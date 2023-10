Mainz - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 21.10.2023

Unser Mainz - Bayern Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.10.2023 lautet: Der Rekordmeister macht es deutlich und gewinnt mit mehr als nur einem Tor Vorsprung.

Am Samstag muss der FC Bayern beim FSV Mainz antreten. Auf dem Papier scheint das eine klare Angelegenheit zugunsten des FCB zu sein. Doch dieser hat an die letzten Bundesliga-Gastspiele in Rheinhessen alles andere als gute Erinnerungen. Gibt es ausgerechnet bei den noch sieglosen Mainzern die erste Saison-Pleite?

Wir denken nicht. Im Gegenteil: Wir sind davon überzeugt, dass der Rekordmeister hier keine Mühe haben und den Trainerstuhl von Bo Svensson weiter zum Wackeln bringen wird. Wir entscheiden uns beim Wett Tipp heute für „Sieg Bayern mit Handicap -1″ mit einer Quote von 1,72 bei Betano.

Darum tippen wir bei Mainz vs. Bayern auf „Sieg Bayern mit Handicap -1″:

Mainz steht mit 2 Punkten nach 7 Spielen an vorletzter Stelle.

Die Bayern stellen mit 23 Toren den besten Angriff (zusammen mit Leverkusen).

Der FSV stellt mit 19 Gegentreffern die geteilt schlechteste Abwehr.

Mainz vs. Bayern Quoten Analyse:

Die Buchmacher schicken die Gäste als klare Favoriten ins Rennen. Für Wetten auf einen Sieg der Bayern gibt es Quoten von höchstens 1,30. Auf der anderen Seite wirft ein Tipp auf die Mainzer Wettquoten bis 10,00 ab. Nahezu alle Wetten lassen sich mittlerweile auch sehr komfortabel über die verschiedenen Sportwetten Apps platzieren.

So zum Beispiel auch der Tipp darauf, dass beide Teams treffen. Dieser bringt verhältnismäßig geringe Quoten bis 1,55. Die Gegenwette, also dass höchstens eine Mannschaft trifft, ist mit Werten bis 2,35 verbunden. Ein torreiches Match wird es nach Ansicht der Bookies auf jeden Fall. Selbst der Tipp auf „Über 3,5 Tore“ liefert nur Wettquoten bis 1,70.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs. Bayern Prognose: Die Gäste bestimmen das Geschehen

Es hat nicht viel gefehlt und die Mainzer hätten vor der Länderspielpause den lang ersehnten Befreiungsschlag gelandet. In Mönchengladbach drehten sie die Partie und führten bis zur 88. Minute mit 2:1, mussten sich schließlich aber doch mit nur einem Punkt zufriedengeben. Es war am siebten Spieltag der erst zweite Zähler, den der FSV holte.

Saisonübergreifend warten die Rheinhessen seit zwölf Bundesliga-Spielen auf einen Dreier. Neun dieser letzten zwölf Partien haben sie verloren. Den letzten Sieg gab es am 29. Spieltag der Vorsaison zu Hause gegen - natürlich - die Bayern. Heimspiele gegen den FCB in der Bundesliga trug Mainz zuletzt ohnehin sehr gerne aus.

Die letzten drei Liga-Duelle mit dem Rekordmeister in der heimischen Mewa Arena hat der FSV alle bei einem Torverhältnis von 8:3 gewonnen. Unterbrochen wurde dieser Lauf aber durch die 0:4-Heimschlappe im DFB-Pokal in der vergangenen Saison. Dieses Match ausgenommen konnte Mainz in den letzten fünf Liga-Heimspielen gegen die Bayern treffen.

Doch aktuell spielen die Nullfünfer die zweitschlechteste Saison ihrer Bundesliga-Geschichte. Sollten sie am Samstag nicht gewinnen, würden sie einen neuen persönlichen Negativrekord aufstellen: Nie zuvor blieb der FSV Mainz an den ersten acht Spieltagen einer Bundesliga-Saison ohne Sieg.

Mainz - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 2:2 Gladbach (A), 0:3 Leverkusen (H), 1:2 Augsburg (H), 1:3 Stuttgart (H), 0:4 Bremen (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:0 Freiburg (H), 2:1 Kopenhagen (A), 2:2 Leipzig (A), 4:0 Münster (A), 7:0 Bochum (H)

Letzte 5 Spiele Mainz vs. Bayern: 3:1 (H), 0:4 (H), 2:6 (A), 3:1 (H), 1:2 (A)

Die Chancen auf einen Mainzer Erfolg stehen insgesamt eher schlecht. Zusammen mit Bochum haben sie die meisten Gegentore (19) erhalten. Die Gäste aus München stellen zusammen mit Leverkusen den besten Angriff (23). Ebenfalls interessant: Mit sieben Gegentoren kassierte Mainz die meisten in der Schlussviertelstunde. Die Bayern auf der anderen Seite erzielten zusammen mit Stuttgart die meisten Treffer in den letzten 15 Minuten (7). Insofern ist ein Tipp auf ein Gäste-Tor in der Schlussphase sicherlich eine Option und etwas, wofür man eine Freiwette ohne Einzahlung nutzen kann. Der FCB hat jedenfalls in den letzten zehn Pflichtspielen mindestens doppelt getroffen.

Seit den zehn Pflichtspielen ist dieser auch ungeschlagen und hat acht davon gewonnen. Alleine in der Bundesliga blieben die Münchner an den ersten sieben Spieltagen ungeschlagen. Das war ihnen zuletzt vor sieben Jahren unter Carlo Ancelotti gelungen. Dreimal an diesen ersten sieben Spieltagen hielten sie hinten die Null. Mehr weiße Westen in den ersten sieben Bundesliga-Partien einer Saison hat es für die Bayern zuvor nie gegeben. Die Mainzer auf der anderen Seite haben in ihren letzten 15 Liga-Begegenungen immer mindestens ein Gegentor hinnehmen müssen. Kein anderer Klub hat eine längere diesbezügliche Serie.

Unser Mainz - Bayern Tipp: „Sieg Bayern mit Handicap -1″

An einem Erfolg der Gäste sollte es in der aktuellen Verfassung der beiden Klubs kaum Zweifel geben. Die Mainzer verloren ihr letztes Heimspiel gegen Leverkusen klar mit 0:3 und ein Ergebnis in ähnlicher Größenordnung erwarten wir auch am Samstag. Es gastiert die beste Offensive der Bundesliga bei der schlechtesten Defensive. Wir wären sehr überrascht, wenn der Rekordmeister hier nur einen knappen Sieg einfährt.