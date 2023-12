Mainz – Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 16.12.2023

Unser Mainz - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.12.2023 lautet: Mainz wird gegen den Aufsteiger auf drei Punkte spielen. In unserem Wett Tipp heute käme alles andere als ein Heimsieg einer herben Überraschung gleich.

Der FSV Mainz 05 hat zwar unter Interimstrainer Jan Siewert nur eine Niederlage zu beklagen, erzielte aber auf der anderen Seite auch nur ein Erfolgserlebnis in der Bundesliga. Zuletzt wurden die Punkte nach einem torlosen Remis mit dem “Effzeh” geteilt.

Da der FCH als auswärts schwächstes Team der Bundesliga agiert, tendieren wir in unserem Wett Tipp heute zur Wette “Sieg Mainz & Unter 4,5 Tore”. Der Buchmacher Bwin gewährt für diesen Spielausgang eine Quote von 2,05.

Darum tippen wir bei Mainz vs Heidenheim auf “Sieg Mainz & Unter 4,5 Tore”:

Mainz vs Heidenheim Quoten Analyse:

Anhand der Mainz Heidenheim Wettquoten gibt es kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Rheinländer. Für den Heimsieg servieren die Bookies sowohl im Desktop-Bereich als auch mit ihren mobilen Sportwetten Apps eine durchschnittliche Quote von 1,65. Absolut nachvollziehbar, da der Aufsteiger in der Ferne bisweilen nicht überzeugte.