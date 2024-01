Magdeburg - Wiesbaden Tipp, Prognose, Quoten | 21.01.2024

Unser Magdeburg - Wiesbaden Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.01.2024 lautet: Der FCM und SVWW wollen im ersten Spiel 2024 den Abstand auf die Gefahrenzone vergrößern. Dabei rechnen wir im Wett Tipp heute mit einigen Treffern auf beiden Seiten.

Eine Woche nach der Bundesliga beendet auch die 2. Bundesliga ihre Winterpause. Los geht es mit dem ersten Spieltag der Rückrunde. Dabei kommt es in der MDCC Arena zum Duell zwischen Magdeburg und Wehen Wiesbaden. Während die Wettquoten sich hier auf die Seite der Hausherren schlagen, rechnen wir mit einer engen Partie.

Wir entscheiden uns in unserem Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,83 bei Bwin für „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Wiesbaden auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In allen Liga-Heimspielen des FCM in dieser Saison klingelte es auf beiden Seiten

In den letzten 6 Duellen zwischen beiden Teams fielen insgesamt 19 Tore

Magdeburg hat in den jüngsten 13 Liga-Heimspielen immer mindestens einmal getroffen

Magdeburg vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Die Buchmacher schlagen sich bei der Magdeburg vs Wiesbaden Prognose überraschend deutlich auf die Seite der Hausherren. Dabei stehen die Gäste in der Zweitliga-Tabelle zwei Punkte und zwei Plätze vor dem kommenden Gegner.

Auch in der Auswärtstabelle steht der SVWW (Platz 9) besser da als der FCM im Heim-Ranking (13.). Trotzdem gibt es für einen Heimsieg gerade mal durchschnittliche Quoten von 1,66.

Auf der Gegenseite sind die Männer von Coach Markus Kauczinski mit Siegquoten im Schnitt von 4,59 die Außenseiter. Wollt ihr auf dieses Spiel übers Handy oder das Tablet setzen, findet ihr bei uns eine Übersicht der besten Sportwetten Apps.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Wiesbaden Prognose: Wer konnte die Winterpause besser nutzen?

Magdeburg war toll in die Saison gestartet und stand nach dem 5. Spieltag auf dem dritten Platz. Danach rutschte der FCM mit sechs Niederlagen und zwei Remis aber ab und beendete die Hinrunde auf Rang 13. Vor allem gelang es der Mannschaft zu selten, zwei gute Hälften auf den Rasen zu bringen. Immer wieder brachte sich die Titz-Truppe durch individuelle Abwehrpatzer und eine schwache Chancenverwertung selbst um den Lohn. Hier konnte der Coach nicht für die nötige Konstanz sorgen.

Die Männer aus der Landeshauptstadt gewannen nur eines ihrer letzten sechs Zweitliga-Heimspiele. In den jüngsten vier Heimpartien ging man dreimal als Verlierer vom Feld. So viele Heimpleiten hatte man zuvor in 15 BL2-Heimspielen zusammen kassiert. Trotzdem will man am auf Ballbesitz basierenden Offensivstil festhalten. Die Verantwortlichen suchen noch nach einem Stürmer und einem Außenverteidiger, wurden bisher jedoch nicht fündig.

22 Punkte nach der Hinrunde können sich bei Wiesbaden eigentlich sehen lassen. Damit verpasste man den vereinsinternen Bestwert aus der Zweitliga-Saison 2007/08 nur um einen Zähler. Trotzdem ging der SV Wehen mit einer etwas unschönen Serie von vier Zweitliga-Spielen in Folge ohne Sieg in die Winterpause. Dabei holte die Truppe von Trainer Markus Kauczinski auch nur einen Punkt. Davor hatten die Hessen aber immerhin vier Ligaspiele hintereinander für sich entschieden.

Eine Problemzone ist mit 19 Treffern in 17 Spielen die Offensive. Nur die Teams auf den letzten drei Plätzen sind hier noch schlechter. Dafür hat man mit 22 Gegentoren die viertbeste Defensive der Liga. Zudem kann der SVWW spielerische Defizite mit viel Moral und Kampfgeist wettmachen. So schlug Wiesbaden nach Rückstand in dieser Spielzeit schon viermal zurück und holte aus diesen Partien noch sechs Punkte. Das Polster auf den Relegationsrang 16 beträgt immerhin fünf Zähler.

Magdeburg - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 4:2 MTK (A), 2:3 Düsseldorf (H), 1:1 Greuther Fürth (A), 1:2 Düsseldorf (H), 4:1 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 2:1 Sandhausen (H), 1:1 St. Pauli (A), 1:3 Braunschweig (H), 2:3 Holstein Kiel (A), 0:2 Greuther Fürth (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs Wiesbaden: 1:1 (A), 3:1 (A), 0:1 (A), 1:2 (H), 2:1 (A)

Diese Paarung gab es bisher zehn Mal in der 3. Liga. Hier liegt Magdeburg mit fünf Siegen, vier Remis und zwei Niederlagen klar vorne. In der Hinrunde der laufenden Saison trafen beide Vereine dann auch erstmals im Unterhaus aufeinander und spielten 1:1. So hat der FCM nur zwei der elf Pflichtspiele gegen den SV Wehen verloren. Beide Pleiten gab es in der Drittliga-Saison 2020/21 (1-2 H, 0-1 A). Diesmal werden aber mehr Tore erwartet.

Denn nur bei den Heimspielen der Elbstädter trafen in dieser Zweitliga-Saison in jedem Spiel sowohl Heim- als auch Auswärtsmannschaft. Netzen auch dieses Mal beide Teams ein, bekommt ihr dafür bei Bet365 eine Quote von 1,57. Als Neukunde des Buchmachers solltet ihr den Bet365 Willkommensbonus nutzen. Eine besonders hohe Quote gibt es für ein Tor von Magdeburgs Bockhorn, der zuletzt in drei BL2-Heimspielen in Folge treffen konnte.

Unser Magdeburg - Wiesbaden Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Ein Ergebnis-Tipp fällt bei dieser Partie schwer. Sicher hat der FCM im direkten Vergleich die Nase vorne, doch in der Hinrunde waren beide Teams schon eine ziemliche Wundertüte.

Während Wiesbaden seit vier Ligaspielen auf einen Sieg wartet, konnte Magdeburg nur eines der letzten sechs Heimspiele für sich entscheiden. So rechnen wir, wie so oft in Spielen mit Beteiligung des FCM, mit einigen Toren, die auf beiden Seiten fallen.