehrleistung überzeugen, so konnte Kaiserslautern in den letzten 17 Ligaspielen in Folge keine Weiße Weste wahren. Da beide Offensiven jedoch jederzeit in der Lage sind heiß zu laufen, erwarten wir ein torreiches Spiel mit einigen Chancen für beide Seiten, am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.