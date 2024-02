Magdeburg - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2024

Unser Magdeburg - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.02.2024 lautet: Karel Geraerts kehrte beim 1:0-Heimsieg der Knappen gegen Wiesbaden zum 3-5-2 zurück. Wir erwarten die Königsblauen erneut in dieser Formation und haben unseren Wett Tipp heute an die zuletzt torarmen Begegnungen beider Mannschaften angepasst.

Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Fußballs spielen Magdeburg und Schalke in derselben Liga. Ihre erste Paarung am 6. Spieltag entwickelte sich zu einem wahren Spektakel, in dem die Knappen einen 0:2- und 2:3-Rückstand letztlich in einen 4:3-Sieg verwandelten. Für den zweiten Saison-Vergleich erwarten wir eine vollkommen andere Partie. Die letzten drei Spiele der Königsblauen endeten mit maximal einem Treffer.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,40 bei Sportwetten.de.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Schalke auf „Unter 2,5 Tore“:

Beide Teams boten dem Publikum in 3 ihrer letzten 5 Ligaspiele maximal einen Treffer auf dem Feld.

Schalke kassierte in 4 der letzten 8 Ligaspiele kein Gegentor.

Bis zum letzten Spieltag (2:3 vs. Hertha) hatte Magdeburg erst 2 Gegentore im neuen Kalenderjahr kassiert.

Magdeburg vs Schalke Quoten Analyse:

Die Knappen sendeten mit zwei Siegen aus den vergangenen drei Partien ein positives Signal in Richtung der eigenen Fans. Ein weiterer Dreier gegen Magdeburg bringt hohe Quoten bis 3,02 ein und würde Schalke an den Hausherren in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Magdeburg kassierte am vergangenen Spieltag in Unterzahl eine 2:3-Niederlage gegen Hertha BSC Berlin, wird an diesem Spieltag mit durchschnittlichen Wettquoten dennoch als Quotenfavorit gehandelt. Wir haben uns mit den Quoten bei Sportwetten.de auseinandergesetzt und dort eine bessere Alternative zu der klassischen Drei-Weg-Wette gefunden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Schalke Prognose: Sicherheit hat oberste Priorität

Karel Geraerts probierte in Gelsenkirchen bereits unterschiedlichste Formationen aus. Möglicherweise wird der Trainer der Knappen vorerst beim jüngst eingesetzten 3-5-2 verbleiben. Damit feierten die Königsblauen nämlich einen 1:0-Heimsieg gegen Wiesbaden und kletterten aus der direkten Abstiegszone.

Es war der zweite Sieg aus den vergangenen drei Spielen und verschaffte den Knappen kurzzeitig zusätzliche Luft zum Atmen. Zuletzt festigte sich der Eindruck, dass Schalke auf eine stabile Defensive angewiesen ist.

42 Gegentore (16.) sprechen auf den ersten Blick nicht unbedingt von einer starken Verteidigung, doch der Schein trügt: Schalke kassierte in vier der vorangegangenen acht Ligaspiele kein Gegentor. Nach diesen Partien gingen die Knappen jeweils als Sieger vom Feld.

Mittlerweile sind fünf Zweitliga-Spieltage im neuen Kalenderjahr absolviert worden. Vier dieser Begegnungen hielt die Geraerts-Elf bei „Unter 2,5 Toren“.

Magdeburg - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:3 Hertha (A), 1:0 St. Pauli (H), 1:1 Kiel (H), 0:1 Braunschweig (A), 1:0 Wiesbaden (H).

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:0 Wiesbaden (H), 0:1 Kiel (A), 1:0 Braunschweig (H), 1:4 Kaiserslautern (A), 0:2 HSV (H).

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. Schalke: 3:4 (A), 0:5 (H), 1:1 (H).

Magdeburg fabrizierte am vergangenen Spieltag zwar ein torreiches Spiel (2:3 vs. Hertha), offenbarte in den übrigen Partien des neuen Jahres aber eine ähnliche Tendenz wie die Schalker.

Nach dem Jahreswechsel fielen in vier der fünf Magdeburg-Partien „Unter 2,5 Tore“. Der 1.FCM zeigte sich defensiv extrem gefestigt und kassierte bis zur letzten 2:3-Niederlage nur zwei Gegentore aus vier Ligaspielen.

Die Königsblauen sind in dieser Spielzeit extrem abhängig von Kenan Karaman. Der Offensivspieler erzielte beim 1:0-Erfolg gegen Wiesbaden seinen siebten Saisontreffer und steht nun bei 12 Scorerpunkten. Kein Teamkollege kann auch nur die Hälfte vorweisen.

Hat Karaman einen schlechten Tag, ist ein Spiel mit „Beide Teams treffen: Nein“ denkbar. Das war bereits in vier von fünf Knappen-Spielen des Jahres 2024 der Fall und führt bei Sportwetten.de zu einer Quote von 2,50.

Unser Magdeburg - Schalke Tipp: Unter 2,5 Tore

Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur einen Zähler auseinander und favorisierten in den vergangenen Wochen mehrfach eine torarme Begegnung. Wir erwarten ein Duell auf Augenhöhe und können uns sogar ein torloses Remis vorstellen.