Magdeburg - Osnabrück Tipp, Prognose & Quoten | 28.04.2024

Unser Magdeburg - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.04.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute finden wir uns im Tabellenkeller der zweiten Bundesliga wieder. Der Tabellenletzte aus Osnabrück muss zu einem schwierigen Auswärtsspiel gegen den 1.FC Magdeburg anreisen. Wir sehen das Heimteam dabei im Vorteil.

Die Osnabrücker können den Klassenerhalt mit sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch vier ausstehenden Partien zwar rein rechnerisch noch schaffen, würden jedoch bei einer Niederlage gegen Magdeburg und einem Sieg von Kaiserslautern oder Hansa Rostock am Wochenende sicher absteigen. Die Magdeburger müssen mit fünf Punkten Vorsprung auf den 16. Platz der Tabelle ebenfalls noch um jeden Punkt in der Saison kämpfen.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Osnabrück auf „Sieg Magdeburg“:

Osnabrück verlor die letzten beiden Spiele mit einer Torbilanz von 0:7.

Magdeburg ist seit drei Ligaspielen ungeschlagen.

Magdeburg gewann die letzten sechs Spiele gegen den VfL.

Magdeburg vs Osnabrück Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen das Team aus Magdeburg gegen das Schlusslicht der Tabelle klar im Vorteil und beziffern einen Sieg der Gastgeber mit einer Quote von 1,68. Dass der VfL den sechsten Saisonsieg einfahren kann, wäre mit einer Quote von 4,40 schon eine mittelgroße Überraschung.

Obwohl die Osnabrücker die schwächste Offensive der Liga stellen, wird von den Buchmachern eine Partie mit Treffern von beiden Teams erwartet, was die recht geringe Quote von 1,49 für eine „Beide Teams treffen“-Wette verdeutlicht.

Bei dem von uns für dieses Spiel favorisierten Wettanbieter wartet aktuell übrigens der schmackhafte Bwin Gutschein Code darauf, von euch genutzt zu werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Osnabrück Prognose: Wird der Aufsteiger zum Absteiger?

Werfen wir zuerst einen Blick auf das kommende Heimteam. Der 1.FC Magdeburg kann auf eine sehr durchwachsene Saison in der 2. Bundesliga zurückblicken. Starke Phasen wechselten sich dabei mit enorm schwachen Abschnitten ab. So konnte zum Beispiel vom 6. bis zum 13. Spieltag kein Sieg eingefahren werden und es setzte dabei sechs Niederlagen. Auch in den letzten sieben Partien gelang nur ein Sieg, bei drei Niederlagen und drei Remis.

Sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung finden sich die Magdeburger mit einer Torbilanz von 42:46 im unteren Tabellenmittelfeld wieder. Vor heimischem Publikum konnten immerhin 1,47 Punkte pro Partie mit einem leicht positiven Torverhältnis von 26:22 gesammelt werden.

Der Aufsteiger aus Osnabrück spielte eine Hinrunde zum Vergessen und konnte nur einen Sieg in den ersten 21 Partien der Saison feiern. Das lag zum großen Teil an der schlechtesten Defensive der gesamten Liga, die im Schnitt 2,0 Gegentore pro Partie zulässt. Doch auch der enorm harmlose Angriff des Teams von Trainer Uwe Koschinat, der ab dem 15. Spieltag die Zügel in Osnabrück in der Hand hielt, trug gleichermaßen zum Misserfolg der Niedersachsen bei.

Der neue Trainer konnte die Leistung seines Teams immerhin zur Mitte der Rückrunde etwas ankurbeln, als in sechs Spielen vier der insgesamt fünf Saisonsiege erkämpft wurden. Durch die enorm schwachen Auftritte in den letzten beiden Partien und den daraus resultierenden deutlichen Niederlagen, scheint der sichere Gang in die Dritte Liga jedoch nur eine Frage der Zeit zu sein und könnte, wie schon erwähnt, am kommenden Sonntag feststehen.

Magdeburg - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:0 Rostock (A), 2:2 HSV (H), 0:0 SV Elversberg (A), 0:3 Hannover 96 (H), 0:7 Karlsruher SC (A)

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 0:3 Braunschweig (H), 0:4 Kiel (A), 2:0 Fürth(H), 1:0 Wiesbaden (A), 0:4 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. Osnabrück: 2:0 (A), 5:1 (A), 2:1 (H), 2:0 (H), 2:0 (A)

Der direkte Vergleich zwischen Magdeburg und Osnabrück stützt derweil unseren favorisierten „Sieg Magdeburg“-Tipp recht eindrucksvoll. Die letzten sechs Duelle in Folge mit Magdeburg verloren die Osnabrücker und konnten dabei insgesamt nur zwei Tore erzielen.

Auch das Hinspiel in dieser Saison ging mit 2:0 klar an das Team aus Sachsen-Anhalt, das mit 64 Prozent Ballbesitz das Geschehen bestimmte. Immerhin kamen die Osnabrücker in dieser Partie auf eine fast ausgeglichene Bilanz bei den Torschüssen mit 11:12, was bei der enorm schwachen Chancenauswertung des Aufsteigers am Ende jedoch wie so oft nicht Zählbares einbrachte.

So würde uns auch ein torloses Spiel der Osnabrücker am kommenden Sonntag nicht wirklich überraschen. Mit einer recht netten Quote von 2.96 könntet ihr bei Sunmaker damit einen netten Gewinn einstreichen.

Unser Magdeburg - Osnabrück Tipp: Sieg Magdeburg

Der 1.FC Magdeburg könnte mit einem Sieg im kommenden Duell mit Osnabrück den Klassenerhalt quasi sicherstellen und wird sich diese Gelegenheit sicherlich nicht leichtfertig nehmen lassen. Zudem zeigten sich die Osnabrücker bei der 0:3-Niederlage im letzten Spiel gegen Braunschweig dermaßen anfällig in der Defensive, dass wir kaum an eine große Leistungssteigerung glauben können.