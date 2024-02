Magdeburg - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 02.02.2024

Unser Magdeburg - Kiel Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.02.2024 lautet: Magdeburg findet sich zu Beginn der Rückrunde nach einem starken Saisonbeginn näher am Abstiegskampf als im Kampf um den Aufstieg wieder. In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Störche, trotz zwei Niederlagen in Folge, auswärts im Vorteil.

Die Saison hätte für Magdeburg kaum besser starten können. Drei Siege und zwei Remis ließen die Fans früh in der Saison vom Aufstieg in die Bundesliga träumen. Es folgte jedoch eine Durststrecke von acht Spielen in Folge ohne Sieg (2U, 6N). Der Gegner aus Kiel konnte mit einem starken Run von fünf Siegen in Serie zum Ende der Hinrunde seinen Platz im Top-Trio der Tabelle festigen, kam jedoch schwach in die Rückrunde.

Wir sehen die Kieler jedoch trotzdem qualitativ besser aufgestellt und gehen daher im Wett Tipp heute mit „Sieg Kiel“ mit einer Quote von 2,90 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Kiel auf „Sieg Kiel“:

Kiel gewann 6 der 9 Auswärtsspiele in dieser Saison.

Kiel spielt nächste Woche gegen Spitzenreiter St. Pauli und könnte am Freitag die Weichen für die Eroberung der Tabellenführung stellen.

Magdeburg gewann nur eines der letzten 4 Heimspiele gegen Kiel und verlor 2 der Spiele.

Magdeburg vs Kiel Quoten Analyse:

Der Heimvorteil macht in der Bewertung der Quoten für die anstehende Partie zwischen Magdeburg und Kiel den Unterschied aus. Die Siegquote für die Gastgeber wird von den Buchmachern mit 2,25 daher etwas niedriger als die Quote für einen Auswärtssieg der Kieler in Höhe von 2,90 angesetzt.

Dass beide Teams mindestens einen Treffer erzielen, sehen die Wettanbieter als wahrscheinlich an und vergeben für die entsprechende Wette eine Quote von sehr niedrigen 1,45. Solltet ihr noch auf der Suche nach einem passenden Sportwetten Bonus für euren Magdeburg Kiel Tipp sein, findet ihr hier eine tolle Übersicht über das vielfältige Angebot.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Kiel Prognose: Schaffen die Störche die Wende?

Der 1. FC Magdeburg steht nach 19 Spieltagen mit 23 Punkten auf dem 13. Platz der Tabelle und hat nur noch ein kleines Polster von drei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Mit einem 1:0 gegen Wiesbaden gelang immerhin der Einstieg in die Rückrunde, umso mehr dürfte die Fans und Verantwortlichen die blutleere Vorstellung beim 0:1 gegen den direkten Konkurrenten Braunschweig am vergangenen Wochenende ärgern.

Mit einer knapp positiven Torbilanz von 31:29 liegt der SCM gerade noch in der oberen Tabellenhälfte, selbst bei einer Niederlage wäre ein Abrutschen auf einen Abstiegsplatz noch nicht möglich. Daheim konnte Magdeburg in neun Partien vier Siege feiern, musste jedoch auch schon drei Niederlagen hinnehmen und steht bei einer Torbilanz von 19:15.

Die Störche aus Kiel wollen unbedingt in die Bundesliga aufsteigen und machten mit einer starken Serie zum Ende der Hinrunde einen großen Schritt in die richtige Richtung. Dass der Start in die Rückrunde mit zwei Niederlagen mächtig in den Sand gesetzt wurde, dürfte vor allem Trainer Marcel Rapp ärgern. Die Kieler verfügen mit 35 Saisontoren über eine ordentliche Offensive, die Arbeit nach hinten ließ zuletzt jedoch zu wünschen übrig.

In vier der letzten sieben Partien mussten die Kieler zwei Gegentreffer einstecken, wobei die Defensive vor allem in den Auswärtsspielen bisher deutlich besser steht als vor heimischem Publikum. Die Torbilanz von 15:9 in den ersten neun Gastspielen kann sich durchaus sehen lassen. Zudem konnten die Störche schon fünf Mal in der Ferne eine Weiße Weste wahren, zu Hause gelang dieses Kunststück erst ein Mal.

Magdeburg - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:1 Braunschweig (A), 1:0 Wiesbaden (H), 2:3 Düsseldorf (H), 1:1 Fürth (A), 1:2 Düsseldorf (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:2 Fürth (A), 1:2 Braunschweig (H), 3:0 Hannover (H), 1:0 Düsseldorf (A), 3:2 Wiesbaden (H).

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. Kiel: 2:2 (7:6 n.E.) (Pokal, A), 4:2 (A), 3:2 (A), 1:2 (H), 1:1 (H).

Die Magdeburger bringen mit 40,3 Prozent die meisten ihrer Schüsse auch auf das Tor. Die Kieler liegen hier mit 34,9 Prozent auf dem vierten Rang. Jedoch zappeln nur 29 Prozent der Torschüsse der Magdeburger auch im Netz, hier haben die Kieler mit 30 Prozent einen minimalen Vorteil. Der SCM trumpft zudem mit einem starken Passspiel auf und kommt auf die meisten Zuspiele aller Teams, bei der zweitbesten Passquote der Liga (81,9 Prozent). Zudem liegt die Elf von Christian Titz auch bei den Torvorlagen mit insgesamt 26 Assists unter den Top 5 der Liga. Bei den Tor-erzeugenden Aktionen liegen der Magdeburger Baris Atik (14) und der Kieler Routinier Lewis Holtby (13) ligaweit auf den ersten beiden Plätzen.

Der direkte Vergleich spricht derweil eher für die Mannen aus Sachsen-Anhalt, die die letzten drei Pflichtspiele in Folge gegen Kiel gewannen. Das letzte Heimspiel gegen die Störche ging in der Hinrunde der letzten Zweitliga-Saison jedoch mit 1:2 verloren. Im Schnitt fielen in den bisherigen 20 Partien zwischen den beiden Teams genau 2,5 Tore pro Partie. Wer an den ersten Sieg seit drei Spielen für Holstein Kiel gegen Magdeburg glaubt, der könnte eine Wette darauf auch über eine der vielen Sportwetten Apps abgeben.

Unser Magdeburg - Kiel Tipp: Sieg Kiel

Die Kieler spielen in dieser Saison vor allem in fremden Stadien ihren besten Fußball, konnten schon sechs Siege feiern und dabei vor allem in der Defensive überzeugen. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass die Störche gegen schwächelnde Magdeburger den ersten Rückrunden-Sieg einfahren und den Anschluss an Spitzenreiter St. Pauli wahren.