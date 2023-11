Magic - Wizards Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2023

Unser Magic - Wizards Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 30.11.2023 lautet: Die Magic sind eines der heißesten Teams der Liga, während der Gegner aus Washington voll im Rebuild steckt und dementsprechend viele Niederlagen einstecken musste. Unser Wett Tipp heute sieht das Heimteam aus Florida klar im Vorteil.

Die Magic holten zuletzt sieben Siege in Folge und trumpfen gerade vor allem durch eine enorm starke Defensive auf. Gegen offensiv schwache Wizards sollte dem nächsten Sieg nicht viel im Wege stehen.

Wir sehen die Magic eindeutig gewinnen und entscheiden uns für einen Wett Tipp heute auf „Sieg Magic mit HC -10,5″ mit einer Quote von 1,95 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Magic vs Wizards auf „Sieg Magic mit HC -10,5″:

Die Magic gewannen 4 der letzten 5 Spiele mit mindestens 10 Punkten Vorsprung.

Die Wizards verloren 9 der letzten 10 Spiele.

Die Magic gewannen 7 ihrer 9 Heimspiele in dieser Saison.

Magic vs Wizards Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die formstarken Magic um die beiden deutschen Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner mit einer Siegquote von 1,30 klar im Vorteil. Ein Auswärtssieg der Wizards wäre mit einer Quote von 3,70 eine faustdicke Überraschung.

Die Over-/Under-Line liegt bei ordentlichen 232,5 Punkten mit einer Quote von jeweils 1,90. Eine Über-Punkte-Wette wäre durchaus eine Überlegung wert, so markierten die Orlando Magic in den letzten vier Heimspielen im Schnitt 123,3 Punkte. Eine Magic Wizards Wette könnt ihr auch mit dem starken Oddset Sportwetten Bonus verbinden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magic vs Wizards Prognose: Können die Wizards den 2. Auswärtssieg in Folge einfahren?

Das junge Team aus Orlando spielt bisher eine bärenstarke Saison und steht mit einer Bilanz von 12-5 auf dem zweiten Platz der Eastern Conference. Vor allem die Defensive zeigte sich bisher unglaublich stark, mit einem Defensive Rating von 107,2 liegt man auf Rang 2 der gesamten Liga. In der Offensive liegen die Magic mit einem Rating von 112,6 knapp unter dem Liga-Schnitt.

Mit im Schnitt 17,2 forcierten Ballverlusten ihrer Gegner pro Partie führen die Magic die Liga an und hängen diesen zudem die meisten Fouls aller Teams an. Eine bessere Offensive scheitert momentan noch an einer effektiven Feldwurf-Quote von nur 52,9 Prozent (Rang 22), es fehlen schlichtweg ein paar zuverlässige Schützen im Kader.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Die Wizards tradeten in der vergangen Offseason ihren langjährigen Franchise Player Bradley Beal nach Phoenix und läuteten nach Jahren im Mittelmaß endlich den lange überfälligen Rebuild ein. So wundert es nicht wirklich, dass Washington mit einer Bilanz von 3-14 auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference steht.

Die Leistungen von Jordan Poole, welcher letztendlich der Haupt-Gegenwert im Trade um Beal sein sollte, sind in dieser Saison jedoch mehr als bedenklich. Die „Poole Party“ entpuppte sich bisher eher als ein trauriges Bad in einem Planschbecken, so legt der Amerikaner bisher nur 17,3 Punkte pro Partie bei einem enttäuschenden True Shooting Wert von 50 Prozent auf.

Magic - Wizards Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magic: 130:117 Hornets (H), 113:96 Celtics (H), 124:119 Nuggets (H), 126:107 Raptors (H), 128:116 Pacers (A).

Letzte 5 Spiele Wizards: 126:107 Pistons (A), 108:136 Hawks (H), 128:131 Bucks (A), 114:117 Hornets (A), 129:142 Bucks (H).

Letzte 5 Spiele Magic vs. Wizards: 116:109 (A), 122:112 (H), 118:138 (A), 100:119 (H), 110:127 (A).

Auf Seiten der Magic sind Paolo Banchero und Franz Wagner die produktivsten Spieler im Angriff. Banchero erzielt in seinem zweiten Jahr in der NBA im Schnitt 19,8 Punkte, 4,6 Assists und 6,5 Rebounds pro Partie, Wagner legt im Schnitt 19,5 Punkte, 3,2 Assists und 5,4 Rebounds auf.

Bei den Wizards wissen vor allem Kyle Kuzma und Deni Avdija zu gefallen. Kuzma ist Topscorer seiner Farben und legt 23,4 Punkte, 4,8 Vorlagen und 6,2 Rebounds im Schnitt pro Spiel auf, bei einem zumindest soliden True Shooting Wert von 56,2 Prozent. Avdija legt im Schnitt 12,1 Punkte, 3,5 Assists und 5,5 Rebounds auf und ist dabei mit einem True Shooting von knapp 61 Prozent sehr effektiv.

Die letzten fünf Spiele der Wizards wurden mit jeweils mindestens 230 Gesamtpunkten beendet. Eine Wette auf viele Punkte im Spiel gegen die Magic könnte sich also lohnen, diese könnt ihr auch bequem auf mobilem Wege mit einer der besten Wettanbieter Apps abgeben.

Unser Magic - Wizards Tipp: Sieg Magic mit HC -10,5

Die Magic spielen eine starke Saison und auch die beiden Stars des Teams kommen langsam besser in Schwung, obwohl bei Franz Wagner der Dreier noch nicht so richtig fallen will. Das wird früher oder später jedoch ziemlich sicher noch besser werden. Zudem gibt es kaum Spieler im Kader, die schlecht verteidigen und zumindest mit der nötigen Energie dagegenhalten. Die Wizards sind hingegen in keinem Bereich auf dem Feld auch nur in der Nähe von Effizienz.