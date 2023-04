Mainz - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Unser Mainz - Bayern Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.04.2023 lautet: Im engen Meisterschaftsrennen dürfen sich die Bayern eigentlich keine Patzer mehr leisten. Zu Gast bei den Mainzern steht am Samstag aber ein enges Spiel mit Toren auf beiden Seiten an.

Das benötigte Wunder im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Manchester City blieb aus. Mehr als ein 1:1 war für den Rekordmeister in der Allianz Arena gegen den amtierenden Premier-League-Meister nicht drin. Die Bayern schieden damit zum dritten Mal in Folge in der Königsklasse im Viertelfinale aus. Da die Mannschaft auch im DFB-Pokal schon gescheitert ist, können sich die Münchner nun voll und ganz auf die Meisterschaft konzentrieren. Wie man beim 1:1 am vergangenen Spieltag daheim gegen Hoffenheim erkennen konnte, ist diese Aufgabe schon schwer genug. Verfolger Dortmund wartet auf Patzer des Tabellenführers. Glaubt man den Wettquoten unserer Buchmacher Top-10, können die Männer von Coach Thomas Tuchel am Samstag zu Gast in Mainz einen erneuten Ausrutscher verhindern. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,58 bei NEObet allerdings für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Mainz vs Bayern auf „Beide Teams treffen“:

Mainz erzielte in den letzten 14 Spielen immer mindestens ein Tor

Die Bayern haben mit 78 Treffern in 28 Spielen immer noch die mit Abstand beste Offensive der Bundesliga

Die Wette „Beide Teams treffen“ hätte in den letzten 7 Duellen zwischen FSV und FCB immer Erfolg gehabt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Bayern Quoten Analyse:

Die Bayern stehen in der Bundesliga-Tabelle immer noch auf Platz 1. Das Polster auf den BVB beträgt aber gerade mal zwei Punkte. Die Mainzer belegen Rang 8. Die internationalen Plätze sind nur noch 2 Zähler entfernt.

Wenig überraschend sind die Gäste bei der Mainz vs Bayern Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,57 die deutlichen Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 5,32 belohnt.

Mainz vs Bayern Prognose: Können die 05er die Bayern ärgern?

Auch am vergangenen Wochenende in Köln konnte Mainz punkten (1:1) und bleibt somit seit neun Ligaspielen ohne Niederlage. In diesem Zeitraum sind die Rheinhessen in der Tabelle von Platz 12 auf 8 geklettert und dürfen vom Europapokal träumen. Dank der guten Form geht der FSV auch voller Selbstvertrauen in das Spiel gegen die Bayern. Anfang Februar im Pokal gegen die Münchner kassierten die 05er letztmals mehr als zwei Gegentore.

Danach besetzte Trainer Bo Svensson die Dreierkette teilweise neu. Zudem leistet die eingespielte Mannschaft sehr geschlossen Defensivarbeit. Das geht aber nicht zu Lasten der Offensive. Seit 14 Partien trafen die Mainzer immer mindestens einmal ins Schwarze. Im Angriff ist Verlass auf Winterverpflichtung Ludovic Ajorque, der gegen den Effzeh bereits sein fünftes Bundesligator erzielte.

Am Ende war die 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel bei Man City einfach zu groß. Von den eigenen Fans lautstark unterstützt, kam der Rekordmeister immer wieder hinter die Abwehrkette der Citizens. Doch Dinge wie die Kaltschnäuzigkeit, die Leichtigkeit oder das Matchglück lässt die Mannschaft aktuell komplett vermissen. Zum fünften Mal in Folge blieb die Bayern-Offensive ohne eigenen Treffer. Zudem leistet sich die Abwehr immer wieder Patzer. So reichte es im Rückspiel nur zum 1:1.

Immerhin konnte der FCB gegen die Skyblues wieder auf den genesenen Eric Maxim Choupo-Moting zurückgreifen. Aber natürlich war es nach dem Abgang von Lewandowski naiv, ohne einen echten Top-Stürmer in die Saison zu gehen. Von den Neuzugängen ist nur Matthijs de Ligt eine wirkliche Verstärkung. Zu viele Spieler rufen zu selten ihr Top-Niveau ab. Schon am Wochenende daheim gegen Hoffenheim agierte die Mannschaft behäbig und schaltete nach dem Führungstor statt nachzulegen in den Verwaltungsmodus.

Mainz - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Köln (A), 2:2 Bremen (H), 3:0 Leipzig (A), 1:1 Freiburg (H), 1:1 Hertha (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:1 Manchester City (H), 1:1 Hoffenheim (H), 0:3 Manchester City (A), 1:0 Freiburg (A), 1:2 Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Bayern: 0:4 (H), 2:6 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 2:1 (H)

Mit 27 Siegen in 36 Duellen führen die Bayern den direkten Vergleich gegen die Mainzer eigentlich klar an. Die letzten beiden Gastspiele in der Liga bei den Rheinhessen haben die Münchner allerdings verloren. Im Februar 2023 waren die Roten schon zu Gast in der Mewa-Arena und siegten im Pokal klar mit 4:0. Auch das Hinspiel in dieser Bundesliga-Saison entschied der Rekordmeister daheim eindeutig mit 6:2 für sich. Thomas Tuchel traf als Trainer viermal auf seinen Ex-Verein und ist hier mit drei Siegen und einem Remis noch ohne Niederlage.

Unser Mainz - Bayern Tipp: Beide Teams treffen

Es gab Zeiten, in denen Sportwetter ein Tipp auf einen Bayern-Sieg leicht von der Hand ging. Aktuell fällt es aber schwer, mit einem guten Gewissen auf einen Erfolg des Rekordmeisters zu setzen. Auch am Samstag empfangen selbstbewusste Mainzer verunsicherte Münchner. Aus diesen Gründen wagen wir keinen Ergebnistipp. In den letzten 7 Aufeinandertreffen trafen aber immer beide Teams ins Schwarze. Davon gehen wir auch am 29. Spieltag aus.