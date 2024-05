Mainz - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2024

Unser Mainz - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.05.2024 lautet: Mainz steckt noch tief im Abstiegskampf und benötigt jeden Punkt. Für die Dortmunder geht es derweil um nichts mehr, was jedoch nicht unbedingt ein Vorteil für die Hausherren sein muss. Wir sehen den BVB in unserem Wett Tipp heute den Rasen als Favoriten betreten.

Die Borussia aus Dortmund steht im Champions League Finale. Die Mannen von Trainer Terzic können somit ganz entspannt und befreit in die letzten beiden Spiele einer durchwachsenen Bundesliga-Saison gehen. Ganz anders sieht das für die Spieler von Mainz aus, die momentan auf dem Relegationsplatz stehen und somit noch gehörig Druck auf dem Kessel haben.

Wir sehen den BVB trotz oder gerade wegen einer vermutlich starken Rotation in Mainz klar im Vorteil und entscheiden uns für eine „Sieg Dortmund“-Wette mit einer Quote von 2,85 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Mainz vs Dortmund auf „Sieg Dortmund“:

Der BVB gewann die letzten sechs Auswärtsspiele gegen Mainz.

Dortmund hat mit den 05ern noch eine Rechnung offen, nachdem diese am letzten Spieltag der vergangenen Saison die Meisterschaft der Schwarz-Gelben vereitelten.

Die Borussia gewann das letzte Bundesliga-Spiel locker mit 5:1.

Mainz vs Dortmund Quoten Analyse:

Tatsächlich sehen die Bookies die Gastgeber aus Mainz gegen den diesjährigen Champions-League-Finalisten leicht im Vorteil, was eine Heimsieg-Quote von 2,25 verdeutlicht. Der BVB liegt mit einer Quote von 2,85 dabei leicht hinten.

Dass beide Teams einen Treffer erzielen, wird derweil als sehr wahrscheinlich erachtet. So steht für eine entsprechende Wette eine sehr geringe Quote von 1,43 in den Büchern der besten Sportwettenanbieter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Dortmund Prognose: Schicken die Dortmunder Mainz in die Relegation?

Die Mainzer kämpfen in den letzten Wochen erbittert um jeden Punkt und befinden sich wohl in der besten Form der gesamten Saison. So ging keines der letzten sieben Spiele verloren, in denen drei Siege und vier Remis erspielt wurden. Zu Hause gelangen in dieser Saison alle fünf Saisonsiege bei einem positiven Torverhältnis von 20:18. Trotzdem stehen die Mannen von Trainer Bo Henriksen nach wie vor auf dem 16. Platz der Tabelle und müssten Stand heute in die gefürchteten Relegationsspiele.

Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt nur einen Punkt, theoretisch ist jedoch auch noch der direkte Abstieg mit fünf Punkten Vorsprung auf die Kölner im Bereich des Möglichen.

WETT-INFOS BEI SPORT1

Der BVB steht mit 60 Punkten auf dem fünften Platz der Tabelle und muss auf Patzer der Leipziger hoffen, um doch den Sprung auf den vierten Rang zu schaffen. Aufgrund der Tatsache, dass der Bundesliga im kommenden Jahr fünf sichere Champions-League-Startplätze zur Verfügung stehen, würde dies jedoch keinen wirklichen Unterschied machen.

Im kommenden Duell dürfte Trainer Edin Terzic nach dem anstrengenden Champions-League-Spiel gegen PSG die Startaufstellung gehörig durchrütteln und einigen Reservisten die Chance auf einen Einsatz geben. Dass dies nicht unbedingt von Vorteil für den Gegner sein muss, mussten die Augsburger am vergangenen Spieltag am eigenen Leib erfahren, als man mit 1:5 schwer unter die Räder der Dortmunder Maschinerie geriet.

Mainz - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Heidenheim (A), 1:1 1. FC Köln (H), 1:1 SC Freiburg (A), 4:1 TSG Hoffenheim (H), 4:0 SV Darmstadt (H).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:0 PSG (A), 5:1 Augsburg (H), 1:0 PSG (H), 1:4 RB Leipzig (A), 1:1 Bayer Leverkusen (H).

Letzte 5 Spiele Mainz vs. Augsburg: 1:1 (A), 2:2 (A), 1:2 (H), 0:1 (H), 1:3 (A).

In den letzten vier Spielen des BVB in der Bundesliga fielen im Schnitt 4,0 Tore, während im gleichen Zeitraum in den Partien der Mainzer jeweils beide Teams mindestens einen Treffer erzielen konnten.

Die Dortmunder tun sich gerade vor heimischem Publikum gegen die Mainzer traditionell schwer, bringen dafür in Mainz eigentlich immer ihre Leistung. Die letzten sechs Spiele in der Mewa Arena in Folge endeten mit einem Sieg der Dortmunder. Dabei wurden im Schnitt 2,9 Tore erzielt.

Bei den Dortmundern dürfte wie schon gegen Augsburg Youssoufa Moukoko im Sturm einen Startelfeinsatz erhalten. Das Ausnahme-Talent konnte dies mit zwei Toren rechtfertigen und könnte auch im Duell mit den Mainzern zum Matchwinner mutieren.

Bei Happybet könntet ihr für eine „Moukoko trifft“-Wette eine Quote von 3,30 mit dem starken Happybet Willkommensbonus verbinden und einen netten Gewinn erzielen.

3 heiße Prognosen für Mainz vs Dortmund

Quoten Stand vom 09.05.2024, 08:13 Uhr Quoten Angaben und Tipp ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben.

Unser Mainz - Dortmund Tipp: Sieg Dortmund

Der Borussia liegen die Spiele in Mainz in den letzten Jahren. Insgesamt gewann der BVB neun der 18 bisherigen Bundesliga-Partien gegen die 05er und verlor nur zwei Mal. Zudem werden die Mannen von Trainer Terzic nach dem Einzug ins Champions-League-Finale mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein nach Mainz reisen, was wir als großen Vorteil erachten.