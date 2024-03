Mainz – Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2024

Unser Mainz - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.03.2024 lautet: Für Mainz dürfte es in dieser Saison nach 15 Jahren Erstklassigkeit eng werden. Ob es in unserem Wett Tipp heute für einen Heimsieg gegen Gladbach reicht, ist mehr als fraglich.

Mainz zeigte sich bei Tabellenführer Leverkusen kämpferisch, ging am Ende aber dennoch mit 1:2 leer aus. Zu allem Überfluss wurde Jessic Ngankam wegen harten Foulspiels vom Feld gestellt und fehlt somit gegen die Nordrhein-Westfalen. Borussia Mönchengladbach holte nach fünf sieglosen Bundesliga-Duellen gegen Bochum zum Rundumschlag aus und feierte einen 5:2-Kantersieg. Ein Triumph, der gerade in Hinblick auf die kommenden Aufgaben für Selbstvertrauen sorgt.

Entgegen der Buchmacher-Einschätzung sehen wir im Wett Tipp heute die Fohlen-Elf leicht im Vorteil und spielen „Doppelte Chance X2″ zu einer Quote von 1,80 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Mainz vs Gladbach auf „Doppelte Chance X2″:

Nach Darmstadt (6) holte Mainz gemeinsam mit Köln zu Hause in der Bundesliga die wenigsten Punkte (9).

Die Fohlen sind kein gern gesehener Gast in der Mewa-Arena, da sie seit April 2017 nur ein Auswärtsspiel dort verloren (4S, 2U).

Gladbach holte in der laufenden Saison zehn Punkte mehr als der Tabellenvorletzte aus Mainz.



Mainz vs Gladbach Quoten Analyse:

Wie eingangs erwähnt, tendieren die Wettanbieter eher zu einem Triumph der Mainzer und bewerten diesen mit einer durchschnittlichen Quote von 1,91. Schon erstaunlich, da die 05er nur eines der letzten sieben Heimspiele gegen Gladbach siegreich beendeten.

Wer ein erhöhtes Risiko gehen möchte und direkt auf einen Auswärtssieg wettet, darf sich bei Tipwin über den 3,8-fachen Wetteinsatz freuen. Noch kein Kunde bei diesem Bookie? Der Buchmacher hält einen Tipwin Neukundenbonus in Höhe von bis zu 100 Euro bereit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs. Gladbach Prognose: Erklimmt Mainz den Relegationsplatz?

Im zweiten Spiel unter dem neuen Coach Bo Henriksen zeigten die Mainzer Willen, aber am Ende standen gegen Leverkusen dennoch null Punkte auf der Habenseite.

Mit 15 erbeuteten Zählern rangiert der FSV auf dem vorletzten Platz und muss ernsthaft um die Klasse bangen. Der Rückstand auf das rettende Ufer, das derzeit vom VfL Bochum belegt wird, ist auf zehn Punkte angewachsen.

Als kleiner Lichtblick kann das 1:0 vor heimischer Kulisse gegen den FC Augsburg gesehen werden. Hierbei handelte es sich um den zweiten Heimsieg in dieser Saison (3U, 6N).

Vor allem die Offensive ließ in der Mewa-Arena zu wünschen übrig und erzielte lediglich acht Tore. Kein anderer Bundesligist agierte zu Hause harmloser. Mehr als ein Drittel der Ansetzungen auf heimischem Boden endete ohne eigenen Treffer.

Mainz - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:2 Bayer Leverkusen (A), 1:0 FC Augsburg (H), 1:3 VfB Stuttgart (A), 1:1 Union Berlin (H), 0:1 Werder Bremen (H).

Letzte 5 Spiele Gladbach: 5:2 VfL Bochum (H), 0:2 RB Leipzig (A), 0:0 SV Darmstadt (H), 1:3 Bayern München (A), 0:0 Bayer Leverkusen (A).

Letzte Spiele Mainz vs. Gladbach: 2:2 (A), 4:0 (H), 1:0 (A), 1:1 (A), 1:1 (H).



Sehr groß waren die Erwartungen vor dem Saisonstart an den neuen Trainer Gerardo Seoane. Der eine oder andere träumte sogar vom internationalen Geschäft. So wirklich überzeugten die Gladbacher an den vergangenen 23 Spieltagen aber nicht. Die Fohlen-Elf verschlechterte sich sogar im Vergleich zur Vorsaison.

Dennoch konnte nach fünf sieglosen Bundesliga-Spieltagen kürzlich mit dem 5:2 gegen Bochum neues Selbstvertrauen getankt werden. Wenngleich es in dieser Saison nicht mit dem internationalen Geschäft klappen wird, muss sich Gladbach immerhin vorerst keine Gedanken um den Klassenerhalt machen.

Nur sieben der bisherigen 25 Punkte resultierten in der Ferne. Obwohl die Seoane-Elf auswärts kaum Sonne sah, ging nur eines der drei Spiele gegen Mannschaften aus dem letzten Tabellen-Viertel verloren. Dem 1:3 gegen die Geißböcke aus Köln stehen ein Sieg in Bochum (3:1) sowie ein Remis beim Tabellenschlusslicht in Darmstadt (3:3) gegenüber.

Auswärts fungiert Gladbach mit 28 Gegentoren nach Bochum (33) als Schießbude der Liga. Neun von elf Begegnungen in der Fremde brachten drei oder mehr Treffer mit sich. Über 70 Prozent der Auswärtsspiele führten sogar zu vier oder mehr Toren.

Tipp-Freunde, die auch diesmal von einem Schützenfest ausgehen, erhalten beim Sportwetten-Anbieter Crazybuzzer den 2,96-fachen Wetteinsatz für „Über 3,5 Tore“. Genauere Infos zum Wettanbieter sind unserer Crazybuzzer Bewertung zu entnehmen.

Unser Mainz – Gladbach Tipp: Doppelte Chance X2

Vor allem Mainz hinkt den eigenen Erwartungen in der aktuellen Spielzeit deutlich hinterher. Bereits in der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften mit einem torreichen 2:2. Gladbach hat zwar mit Tomas Cvancara und Alassane Plea zwei verletzte Stürmer zu beklagen, dürfte aber mit Jordan, der zuletzt gegen Bochum traf, einen adäquaten Ersatz gefunden haben. In einem engen Match räumen wir den Gästen aus Nordrhein-Westfalen leichte Vorteile ein.