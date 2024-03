Magdeburg - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2024

Unser Magdeburg - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.03.2024 lautet: Beide Konkurrenten sind im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten im Duell des 1. FCM gegen den FCN.

Magdeburg zeigte sich zuletzt in Paderborn trotz des Platzverweises von Luca Schuler (79.) auch in Unterzahl kämpferisch und stellte einen Punkt sicher. Der beste SCM-Angreifer (5 Tore) wird jedoch am kommenden Spieltag fehlen. Der „Club“ beendete mit einem knappen 2:1-Triumph über Braunschweig den Negativtrend von fünf sieglosen Duellen (3U, 2N).

Nur zwei Punkte trennen beide Mannschaften in der Tabelle voneinander. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu einem „Unentschieden“. Winamax belohnt diesen Spielausgang mit einer Quote von 4,20.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Nürnberg auf „Unentschieden“:

Beinahe 30 Prozent der Liga-Spiele beendete Magdeburg mit einem Remis.

Nürnberg absolvierte 3 der vergangenen 5 Spieltage mit einem Unentschieden.

Das bisher einzige direkte Duell in der MDCC-Arena führte zu einem 2:2.



Magdeburg vs Nürnberg Quoten Analyse:

Ein Blick auf den klassischen Drei-Weg-Markt bringt die Hausherren aus Magdeburg als Favoriten mit sich. Der Heimsieg wird mit einer durchschnittlichen Quote von 1,65 bewertet.

Das Unentschieden bringt bei Intertops den 4,05-fachen Wetteinsatz mit sich. Einfach den Intertops App Download bewerkstelligen, um einen ortsungebundenen Wettabschluss zu genießen. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine deutliche Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Darüber hinaus gehen die Wettanbieter von Toren auf beiden Seiten aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs. Nürnberg Prognose: Behält der FCM im 3. Heimspiel am Stück eine weiße Weste?

Die Magdeburger stiegen erst 2022 ins deutsche Unterhaus auf und drehen somit die 2. Runde in der 2. Bundesliga. Mit 31 erbeuteten Punkten rangiert die Elf aus Sachsen-Anhalt im gesicherten Mittelfeld und zeigt sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone auf.

Zweifelsohne neigt das Team von Trainer Christian Titz zum Unentschieden. Sieben der insgesamt 24 Spiele führten zu einer Punkteteilung (8S, 9N).

Auf heimischem Boden gab der FCM 2024 eine sehr gute Figur ab und ist ungeschlagen. Drei der vier Heimspiele waren von Erfolg gekrönt. Dabei war die Konkurrenz mit Schalke (3:0), Spitzenreiter St. Pauli (1:0) und Wiesbaden (1:0) nicht zu verachten. Lediglich gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel kam ein Unentschieden zum Vorschein.

Magdeburg - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:0 SC Paderborn (A), 3:0 FC Schalke 04 (H), 2:3 Hertha BSC (A), 1:0 FC St. Pauli (H), 1:1 Holstein Kiel (H).

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 2:1 Eintracht Braunschweig (H), 1:2 Greuther Fürth (A), 1:1 1. FC Kaiserslautern (H), 1:1 Wiesbaden (A), 2:2 VfL Osnabrück (H).

Letzte Spiele Magdeburg vs. Nürnberg: 0:1 (A), 2:2 (H), 2:1 (A).



Der „Club“ verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr in der Tabelle und kletterte auf Platz 10. In Sachen Aufstieg ist den Franken kein Mitspracherecht einzuräumen. Der Rückstand auf die Aufstiegszone ist nämlich mittlerweile auf acht Punkte angewachsen. Es trägt somit den Anschein, als würde die Elf von Trainer Cristian Fiél auch im kommenden Jahr zweitklassig spielen.

Dabei sind die Mannen aus dem Norden Bayerns gut aufgestellt und zeigen mit 29,88 Millionen Euro nach dem HSV, Hertha BSC, Schalke und Düsseldorf den fünftteuersten Kader im deutschen Unterhaus auf.

Es gelingt aber teilweise nicht, die Qualität auf den Platz zu bringen. Oftmals fehlt es an der letzten Konsequenz im Torabschluss bzw. dem gewissen Maß an Effizienz. Als kleiner Lichtblick ist das 2:1 gegen Eintracht Braunschweig am letzten Spieltag zu bewerten. Zuvor kamen jedoch drei Remis und zwei Niederlagen zum Vorschein.

Nur eines der letzten fünf Fernduelle war in der 2. Bundesliga von Erfolg gekrönt. Dem 1:0 in Elversberg stehen ein Remis und drei Niederlagen gegenüber. Mit zwölf Toren fungiert Can Uzun als bester Angreifer beim „Club“.

In den vergangenen vier Liga-Duellen erzielte der erst 19-Jährige vier Tore und befindet sich in einer bestechend guten Verfassung. Wer auf einen weiteren Treffer des Youngsters wetten möchte, könnte eine Gratiswette ohne Einzahlung verwenden, um keine eigenen Einsätze zu riskieren.

Unser Magdeburg - Nürnberg Tipp: Unentschieden

Beide Mannschaften fungieren in der Tabelle beinahe als Nachbarn und sind mit zwei Punkten Differenz fast gleichauf. Nürnberg zeichnet sich durch den besseren Kader aus, dafür genießt Magdeburg im Gegenzug das Heimrecht.

Das bisher einzige Kräftemessen in Magdeburg führte zwischen beiden Konkurrenten zu einer Punkteteilung. Mit einem ähnlichen Ergebnis rechnen wir auch diesmal.