Magic - Warriors Tipp, Prognose & Quoten | 28.03.2024

Unser Magic - Warriors Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.03.2024 lautet: Die Wagner-Brüder fordern in unserem Wett Tipp heute die strauchelnden Golden State Warriors. Wir sehen die Gastgeber aufgrund der starken Defense im Vorteil.

Die Saison der Golden State Warriors läuft bisher alles andere als zufriedenstellend. Mit einer knapp positiven Bilanz von 36-34 müssen die Dubs um die Teilnahme an den Playoffs bangen und dürfen sich im Endspurt keine Fehltritte mehr erlauben. Orlando Magic kämpft nach einem starken Stretch nach der All-Star-Pause sogar noch um den Heimvorteil in der Post-Season. Vor heimischem Publikum erwarten wir einen Sieg der Gastgeber.

Unser Wett Tipp heute „Sieg Magic & Beide Teams mindestens 110 Punkte: Nein“ mit einer Quote von 1,85 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Magic vs Warriors auf „Sieg Magic & Beide Teams mindestens 110 Punkte: Nein“:

Die Magic gewannen die letzten 5 Heimspiele gegen die Warriors.

Orlando gewann 12 der letzten 16 Spiele.

Die Warriors verloren 6 der letzten 9 Partien.

Magic vs Warriors Quoten Analyse:

Die Orlando Magic sind eines der Überraschungsteams der aktuellen Saison und werden folgerichtig von den Bookies als Favorit im Duell mit den alternden Warriors gesehen. Ein Tipp auf einen Sieg der Gastgeber bringt eine Quote von nur 1,40 ein, während ein Sieg der Dubs mit einer stolzen Quote in Höhe von 3,00 bedacht wird.

Die Magic stellen die zweitbeste Defensive der gesamten Liga, daher erwarten die Buchmacher nicht unbedingt ein Shootout. Die Over-/Under-Line bei den Gesamtpunkten liegt bei 217,5 und Quoten von 1,91. Diese Marke wurde immerhin in vier der letzten sechs Begegnungen der beiden Teams übertroffen. Eine „Über 217,5 Punkte“-Wette wäre vor allem in Verbindung mit dem starken Oddset Bonus sicherlich nicht die schlechteste Idee.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magic vs Warriors Prognose: Können die Warriors die starke Team-Defense der Magic knacken?

Die Magic spielen eine starke Saison und stehen mit einer Bilanz von 42-29 auf dem fünften Platz der Eastern Conference. Dabei kommt das Team um die beiden amtierenden Weltmeister Moritz und Franz Wagner ohne echten Superstar aus und stellt eine stark unterdurchschnittliche Offensive mit einem Rating von nur 113,5 (Rang 23). Das kann jedoch durch die überragende Verteidigung aufgefangen werden, die mit einem Rating von 111,4 nur von den Timberwolves übertroffen wird.

Bester Scorer der Magic in dieser Saison ist Paolo Banchero, der im Schnitt auf 22,3 Punkte pro Partie kommt, jedoch mit einem True Shooting Wert von 55,4 recht ineffizient agiert. Der Star der Magic ist ohnehin die Team-Verteidigung, die durch starke Ausführung des defensiven Schemes und hohem Einsatz besticht. Das fällt vor allem beim Blick auf die Statistiken der Gegner der Magic auf, die in den Spielen gegen Orlando im Schnitt auf die wenigsten Assists und Rebounds kommen und die meisten Turnover im Ligavergleich begehen.

Die Warriors können in dieser Saison von einer starken Defensive nur träumen und liegen mit einem Wert von 116,2 sogar leicht unter dem Liga-Schnitt. Problematisch wird das Ganze, da auch die Offensive um Superstar Steph Curry mit einem Rating von 117,7 nur leicht überdurchschnittlich daherkommt. Der „Chefkoch“ spielt zudem auch nicht seine beste individuelle Saison und kommt im Schnitt auf „nur“ 26,6 Punkte.

Die Dubs stehen momentan mit 0,5 Spielen Vorsprung auf die Houston Rockets auf dem zehnten Platz im Westen und müssen daher noch einen starken Endspurt in der aktuellen Spielzeit hinlegen, um die Play-Ins nicht zu verpassen und die letzte Chance auf eine Teilnahme an den Playoffs nicht zu verspielen. Die Formkurve zeigt nach fünf Siegen aus den ersten sechs Spielen nach dem All-Star-Weekend mit sieben Niederlagen aus den folgenden elf Spielen nicht wirklich in die richtige Richtung.

Magic - Warriors Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magic: 107:109 Kings (H), 121:106 Pelicans (H), 112:92 Hornets (H), 111:96 Raptors (H), 113:103 Raptors (A).

Letzte 5 Spiele Warriors: 113:92 Heat (A), 110:104 Timberwolves (A), 111:123 Pacers (H), 137:116 Grizzlies (H), 112:119 Knicks (H).

Letzte 5 Spiele Magic vs. Warriors: 115:121 (A), 115:101 (A), 130:129 (H), 94:90 (H), 95:126 (A).

Golden State konnte in den Spielen in Orlando zuletzt nicht wirklich überzeugen und musste sich fünf Mal in Folge geschlagen geben. In diesen Spielen fielen im Schnitt 216,5 Punkte, was weit unter dem Liga-Schnitt liegt.

Die zuletzt schwachen Leistungen der Warriors gegen die Orlando Magic können dabei nicht wirklich an der fehlenden Leistung ihres Superstars festgemacht werden. Der zweifache MVP erzielte in den letzten zehn Spielen gegen die Magic im Schnitt starke 32,5 Punkte, sieben Assists und fünf Rebounds. Mit der Nutzung eines Angebots im Bereich der Freiwetten könntet ihr ohne großes Risiko auf eine weitere Punkte-Explosion von Steph Curry tippen.

Unser Magic - Warriors Tipp: Sieg Magic & Beide Teams mindestens 110 Punkte: Nein

Die Magic sind zu Hause eine Macht und werden die durchschnittliche Offensive der Warriors mit ihrer bockstarken Verteidigung wieder vor einige Probleme stellen. In sieben der letzten zehn direkten Duellen konnten nicht beide Teams 110 Punkte oder mehr erzielen, wir erwarten auch im kommenden Match ein ähnliches Ergebnis.