Magic - Timberwolves Tipp, Prognose & Quoten | 10.01.2024

Unser Magic - Timberwolves Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 10.01.2024 lautet: Daheim ist Orlando in dieser NBA-Saison ziemlich stark. So trauen wir den Gastgebern im Wett Tipp heute gegen Minnesota auch eine gute Leistung und ein enges Spiel zu.

Das Spitzenspiel in der NBA in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (MEZ) steigt in Orlando. Die Magic (21-15), die aktuell zusammen mit vier anderen Teams auf Rang 4 im Osten stehen, empfangen die Timberwolves. Minnesota hatte zuletzt ein paar Probleme, ist aber immer noch mit einer Bilanz von 25-10 die Nummer 1 im Westen. Für die Buchmacher sind die Gäste mit einem Spread von -4,5 Punkten die Favoriten.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,52 bei Betano für die Wette “Sieg Magic mit HC +8,5″.

Darum tippen wir bei Magic vs Timberwolves auf “Sieg Magic mit HC +8,5″:

Orlando steht in dieser Saison bei einer Heimbilanz von 13-4



6 der letzten 8 Duelle gegen Minnesota gingen an die Magic



Die Timberwolves haben 3 der jüngsten 4 Spiele verloren



Magic vs Timberwolves Quoten Analyse:

Minnesota ist in der Offense mit 112,9 PPG die Nummer 22 der NBA, während Orlando mit seiner Defense auf Platz 11 steht (111,9 Punkte). Die Hausherren kommen mit ihrem Angriffsspiel auf Rang 19 (113,9 PPG), während die Gäste die beste Abwehr der Liga stellen (107,7 Punkte pro Spiel).

So sehen die besten Buchmacher die Wolves bei der Magic vs Timberwolves Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,52 vorne. Für einen Erfolg der Hausherren gibt es durchschnittliche Quoten von 2,61.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magic vs Timberwolves Prognose: Orlando ist daheim nur schwer zu schlagen

Die Magic müssen aktuell ohne den deutschen Weltmeister Franz Wagner auskommen. Trotzdem bleibt das Team weiter auf Playoff-Kurs. Am Montag setzte sich Orlando im heimischen Amway Center mit 117:110 nach Overtime gegen die Atlanta Hawks durch. Bester Mann der Hausherren war wieder einmal Paolo Banchero. Der amtierende NBA-Rookie-of-the-Year kommt in dieser Saison im Schnitt auf 36,7 Punkte, 8,0 Rebounds, 6,7 Assists und 2,0 Steals.

Doch gegen die Hawks waren auch Caleb Houstan und Jalen Suggs mit elf Triples und zusammen 41 Punkten stark. Zuvor hatte das Team von Head Coach Jamahl Mosley mit 122:120 beim amtierenden Meister Denver Nuggets gewonnen. In den letzten fünf Spielen der Magic ging es immer sehr eng zu. Alle Partien wurden mit einem Unterschied von maximal sieben Punkten entschieden. Zweimal ging es in die Verlängerung. Orlando kann in der laufenden Spielzeit auf eine Heimbilanz von 13-4 zurückblicken.

Die Timberwolves sind immer noch die Nummer 1 im Westen. Doch der Vorsprung bröckelt allmählich. Das 108:115 gegen Dallas am Sonntag war die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen. Für die Gäste ragte Anthony Edwards mit 36 Punkten heraus. Zum Sieg gegen Luka Doncic und Co. reichte es dennoch nicht. Noch immer hat Minnesota auch das beste Defensive Rating (108,7) der NBA. Doch die Abwehr konnte bei den Mavericks das Spiel nicht nach Hause bringen.

Gegen Dallas lagen die Gäste bei drei Minuten und 53 Sekunden auf der Uhr noch mit sechs Punkten vorne. Doch wieder mal stockte in der Schlussphase einer Partie die Offense. Hinzu kamen erneut verpasste Würfe und Turnover. Grundsätzlich ist das Angriffsspiel schon die ganze Saison lang die Problemzone des Teams von Coach Chris Finch, obwohl man Spieler wie Anthony Edwards (26,8 Punkte im Schnitt) und Karl-Anthony Towns (21,5 Punkte im Schnitt) hat.

Magic - Timberwolves Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magic: 117:110 Hawks (H), 122:120 Nuggets (A), 135:138 Kings (A), 115:121 Warriors (A), 107:112 Suns (A)



Letzte 5 Spiele Timberwolves: 108:115 Mavericks (A), 122:95 Rockets (A), 106:117 Pelicans (H), 106:112 Knicks (A), 108:106 Lakers (H)



Letzte 5 Spiele Magic vs Timberwolves: 127:120 (A), 108:126 (H), 118:110 (H), 115:97 (A), 96:128 (H)



Orlando führt den Vergleich gegen Minnesota mit 43-24 an. Sechs der letzten acht Duelle gingen an die Magic. Das letzte Aufeinandertreffen wurde im Februar 2023 ausgetragen. Hier siegte das Team aus Florida bei den Timberwolves mit 127:120.

In den Spielen mit Beteiligung der Wolves werden im Schnitt 220,6 Punkte erzielt. Da hier nun zwei gute Defensivreihen aufeinandertreffen, ist eine Partie mit wenigen Zählern recht wahrscheinlich. Wird die Marke von 221,5 Punkten nicht überboten, gibt es dafür bei AdmiralBet eine Quote von 1,75. Neukunden des Anbieters dürfen sich über den AdmiralBet Willkommensbonus freuen.

Unser Magic - Timberwolves Tipp: Sieg Magic mit HC +8,5

Die Defense der Timberwolves hat einige Probleme. Zudem leistet sich die Offense zu viele Turnover. So droht Minnesota die Pole Position in der Western Conference zu verlieren. Elf von 19 Road Games konnte man gewinnen. Ob in Orlando ein weiterer Erfolg hinzu kommt, ist fraglich. Sicher haben die Hausherren mit Verletzungssorgen zu kämpfen, trotzdem konnte das Team aus Florida die letzten Partien alle eng gestalten. Das trauen wir den Magic auch gegen die Wolves zu. Mehr als ein knapper Sieg ist für die Gäste nicht drin.

Unser Magic Timberwolves Sportwetten Tipp lautet: “Sieg Magic mit HC +8,5″ mit einer Wettquote bei Betano von 1,52.

