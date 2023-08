Mainz - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 27.08.2023

Unser Mainz - Frankfurt Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.08.2023 lautet: Die Eintracht konnte in den ersten Pflichtspielen bisher nur bedingt überzeugen. Aber zum Glück kann man sich auf Stürmer Randal Kolo Muani verlassen.

Der 1. FSV Mainz musste zum Auftakt der neuen Saison bei Union Berlin ran und erlebte an der Alten Försterei einen ziemlich unglücklichen Start. Die 05er kassierten bei der 1:4-Niederlage einerseits drei Kopfball-Gegentore durch Kevin Behrens. Zudem verschoss der Mainzer Ludovic Ajorque als erster Spieler der Bundesliga-Geschichte gleich zwei Strafstöße in einem Spiel.

Am Sonntag sind die Rheinhessen somit auf Wiedergutmachung aus. Das Heimspiel gegen die Frankfurter Eintracht wird aber kein Selbstläufer. Wir entscheiden uns bei der Partie mit einer Quote von 3,10 bei NEObet für die Wette „Kolo Muani trifft“.

Darum tippen wir bei Mainz vs Frankfurt auf „Kolo Muani trifft“:

Kolo Muani erzielte in jedem Pflichtspiel von Frankfurt 2023/24 ein Tor

Schon in der Vorsaison sammelte der Franzose wettbewerbsübergreifend 43 Scorerpunkte

2022/23 traf der Stürmer in beiden Partien gegen Mainz

Mainz vs Frankfurt Quoten Analyse:

In der Abschlusstabelle 2022/23 landete Mainz auf Rang 9, zwei Plätze und vier Punkte hinter Frankfurt. Mainz kassierte in der Vorsaison gerade mal fünf Heimpleiten und schlug im eigenen Stadion sogar die Bayern. Frankfurt wartet dagegen seit November 2022 und elf Gastspielen auf einen Auswärtssieg in der Liga.

Bei der Mainz vs Frankfurt Prognose rechnen die Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, trotzdem mit einer engen Partie und bezahlen einen Heimsieg mit durchschnittlichen Quoten von 2,44. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 2,83 auch nicht wirklich unwahrscheinlicher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Frankfurt Prognose: Gelingt Mainz die Wiedergutmachung?

Zum Ende der Vorsaison ging Mainz mit vier Niederlagen und einem Remis schon etwas die Puste aus. Wobei diese eine Punkteteilung, die am 34. Spieltag in Dortmund (2:2) zustande kam, dem BVB die Meisterschaft kostete. Doch zum Auftakt 2023/24 knüpften die 05er an die Leistungen aus der vergangenen Spielzeit an. Zu Gast bei Union Berlin waren die Rheinhessen viel zu hektisch und ungenau im Aufbauspiel. Zudem war man in der Luft klar unterlegen und konnte sich so auch zu selten die zweiten Bälle sichern.

In den ersten neun Minuten der Partie kassierten die Mainzer genauso viele Tore wie in der gesamten Vorbereitung (2). So war das Spiel vorzeitig gelaufen. Daheim gegen Frankfurt will der FSV nun an seiner Negativserie arbeiten. In den saisonübergreifend letzten sechs Bundesliga-Spielen fing sich Mainz 19 Gegentore und holte nur einen Punkt. Dazwischen lag noch der 1:0-Sieg im Pokal bei Elversberg. In der vergangenen Heimtabelle landete die Svensson-Elf mit 24 Punkten aus sechs Siegen, sechs Remis und fünf Niederlagen auf Rang 11.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Frankfurt bestritt am vergangenen Spieltag die erste Bundesliga-Partie unter dem neuen Trainer Dino Toppmöller. Das erste Pflichtspiel hatte man im Pokal mit 7:0 bei Lok Leipzig gewonnen. Im Derby gegen den tiefstehenden Aufsteiger Darmstadt tat sich die Eintracht lange Zeit schwer. Das Spiel der SGE war insgesamt zu statisch und mit Ball nicht schnell genug. Am Ende feierten die überlegenen, aber einfallslosen Frankfurter trotzdem einen etwas schmeichelhaften 1:0-Sieg.

Auch am Donnerstag im Playoff-Hinspiel der Conference League gegen Levski Sofia hatten die Hessen Probleme. Zu Gast bei den Bulgaren ging die Toppmöller-Elf schon in der sechsten Minute in Führung. In der fünften Minute der Nachspielzeit trafen die Hausherren aber doch noch zum 1:1-Endstand. In den beiden letzten Partien hatte die Eintracht spielerisch noch einige Probleme und ließ die letzte Konsequenz vermissen. Dabei wurde die Abhängigkeit von Randal Kolo Muani einmal mehr deutlich.

Mainz - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:4 Union Berlin (A), 1:0 Elversberg (A), 4:1 St. Gallen (H), 6:1 TuS Koblenz (A), 2:2 Borussia Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 Levski Sofia (A), 1:0 Darmstadt (H), 7:0 Lok Leipzig (A), 0:0 Nottingham Forest (H), 1:1 Vitesse Arnheim (H)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Frankfurt: 0:3 (A), 1:1 (H), 2:2 (H), 0:1 (A), 1:1 (A)

Auf der einen Seite hat Mainz nur eines von 15 Heimspielen gegen Frankfurt verloren (6 Siege, 8 Unentschieden). Diese Niederlage setzte es im Januar 2021 (0:2) beim ersten Spiel unter Coach Bo Svensson. Auf der Gegenseite ist die Eintracht seit sechs Bundesliga-Spielen gegen die Rheinhessen ungeschlagen (3 Siege, 3 Remis).

Zudem wartet der FSV in der Ära von Trainer Svensson noch auf den ersten Erfolg gegen die SGE. Der letzte Heimsieg datiert aus dem Dezember 2019, damals ein 2:1. Da Mainz in seinen letzten elf Heimspielen immer getroffen hat und Frankfurt seit 20 Gastspielen nicht mehr ohne Gegentor blieb, rechnen die Buchmacher auch dieses Mal mit Toren. Für den Tipp „Über 2,5 Tore“ gibt es bei Bet365 zum Beispiel eine Quote von 1,73.

Unser Mainz - Frankfurt Tipp: Kolo Muani trifft

Die Mainzer sind nach der Pleite in Berlin auf Wiedergutmachung aus. Gegen die Eintracht tat man sich zuletzt aber schwer. So entscheiden wir uns gegen einen Ergebnistipp. Dafür rechnen wir mit einem Treffer von Kolo Muani. Der Frankfurt-Stürmer stellte schon in der Vorsaison mit 43 Scorerpunkten einen neuen Vereinsrekord auf und traf in beiden Saisonspielen gegen Mainz. In der noch jungen Saison 2023/24 netzte der Franzose in jedem Pflichtspiel ein.