Mainz - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Mainz - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.02.2024 lautet: Beide kassierten zuletzt regelmäßig Gegentore. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir daher mit Treffern auf beiden Seiten.

Nachdem es mit Jan Siewert, dem Nachfolger von Bo Svensson auf der Trainerbank der Mainzer nicht geklappt hat, versuchen es die Rheinhessen wieder mit Bo. Dieses Mal ist es aber Bo Henriksen, der den FSV aus dem Abstiegsstrudel ziehen soll. Er feiert am Samstag sein Debüt im Heimspiel gegen Augsburg.

Die Gäste könnten ein dankbarer Gegner sein, da auch sie zuletzt außer Form waren. Der Spielausgang ist für uns dennoch offen. Da beide aber schon länger auf eine weiße Weste warten, entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,77 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Mainz vs Augsburg auf „Beide Teams treffen“:

Mainz kassierte in jedem der letzten 7 Bundesligaspiele Gegentreffer.

Saisonübergreifend wartet Augsburg seit 24 Bundesligapartien auf eine weiße Weste.

In den letzten 5 direkten Duellen konnten beide Teams treffen.



Mainz vs Augsburg Quoten Analyse:

Die Wettanbieter trauen den Mainzern den Befreiungsschlag zu, auch wenn Quoten von etwas über 2,00 für Wetten auf einen Heimsieg nicht von der ganz großen Favoritenrolle zeugen. Wer es mit dem FCA hält, der bekommt für einen entsprechenden Tipp auf den Auswärtsdreier Wettquoten bis 3,70.

Müssten wir uns für einen Sieger entscheiden, dann würden wir die Mainzer wählen. Für einen entsprechenden Tipp würden wir allerdings versuchen, eine Freiwette oder einen Bonus, wie zum Beispiel den Oddset Sportwetten Bonus, zu nutzen. Alternativ sind bei den ausgegebenen Quoten auch Torwetten durchaus interessant.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Augsburg Prognose: Duell auf Augenhöhe

Jan Siewert musste seine Koffer packen. Nach dem 1:3 beim VfB Stuttgart, was gleichbedeutend mit dem elften sieglosen Spiel der Nullfünfer in Folge war (6U, 5N), entschieden sich die Verantwortlichen für den nächsten Wechsel auf der Trainerbank und installierten mit Bo Henriksen einen neuen Coach.

Seine einzige Aufgabe: Den FSV doch noch irgendwie vor dem Abstieg zu bewahren. Aktuell stehen die Rheinhessen auf dem vorletzten Platz, punktgleich mit Schlusslicht Darmstadt. Mit 12 Punkten nach 21 Partien spielt der Karnevalsverein die schwächste Saison seiner Bundesliga-Geschichte.

Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt neun Punkte und könnte bereits zu groß sein. Der Relegationsplatz ist hingegen vier Zähler entfernt. Nur einmal an den bisherigen 21 Spieltagen konnte Mainz gewinnen (9U, 11N). Das gab es in diesem Jahrtausend zuvor nur bei Schalke in der Saison 2020/21, als S04 am Ende abgeschlagen Letzter wurde.

Lediglich einmal in ihren letzten zehn Bundesligapartien konnten die Nullfünfer ihren Kasten sauber halten. Zuletzt war das ihnen siebenmal in Folge nicht gelungen. Dass es auch am Samstag mindestens einen Gegentreffer geben wird, ist vermeintlich sicher. In den letzten 13 direkten Duellen mit Augsburg konnte Mainz nie zu null spielen.

Mainz - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:3 Stuttgart (A), 1:1 Union Berlin (H), 0:1 Bremen (H), 0:1 Frankfurt (A), 1:1 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 2:2 Leipzig (H), 1:1 Bochum (A), 2:3 Bayern (H), 2:1 Gladbach (A), 0:1 Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Augsburg: 1:2 (A), 3:1 (H), 2:1 (A), 1:2 (A), 4:1 (H)



Der FSV gehört zu den Lieblingsgegnern der Fuggerstädter. Gegen keinen anderen Verein feierte der FCA mehr Bundesliga-Dreier als gegen die Mainzer (12). Das Hinspiel zu Hause hat Augsburg mit 2:1 für sich entschieden. Es war das fünfte direkte Duell in Folge, in dem beide Teams treffen konnten.

In jedem der letzten 16 BL-Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden gab es einen Sieger (9x FCA, 7x FSV) und damit auch in besagten letzten fünf Begegnungen, in denen dann auch immer mindestens drei Tore fielen. Insofern ist auch die Wette „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ eine gute Alternative.

Bei NEObet zum Beispiel gibt es für diese Kombi eine Quote von 2,26. Solltet ihr euch dafür entscheiden, dann solltet ihr vorher auch prüfen, ob die NEObet Freiwette ohne Einzahlung für euch in Betracht kommt. Fakt ist, dass Augsburg das einzige Team ist, das in dieser Bundesliga-Saison noch auf eine weiße Weste wartet.

Saisonübergreifend konnte der FCA sogar in keiner der letzten 24 Bundesligapartien hinten die Null halten. Von den letzten acht BL-Spielen gewannen die Fuggerstädter nur eines (3U, 4N). Auswärts gewannen sie gerade mal zwei ihrer zehn Auswärtspartien in dieser Bundesliga-Saison und verloren mit fünf genau die Hälfte.

Unser Mainz - Augsburg Tipp: „Beide Teams treffen“

Augsburg holte in der laufenden Bundesliga-Spielzeit schon 17 Punkte nach Rückstand. Das ist alleiniger Liga-Bestwert und neben dem Trainerwechsel mit ein Grund, warum wir von Siegwetten Abstand nehmen würden. Wenn man sich die letzten Ergebnisse der beiden Teams überhaupt und auch die aus den letzten direkten Duellen ansieht, dann spricht für uns Vieles für Tore auf beiden Seiten. Beim FCA sind Gegentreffer seit mittlerweile 24 Partien eine Bank, während die Mainzer zuletzt in der Regel auch ihr Gegentor kassierten.