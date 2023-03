Magdeburg - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2023

Unser Magdeburg - Rostock Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.04.2023 lautet: Der Osten ist am 26. Spieltag „on fire“. Im Kräftemessen zwischen Magdeburg und Hansa Rostock wird hingegen der Boden nicht brennen. Wir gehen von einer defensiven Angelegenheit aus und tendieren zu wenig Toren.

Der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt zog kürzlich in Fürth beim deutlichen 0:3 den Kürzeren. Eine bittere Pille, da die Blau-Weißen über weite Strecken das Spielgeschehen bestimmten. 66 Prozent Ballbesitz räumten Feldvorteile ein, in Torraumszenen konnten diese aber nicht umgemünzt werden. Nur ein Schuss auf den gegnerischen Kasten stand nach 90 Minuten zu Buche.

Rostock kassierte jüngst vor heimischer Kulisse eine deutliche 2:5-Pleite gegen Düsseldorf und lag bereits zur Pause mit 0:3 hinten. Der zweite Durchgang bot Chancen auf beiden Seiten, wobei die Gäste sich im Torabschluss kaltschnäuziger präsentierten.

Beide Mannschaften spielen um den Klassenerhalt, wenngleich die Magdeburger auf Rang 13 die deutlich besseren Karten aufzeigen. In einem defensiven Spiel ist mit wenig Torraumszenen zu rechnen. Eine Wette auf weniger als 2,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei Bwin bietet sich an.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Rostock auf „Unter 2,5 Tore“:

Magdeburg bestritt 7 der vergangenen 8 Liga-Heimspiele mit weniger als 2,5 Toren.

In den jüngsten 5 Auswärtsspielen von Rostock fielen weniger als 2,5 Tore.

Beide Mannschaften trennten sich in der MDCC-Arena zuletzt viermal mit weniger als 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Rostock Quoten Analyse:

Im Osten macht sich die Abstiegsangst breit. Einen klaren Favoriten sehen wir in dieser Ansetzung nicht und schließen uns nahtlos der Einschätzung der besten Wettanbieter an. Lediglich aufgrund des Heimrechts zeigen die aus Sachsen-Anhalt stammenden Kicker eine Magdeburg Rostock Quote in Höhe von durchschnittlich 2,30 auf.

Der Sieg der Gäste wird hingegen nicht gänzlich ausgeschlossen und mit einer Quote von ca. 3,20 bewertet.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich anders als in unserem Magdeburg Rostock Tipp eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Toren ab.

Magdeburg vs Rostock Prognose: „Startet Rostocks neuer Trainer Alois Schwartz mit einem Sieg?“

Immerhin drei der vergangenen sechs Liga-Duelle beendete der Aufsteiger mit einem Erfolgserlebnis und sammelte somit gehörig Selbstvertrauen für die Mission Klassenerhalt. Aufgrund der zehn erbeuteten Punkte, die aus den vergangenen sechs Ansetzungen resultierten, konnte sich Magdeburg auf Rang 13 verbessern. Allzu sehr in Sicherheit wiegen sollten sich die Mannen von Trainer Christian Titz mit drei Punkten Vorsprung zur Abstiegszone nicht.

Lediglich ein Viertel der Heimspiele brachte für Magdeburg einen Triumph mit sich (3S, 3U, 6N). Zuletzt hielt der Aufsteiger zu Hause zweimal die Null. Offensiv tut sich die Elf von Trainer Christian Titz auf heimischem Boden sehr schwer und brachte nur zehn Treffer in zwölf Spielen zustande. Die Defensive muss sich in der MDCC-Arena 16 Gegentore ankreiden lassen und stand nicht immer sicher. Beinahe 60 Prozent der Heimspiele endeten in Magdeburg mit weniger als 2,5 Toren.

Hansa Rostock wartet seit nunmehr fünf Liga-Ansetzungen auf ein Erfolgserlebnis. Dem 1:1 gegen Hannover stehen auf der anderen Seite deutliche Niederlagen gegen Düsseldorf (2:5), Karlsruhe (0:2), St. Pauli (0:1) und Darmstadt (0:1) gegenüber.

Magdeburg - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:3 Fürth (2BL, A), 0:0 Paderborn (2BL, H), 2:0 Kaiserslautern (2BL, H), 2:1 Hannover (2BL, A), 1:2 St. Pauli (2BL, H).

Letzte 5 Spiele Rostock: 2:5 Düsseldorf (2BL, H), 1:1 Hannover (2BL, A), 0:2 Karlsruhe (2BL, H), 0:1 St. Pauli (2BL, A), 0:1 Darmstadt (2BL, H).

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. Rostock: 1:3 (2BL, A), 2:0 (3L, A), 1:1 (3L, H), 1:3 (3L, A), 0:1 (3L, H).

Aufgrund der zuletzt schlechten Ausbeute rutschten die Hanseaten auf den vorletzten Tabellenplatz ab und müssen nach zwei Jahren Aufenthalt in der 2. Bundesliga um den Klassenerhalt bangen. Eine Tatsache, welche die Verantwortlichen zum Handeln bewog. Am 22.03.2023 wurde Alois Schwartz als Feuerwehrmann installiert, um den Abstieg zu verhindern.

Immerhin ein Drittel der Auswärts-Partien wurden in der Liga siegreich gestaltet, wenngleich Torgefahr nicht zu den Stärken der Hanseaten zählt. Nur elf Tore in zwölf Auswärtsspielen lassen auf eine defensive Grundausrichtung in den Stadien des Gegners schließen. Ein Umstand, der darin begründet liegt, dass zwei Drittel aller Auswärtsspiele mit weniger als 2,5 Toren endeten. In einem Drittel dieser Partien fiel sogar nur ein Tor.

Vier der vergangenen fünf Ansetzungen in Magdeburg bestritten beide Mannschaften mit weniger als 2,5 Toren. Der Direktvergleich bestätigt unsere Magdeburg Rostock Prognose.

Unser Magdeburg - Rostock Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Mit nur 21 Toren verkörpert Rostock den schwächsten Offensivverbund der 2. Bundesliga und lässt gerade in gegnerischen Stadien teils jegliche Torgefahr vermissen. Der neue Hansa-Coach Alois Schwarz ließ seinen alten Arbeitgeber Sandhausen gerne mit einer Viererkette auflaufen und war in erster Linie auf eine stabile Defensive bedacht. Ähnlich dürfte es sich am Sonntag auch in Magdeburg verhalten.

Die Hausherren haben das Ziel Klassenerhalt vor Augen und wollen die magische 40-Punkte-Grenze erreichen. Christian Titz setzt sicher ähnlich wie die Gäste auf eine Viererkette und wird das Duell aus einer tiefstehenden Defensive gestalten.