Magic - Pelicans Tipp, Prognose & Quoten | 22.03.2024

Unser Orlando Magic - New Orleans Pelicans Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 22.03.2024 lautet: Beide Teams liegen auf Playoff-Kurs und kratzen am Heimvorteil für die Postseason. In unserem Wett Tipp heute treffen zwei hartnäckige Defensiven aufeinander.

Die Orlando Magic sind eine der besseren Storys dieser Spielzeit. Durch ihren vergangenen Sieg gegen die Hornets (112:92) haben sie ihre zweite Non-Losing-Season seit der Saison 2011/12 in der Tasche. Zwölf Siege aus den letzten 15 Begegnungen sprechen für ein immenses Selbstvertrauen der Gastgeber. Nicht geringer ist das Vertrauen der Pelicans in die eigenen Fähigkeiten. New Orleans hat bereits jetzt ebenso viele Siege auf dem Papier wie nach der kompletten letzten Saison.

In unserem Wett Tipp heute erwarten wir „Unter 208,5 Punkte“ und spielen diese Wette mit einer Quote von 1,90 bei Betway.

Darum tippen wir bei Orlando Magic vs New Orleans Pelicans auf „Unter 208,5 Punkte“:

Das Defensiv-Rating beider Mannschaften fällt unter die Top 6 der Liga.

Die Pelicans kassierten in 4 der letzten 7 Spiele Unter 98,5 Punkte.

Orlando hielt die Konkurrenz in 4 der letzten 6 Spiele bei Unter 98,5 Punkten.



Orlando Magic vs New Orleans Pelicans Quoten Analyse:

Es ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften in der diesjährigen Regular Season. Stand jetzt hat Orlando einen Sieg weniger in der Tasche und wird mit Siegquoten bis 2,15 in der eigenen Arena als leichter Außenseiter angesehen.

Die Pelicans können derzeit auf einen formstarken Zion Williamson vertrauen, der bis zum letzten Spiel gegen die Nets über 16 Partien durchschnittlich 23,8 Punkte, 6,6 Rebounds und 6,1 Assists aufgelegt hat. Die maximale Siegquote von 1,75 ist eine Sache für einen Bwin Gutschein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Orlando Magic vs New Orleans Pelicans Prognose: Zwei Top-6-Defensiven

Magic-Trainer Jamal Mosley hat seine Defensive fein säuberlich aufeinander abgestimmt. Orlando ist in dieser Saison eine positive Überraschung und schnuppert mit dem fünften Rang in der Eastern Conference am Heimvorteil.

Ligaweit gibt es nur zwei Defensiven (Timberwolves, Celtics), die ein besseres Defensiv-Rating als die Magic (110,9) fabriziert haben. Nur dank dieser starken Verteidigung sind die Playoffs überhaupt zum Thema geworden, denn das Offensiv-Rating von 112,9 fällt außerhalb der Top 20.

Im Angriff sind die Magic somit eher unterdurchschnittlich unterwegs und das ist gegen die Pelicans ein Problem. New Orleans kann ein Spiel mit seiner Verteidigung ebenfalls dominieren. Das Defensiv-Rating von 111,6 (6.) ist nur minimal schwächer als jenes der Gastgeber.

Dafür haben Zion Williamson und seine Kollegen ein deutlich besseres Offensiv-Rating am Start, das gerade noch für einen Platz in den Top 10 der NBA reicht (117,1).

Orlando Magic - New Orleans Pelicans Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Orlando Magic: 112:92 Hornets (H), 111:96 Raptors (H), 113:103 Raptors (A), 114:106 Nets (H), 97:111 Pacers (H).

Letzte 5 Spiele New Orleans Pelicans: 104:91 Nets (A), 126:107 Trail Blazers (H), 112:104 Clippers (H), 95:116 Cavaliers (H), 116:103 Hawks (A).

Letzte 5 Spiele Orlando Magic vs. New Orleans Pelicans: 92:104 (A), 122:105 (A), 101:93 (A), 123:110 (H), 108:102 (A).



Beide Defensiven sind zentrale Faktoren für den Erfolg der jeweiligen Mannschaft und die Form ist auf beiden Seiten vorhanden. Sowohl die Magic (8-2) als auch die Pelicans (8-2) gewannen acht ihrer letzten zehn Begegnungen.

Bei den Magic sind es sogar zwölf Siege aus den vorangegangenen 15 Partien. Allerdings stammen zehn der zwölf Siege gegen Mannschaften mit einer negativen Bilanz. Zudem erzielte New Orleans im vorletzten Spiel gegen Portland 126 Punkte - das ist den Magic seit 17 Spieltagen nicht mehr gelungen.

Ein High-Scoring-Game erwarten wir dennoch nicht. Die Magic gingen in vier der letzten sechs Spiele mit weniger als 98,5 gegnerischen Punkten vom Feld, New Orleans verhinderte das ebenfalls in vier der vorangegangenen sieben Partien.

Rundum sind die Pelicans etwas besser aufgestellt und stärker einzuschätzen als die Magic, weshalb wir die Quote von 1,74 für einen „Sieg Pelicans“ bei Betway nicht außer Acht lassen würden.

Unser Orlando Magic - New Orleans Pelicans Tipp: Unter 208,5 Punkte

Die Gastgeber haben eine der fünf höchsten Turnover-Raten der Liga (15,2 Prozent) und sind offensiv ein unterdurchschnittliches Team. Defensiv kann Orlando allerdings Beton anrühren und mit der eigenen Arena im Rücken den gegnerischen Spielern die Lust am Spiel nehmen.