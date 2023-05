Magdeburg - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 12.05.2023

Unser Magdeburg - Nürnberg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.05.2023 lautet: Nürnberg kann auch unter Coach Dieter Hecking den Klassenerhalt einfach nicht klar machen. Am Freitag in Magdeburg ist wohl erneut nicht mehr als ein Punkt drin.

In der 2. Bundesliga stehen in der Saison 2022/23 noch drei Spieltage auf dem Programm. Rein rechnerisch können alle Mannschaften ab dem 11. Tabellenplatz absteigen. Der 1. FC Magdeburg, der diesen elften Rang belegt, braucht allerdings für die endgültige Rettung aus den letzten Partien gerade mal einen Zähler.

Diesen Punkt könnten die Männer von Coach Christian Titz am Freitag im Heimspiel gegen Nürnberg holen. Für die Buchmacher sind die Hausherren bei der Partie auch die leichten Favoriten. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,62 bei Betano für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Nürnberg auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Nürnberg ist das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga

Magdeburg hat an den letzten 10 Spieltagen nur 2 Niederlagen kassiert

Der Club hat die zweitschwächste Offensive in der 2. Bundesliga

Magdeburg vs Nürnberg Quoten Analyse:

Der FCM steht drei Spieltage vor dem Saisonende auf Rang 11 und hat neun Punkte Polster auf die Abstiegszone. Der Club muss mit nur vier Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 dagegen noch um den Ligaverbleib bangen.

So sind die Gäste laut den besten Buchmachern mit deutscher Lizenz bei der Magdeburg vs Nürnberg Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 3,00 die leichten Außenseiter. Für die Sportwetten-Tipper gibt es im Falle eines Erfolgs der Hausherren durchschnittliche Quoten von 2,25.

Magdeburg vs Nürnberg Prognose: Darf der FCM den Klassenerhalt feiern?

Nach dem 18. Spieltag war Magdeburg noch das Schlusslicht der Zweitliga-Tabelle. Beim Aufsteiger blieb man aber ruhig und gelassen. Diese Geduld hat sich ausgezahlt. Die Bilanz der folgenden 13 Spiele steht bei sechs Siegen, vier Remis und nur drei Pleiten. Im Endspurt der Saison schaffte es der FCM, auch die Aufstiegsfavoriten zu ärgern. Nach dem 3:2-Heimsieg gegen den HSV konnten die Elbstädter auch am Wochenende aus Heidenheim mit einem torlosen Remis einen Punkt mitnehmen.

Dabei mussten die Gäste beim FCH auf den zehnfachen Torschützen Moritz Kwarteng verzichten. Auf der schwäbischen Alb blieb die Titz-Elf zum fünften Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Vor allem in der Fremde ist die Mannschaft stark. In der Auswärtstabelle steht Magdeburg auf einem tollen sechsten Platz. Nur drei Teams haben in der Fremde mehr Punkte geholt als die Elbstädter. Dafür belegt der FCM im Heimranking lediglich den drittletzten Rang.

Im Heimspiel gegen Kaiserslautern am Sonntag wollte Nürnberg wichtige Punkte für den Klassenerhalt holen. Bis zur 88. Minute lagen die Hausherren auch mit 3:1 vorne. Die Franken waren schon in der vierten Minute in Führung gegangen und hatten endlich in der Offensive sowie nach Standards eine effiziente Leistung gezeigt. Doch im zweiten Durchgang suchten die Hausherren gegen die lückenhafte Abwehr der Pfälzer nicht die Vorentscheidung.

Stattdessen reagierte der FCN nur noch, stand viel zu tief und verlor die Bälle zu schnell. Da die Defensive auch sehr leichtfertig agierte, konnten die Gäste mit zwei späten Treffern doch noch zum 3:3-Endstand ausgleichen. Am Ende hatte der Club nicht nur zwei Punkte verloren, sondern auch seinen Kapitän und Abwehrchef Christopher Schindler mit einer schweren Verletzung. So gewann Nürnberg nur eines der letzten sieben Ligaspiele. 29 Tore bedeuten die zweitschwächste Offensive hinter Rostock (28). In der Fremde hat nur Regensburg (9) weniger Zähler gesammelt als die Männer von Coach Dieter Hecking (10).

Magdeburg - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:0 Heidenheim (A), 3:2 HSV (H), 2:1 Braunschweig (A), 1:2 Sandhausen (H), 2:2 Regensburg (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 3:3 Kaiserslautern (H), 0:3 Hannover (A), 2:0 Düsseldorf (H), 1:2 Kiel (A), 1:1 KSC (H)

Letzte Spiele Magdeburg vs Nürnberg: 2:1 (A)

Am 15. Spieltag dieser Zweitliga-Saison trafen beide Vereine in Nürnberg erstmals aufeinander. Der Club kassierte damals noch unter Coach Markus Weinzierl eine 1:2-Pleite und rutschte auf Rang 17 ab.

Unser Magdeburg - Nürnberg Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Magdeburgs Formkurve zeigt in den letzten Wochen klar nach oben. Sicher tut sich der Aufsteiger daheim immer noch recht schwer, aber gegen die Nürnberger, die schon die komplette Saison in der Fremde nichts gerissen haben, müsste am Freitag mindestens ein Punkt drin sein. Da der Club zudem die zweitschwächste Offensive der Liga hat, dürfen die Zuschauer auch nicht auf ein Torfestival hoffen.