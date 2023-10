Magdeburg - Karlsruhe Tipp, Prognose, Quoten | 07.10.2023

Unser Magdeburg - Karlsruhe Tipp zum 2. Bundesliga-Spiel am 07.10.2023 lautet: Beide Mannschaften sind auf der Suche nach ihrer Form. Während Magdeburg seit drei Spielen auf einen Dreier wartet, ist Karlsruhe erstmals im Kalenderjahr 2023 seit vier Liga-Spielen sieglos. Diese Unsicherheit erhöht die Fehlerquote und könnte für viele Tore sorgen.

Einen derart schwachen Saisonstart hätte in Karlsruhe keiner erwartet. Der KSC konnte nur eines seiner letzten sieben Zweitliga-Spiele gewinnen. Gemeinsam mit Fürth haben die Badener die anfälligste Defensive der ersten Halbzeit (9 Gegentreffer). Sowohl das Spiel der Magdeburger als auch jenes der Badener beruht auf einem sauberen Passspiel. In diesem Duell treffen die beiden Teams mit den meistgespielten Pässen aufeinander.

Mit 2,1 Toren pro Spiel hat der FCM sogar die zweitbeste Offensive der Liga. Unser Tipp: „Über 1,5 Tore in der 1. Halbzeit“ mit einer Quote von 2,24 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Karlsruhe auf „Über 1,5 Tore in der 1. Halbzeit“:

Magdeburg vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Die Ergebnisse der vergangenen Wochen stimmten weder bei Magdeburg noch beim Karlsruher SC. Dementsprechend verteilen die Buchmacher in diesem Duell recht ausgeglichene Quoten. Ein Heimsieg wirft Wettquoten zwischen 2,23 und 2,32 ab. Gelingt dem KSC ein Dreier, könnt ihr mit Siegquoten bis 3,00 rechnen.

Nehmen wir die letzten Heimspiele der Hausherren als Grundlage, sollte den Siegquoten der Titz-Elf deutlich mehr Bedeutung geschenkt werden. Magdeburg hat nur eines seiner letzten zehn Zweitliga-Heimspiele verloren. Da die Formkurven beider Mannschaften nach unten zeigen, empfehlen wir in diesem Fall eine Wette ohne Einzahlung .

Magdeburg vs Karlsruhe Prognose: Volldampf ab der ersten Minute

Dieses Duell ist prädestiniert für eine ereignisreiche erste Halbzeit. Magdeburg (9) und Karlsruhe (9) haben nach Hannover 96 die meisten Tore im ersten Spielabschnitt erzielt. Können die Hausherren früh das Zepter in die Hand nehmen, ist eine schnelle Führung möglich, denn kein Team der 2. Bundesliga hat vor dem Pausentee mehr Gegentore als der KSC kassiert (9).

Magdeburg - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Grundsätzlich sollten wir uns in diesem Duell auf eine torreiche Auseinandersetzung einstellen. Durchschnittlich fielen in den vorangegangenen vier Auswärtsspielen der Badener 4,25 Tore pro Partie. Magdeburg toppt diesen Wert in den drei bisherigen Heimspielen mit fünf Toren pro Begegnung.