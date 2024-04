Mainz - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 06.04.2024

DuUnser Mainz - Darmstadt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.04.2024 lautet: Mainz sollte in einem ganz wichtigen Spiel unbedingt eine Niederlage vermeiden. Wir sehen im Wett Tipp heute keinen wirklichen Favoriten, erwarten jedoch ein munteres Spiel.

Willkommen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga! Der Tabellenletzte aus Darmstadt fordert den aktuellen Inhaber des Relegationsplatzes zum Tanz und könnte eine verkorkste Saison mit einem Sieg noch einmal so richtig spannend gestalten.

Wir schätzen Mainz zwar etwas stärker ein, spielen jedoch aufgrund der besonderen Umstände dieses Spiel lieber den Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,85 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Mainz vs. Darmstadt auf “Beide Teams treffen”:

Darmstadt konnte in den letzten beiden Spielen jeweils 2 Treffer markieren.



Darmstadt sollte die beiden Spiele gegen die direkten Konkurrenten aus Mainz und Köln gewinnen, um noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt zu haben.



Mainz fing sich in 8 der letzten 11 Spiele mindestens einen Gegentreffer ein.



Mainz vs Darmstadt Quoten Analyse:

Auf dem Drei-Weg-Markt sehen die Wettanbieter eine recht klare Sache auf die Fans zukommen und favorisieren die Gastgeber mit einer Quote von 1,45 deutlich. Ein Sieg der Darmstädter wird mit einer Quote in Höhe von 7,20 als sehr unrealistisch eingestuft.

Darmstadt stellt die mit Abstand schwächste Defensive der gesamten Liga, so wundert es nicht, dass die Buchmacher einer “Über 2,5 Tore”-Wette eine vergleichbar geringe Quote von 1,65 zuteilen. Solltet ihr auch im kommenden Spiel erwarten, dass viele Tore fallen, könnt ihr eurem Tipp mit einem Bonus für Sportwetten noch den letzten Schliff verpassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Darmstadt Prognose: Schafft Mainz noch den Absprung von den Abstiegsplätzen?

Die 05er stehen seit dem dritten Spieltag ununterbrochen auf einem der letzten drei Plätze und haben momentan auf dem Relegationsplatz fünf Punkte Rückstand auf Bochum und das rettende Ufer. Die Form der Mainzer zeigt dabei immerhin in die richtige Richtung, klammern wir mal die heftige 1:8-Niederlage gegen die Bayern vor drei Spieltagen aus, gegen die man schon mal unter die Räder geraten kann. Dafür wurde kein anderes der letzten vier Spiele verloren und es konnten zwei Remis und ein Sieg eingefahren werden.

Das große Problem der Mainzer in dieser Saison bleibt der Angriff. Mit 22 Toren in 27 Spielen liegen die 05er deutlich unter dem Liga-Schnitt und werden gewillt sein, sich gegen die schwächste Abwehr der Liga etwas den Frust von der Seele zu schießen. Immerhin gelangen alle drei Siege in dieser Saison vor heimischem Publikum.

Der Aufsteiger aus Darmstadt liegt mit 14 Punkten auf dem letzten Platz der Tabelle und wartet seit 20 Liga-Spielen auf den dritten Saisonsieg. Das Torverhältnis von minus 39 spricht dabei Bände und verdeutlicht, wie klar die Lilien in dieser Saison den meisten Gegnern unterlegen waren. Immerhin konnte beim 2:2 gegen Bochum am vergangenen Spieltag die vierte Niederlage in Folge verhindert werden.

Mit einem Sieg gegen den kommenden Gegner aus Mainz könnte der Rückstand auf den Relegationsplatz auf drei Punkte reduziert werden und somit nochmal leichte Hoffnung auf den Klassenerhalt aufkeimen. Die Lilien konnten in der Ferne in dieser Saison immerhin mehr Punkte erkämpfen als daheim, auch wenn es im Schnitt nur 0,62 pro Partie waren.

Mainz - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:0 Leipzig (A), 2:0 Bochum (H), 1:8 Bayern (A), 1:1 Gladbach (H), 1:2 Leverkusen (A).



Letzte 5 Spiele Darmstadt: 2:2 Bochum (A), 2:5 Bayern (H), 0:2 RB Leipzig (A), 0:6 FC Augsburg (H), 1:1 Werder Bremen (A).



Letzte 5 Spiele Mainz vs. Bochum: 0:0 (A), 1:2 (A), 2:1 (H), 0:0 (H), 3:2 (A).



Die Darmstädter stehen vor der wichtigsten Partie der Saison und dürften bei einer Niederlage gegen Mainz nur noch rechnerische Chancen auf den Klassenerhalt haben. Dass die Mannen von Trainer Torsten Lieberknecht sich kampflos ihrem Schicksal ergeben werden, halten wir jedoch für ausgeschlossen und sehen daher einen mutig aufspielenden Tabellenletzten. Mainz könnte sich mit einem Sieg gegen Darmstadt Luft im Abstiegskampf verschaffen und dem VfL Bochum nochmal etwas näher kommen, um dem ungeliebten Relegationsspiel gegen den Abstieg eventuell doch noch aus dem Weg gehen zu können.

In den bisherigen fünf Begegnungen der beiden Teams in der Bundesliga konnte Mainz den Platz zweimal als Sieger verlassen, bei ebenso vielen Remis und einer Niederlage, die jedoch auswärts erfolgte. Im Schnitt fielen in diesen Spielen 2,2 Tore, wobei in drei der fünf Partien jeweils beide Teams mindestens einen Treffer erzielen konnten. Solltet ihr den Darmstädtern auch in Mainz keinen Sieg zutrauen, euch aber ein Unentschieden mit Toren vorstellen, wäre die “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” vielleicht etwas für euch. Bei ODDSET wird dieser Tipp mit einer Quote in Höhe von 2,15 angeboten.

Unser Mainz - Darmstadt Tipp: Beide Teams treffen

Die Lilien haben nichts mehr zu verlieren und werden gegen Mainz alles in die Waagschale werfen, um den sicher geglaubten Abstieg vielleicht doch noch zu verhindern. Zudem sah man in den letzten beiden Partien, in denen jeweils zwei Treffer erzielt wurden, dass die Hessen sich ihrem Schicksal nicht kampflos ergeben. Wir glauben auch gegen die nicht immer sattelfeste Mainzer Defensive an mindestens ein Tor der Gäste, die aufgrund ihrer defensiven Mängel in dieser Saison jedoch ebenfalls keine Weiße Weste wahren werden.