Mainz - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2024

Am 14. Dezember 2024 steht uns ein packendes Duell in der Bundesliga bevor, wenn Mainz 05 in der MEWA Arena auf Bayern München trifft. Bayern, aktuell an der Tabellenspitze, tritt als klarer Favorit an. Mainz, mit einer stabilen Form und einem beeindruckenden Heimsieg gegen Hoffenheim, wird jedoch alles daransetzen, den FCB in der Mainz Bayern Prognose zu überraschen. Zuletzt wurde der Erfolgslauf aber mit einem 3:4 gegen Wolfsburg gestoppt.